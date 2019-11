Martedì 5 novembre 2019 troviamo la Luna nel segno dell'Acquario mentre il Sole e Mercurio stazioneranno in Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario ed Urano nel segno del Toro. Marte sarà nell'orbita della Bilancia, nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Previsioni favorevoli per Gemelli ed Acquario, ma meno concilianti per Toro ed Ariete.

Distrazioni per i nati del Toro

Ariete: perplessi. L'ambiguo comportamento di un amico o di una persona comunque cara potrebbe rendere pensierosi i nativi nel corso della giornata perchè non capiranno, inizialmente, il vero motivo di tale atteggiamento.

Toro: distratti. Mercurio e Marte in angolo dissonante non gioveranno probabilmente al martedì andando ad inficiare l'acutezza e fluidità di pensiero e, come conseguenza, rendendoli inclini alle distrazioni in ambito professionale.

Gemelli: flirt. Martedì dove i nuovi incontri per i single potrebbero rivelarsi mozzafiato e, i più fortunati tra loro, vedranno trasformarsi tali conoscenze in magnifiche passioni autunnali.

Cancro: nervosi. Il clima nel focolare domestico sarà, con ogni probabilità, nervoso a causa delle copiose asperità durante queste 24 ore. Ingoiare qualche rospo sarà fondamentale per smorzare i toni.

Creatività per il segno della Bilancia

Leone: attendisti.

Giornata dove i nati Leone capiranno probabilmente dalle prime ore del mattino che sarà necessario assumere un mood 'conservatore' come la dissonante Luna consiglierà.

Vergine: amore 'flop'. La loro propensione in quest'ultimo periodo verso l'ambiente professionale rispetto agli affetti potrebbe 'pesare' di più in questa giornata per il partner che non perderà tempo nell'esternare il proprio malcontento.

Bilancia: creativi. Marte donerà la forza per quelle idee fuori dal comune che potrebbero rivelarsi fruttuose nel prossimo futuro. Sarà bene che mettano in atto tali intuizioni prima possibile.

Scorpione: taciturni. Lo scontro tra i due Luminari mal gioverà alla giornata dei nati Scorpione, i quali potrebbero optare per un atteggiamento taciturno anziché esternare le loro frustrazioni odierne.

Focus familiare per i Pesci

Sagittario: cambiamenti.

La voglia di cambiare registro in ambito professionale sarà, c'è da scommetterci, prorompente questo martedì per i nati Sagittario, ma dovranno scontrarsi con l'ostinazione dei Pianeti Lenti che non 'premieranno' alcun colpo di testa.

Capricorno: ostinati. Far mutare opinione ai nati Capricorno quest'oggi sarà un'ardua impresa per le persone con cui avranno a che fare, le quali, infatti, capendo l'antifona li lasceranno 'cuocere nel loro brodo'.

Acquario: relax. La Luna nel segno non potrà 'nascondere' le molteplici asperità planetarie del giorno quindi saranno probabilmente in molti i nativi che decideranno di staccare la spina dalla quotidianità per dedicarsi al relax.

Pesci: famiglia d'origine. Il focus odierno dei nati Pesci potrebbe essere rappresentato dalla famiglia originaria che reclamerà la loro presenza per risolvere una spinosa faccenda. Amore in secondo piano.