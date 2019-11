L'Oroscopo di domani, lunedì 4 novembre, è pronto a rivelare come sarà la prima giornata della nuova settimana. Si riparte con il primo quarto lunare e questo si traduce in impegno, ricerca e tenacia. Quindi, chi desidera innamorarsi deve mettersi in gioco, uscendo e facendo più vita di società. Chi, invece, è concentrato sulla propria professione e sogna di fare soldi e carriera, deve tenere duro senza scoraggiarsi mai.

Questo lunedì porta delle novità anche all'interno delle mura domestiche, tra coniugi o nelle amicizie. Approfondiamo quindi le previsioni segno per segno della giornata e la relativa classifica.

Classifica e oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete - 2° posto - Dopo giornate fiacche, l'amore torna a brillare specie per chi è in coppia. Chi è solo è ancora in attesa che la persona desiderata faccia il primo passo.

A volte, però, è meglio prendere il toro per le corna. Coloro che lavorano non gradiscono fare avanti e indietro, specie tra freddo e maltempo. Tra colleghi ci si capisce anche se possono esserci delle antipatie. Tuttavia, fate buon viso a cattivo gioco e cercate di non complicarvi la vita lamentandovi di ogni cosa. Se qualcosa non vi soddisfa o vi sentite oppressi, guardatevi intorno e cominciate a cercare un'alternativa più soddisfacente.

Toro - 11° posto - Questa settimana riparte lentamente. Infatti vi sentite stanchi già di prima mattina, magari perché avete fatto tardi nella precedente nottata. Cercate di arrivare a fine serata prendendo le cose alla leggera. Lo stress potrebbe causare dei disagi che rischiano di ripercuotersi nella sfera sentimentale. Nei prossimi giorni avrete a che fare con una transazione economica particolare.

Di solito, quando tutto sembra andare storto tendente a perdere le staffe. In questa giornata vi ritroverete ad ascoltare un certo discorso. Occhio alle dimenticanze, prima di uscire verificate che tutto sia a posto.

Gemelli - 6° in classifica - La settimana incomincia con il piede giusto. Si prospetta un favorevole lunedì per recuperare e questo vale specialmente per le coppie. Vi sentite carichi e pieni di voglia di fare.

In questa giornata avrete il supporto giusto per intraprendere nuove attività o per portare avanti i vostri obiettivi. Se nutrite dei dubbi, fate chiarezza ed estirpate ogni preoccupazione. Chi ha dei figli piccoli o adolescenti, dovrebbe prestare maggiormente attenzione perché potrebbe esserci qualcosa che non va, tipo un problema scolastico. In casa avrete delle faccende da sistemare o delle commissioni da sbrigare.

Cancro - 8° posto - Siete un segno che spesso tende a preoccuparsi per il futuro. L'oroscopo del 4 novembre si presenta lucido. Potrete fare affidamento sulla Luna e sull'aspetto astrale a voi favorevole per ultimare certi lavori o per fare chiarezza nei sentimenti. Chi vi conosce bene sa che quando vi arrabbiate non parlate sul serio. Essendo un segno governato dalla Luna, siete volubili e lunatici. Magari un giorno siete euforici e in quello seguente avete il morale a terra. Nonostante ciò, in questo lunedì sprizzerete sensualità da tutti i pori e vi sentirete abbastanza ispirati. Tuttavia, non si escludono problemi a livello fisico, provate a scaricare la tensione magari facendo una passeggiata all'aria aperta (anche se piove) per circa una decina di minuti.

Leone - 7° posto - Giornata incerta, avrete mille pensieri per la testa. La vostra impressione vi porterà a pensare che qualcuno voglia rendervi la vita impossibile o che tutto vada storto. Quando una giornata prende una brutta piega, la cosa migliore da fare è rinviare qualsiasi cosa e fare una bella pausa. In serata rilassatevi con un bagno caldo e un bel film in tv. Allontanate lo stress e andate a dormire prima, in questo modo vi alzerete riposati e pieni di energia. Non esagerate con il cibo e fate maggior movimento. Di tanto in tanto staccatevi dal pc o dal telefono e dedicatevi ad un'attività manuale. Sono in dirittura d'arrivo delle liete notizie per i single e le coppie.

Vergine - 1° posto - Le previsioni annunciano un buon lunedì. Anche se tutto va bene non dovrete fare l'errore di sottovalutare chi vi circonda. In amore qualcosa incomincerà a muoversi e questo vale anche nelle finanze. Dopo giornate sottotono, finalmente ritroverete l'energia necessaria per concludere qualcosa. Dal lavoro alle faccende domestiche, si presenta un lunedì carico di cose da fare. Nel pomeriggio non si escludono pettegolezzi tra amici, ma non esagerate con le chiacchiere. Niente da segnalare per le coppie sposate, mentre i single potrebbero ricevere una dichiarazione al più presto.

Previsioni 4 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia - 3° posto - Avrete dalla vostra parte l'appoggio lunare. Curiosi e intraprendenti, in questa giornata qualcuno ha bisogno del vostro prezioso aiuto. Siete un segno intelligente ed anche molto caparbio. In amore siete romantici e non trascurate il partner. Le giovani coppie sono estremamente innamorati e desiderano costruire un futuro insieme. Chi è sposato, nonostante le sporadiche discussioni, non potrebbe vivere senza il coniuge. Se avete avuto una brutta delusione amorosa, prendetevi del tempo prima di aprire il cuore al prossimo. Cercate di non rimanere fermi e continuate a pedalare verso l'obiettivo agognato. Sono in arrivo degli aggiornamenti importanti.

Scorpione - 5° in classifica - Giornata parecchio tesa, cercate di contenervi. Tenetevi alla larga dalle discussioni onde evitare complicazioni. Non sarà semplice mantenere il controllo delle cose anche perché siete un segno agitato. Coloro che hanno dei figli adolescenti o piccoli, dovrebbero parlarci perché magari c'è qualcosa che li turba. Nessuna novità in arrivo, chi cerca lavoro dovrà pazientare e continuare a inviare curriculum. Per il vostro bene, copritevi meglio e non fate le ore piccole.

Sagittario - 4° posto - Promette bene questa settimana anche se non tutto fila liscio. In questa giornata di lunedì ne vedrete delle belle. Se non avete un obiettivo ben chiaro in mente, iniziate a rifletterci sopra. In casa ci sono dei lavoretti da sbrigare mentre fuori dovrete affrontare una certa fila magari alla posta, in banca o al supermercato. C'è da sistemare qualcosa all'interno della sfera finanziaria e professionale. Non trascuratevi e non dimenticate l'ombrello perché potrebbe piovere. Buone notizie per chi sta lavorando ad un certo progetto da molto tempo, finalmente giungeranno i risultati meritati. Tra le coppie potrebbero verificarsi delle incomprensioni, non prendete le distanze dal partner e parlateci chiaramente.

Capricorno - 10° posto - Fugate ogni dubbio, solo così ritroverete serenità. Nelle cose ci vuole la giusta misura, esagerare tende a compromettere i risultati finali. Alcune giornate sono state pesanti da affrontare, ma questo lunedì si presenta vincente almeno per quanto riguarda la sfera famigliare e lavorativa. Occhio alla vostra salute, curatevi di più e non esagerate a tavola. Da qui alla fine dell'anno avrete molte cose da fare. Avviate la vostra trasformazione se qualcosa di voi non vi garba. Con le abitudini giuste si raggiungono ottimi risultati, basta saper rialzarsi dopo ogni caduta.

Acquario - 12° posto - In questa giornata tutto vi sembra andare storto, ma provate a guardare le cose da un'altra prospettiva. Siate più empatici verso il prossimo ed evitate di dire qualcosa che potrebbe offendere. Nei prossimi giorni tutto si sistemerà a dovere e avrete un buon recupero psicofisico. Non arrabbiatevi per un nonnulla e dedicate maggiore attenzione ai famigliari. Chi ha un problema deve confidarsi e farsi aiutare.

Pesci - 9° in classifica - L'oroscopo del giorno si presenta quieto ma al contempo agitato. Dentro di voi qualcosa vi preoccupa, magari pensate al vostro futuro o ai cari. C'è molta intimità tra le coppie mentre i single dovrebbero fare attenzione. Qualcuno di vostra conoscenza ha una cotta segreta per voi ma è piuttosto bravo a nasconderlo. State maturando l'idea di mettervi a dieta per perdere peso in vista delle prossime festività. Se vi sentite fiacchi e confusi mentalmente, magari il problema risiede pure nella vostra alimentazione inadeguata.