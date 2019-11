Martedì 5 novembre 2019 troviamo la Luna stazionare in Acquario mentre Mercurio ed il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Giove nel segno del Sagittario. Infine Nettuno sarà stabile in Pesci, nel frattempo Marte sarà nell'orbita della Bilancia ed il Nodo Lunare continuerà il suo moto in Cancro.

Sul podio

1° posto Gemelli: flirt. Le conoscenze affettive che i nati Gemelli faranno oggi potrebbero divenire splendidi flirt novembrini che daranno il loro meglio in quanto ad intensità rispetto alla durata nel tempo.

2° posto Bilancia: creativi. Martedì in cui i nativi godranno, con ogni probabilità, di grande acutezza mentale che li aiuterà nei loro progetti professionali in essere, specialmente chi tra loro svolge un'attività autonoma.

3° posto Acquario: relax. La Luna da sola non riuscirà a contrastare le molteplici dissonanze odierne quindi sarà probabile che i nativi optino per dedicare ampi spazi al relax in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

I mezzani

4° posto Capricorno: determinati. L'ostinazione e la grinta che, c'è da scommetterci, dimostreranno in queste 24 ore i nati Capricorno li porterà ad avanzare celermente nell'ambiente lavorativo.

5° posto Sagittario: novità. Più che riscontrarle oggi i nativi avvertiranno il viscerale bisogno di novità in ambito professionale, anche se tale voglia di rinnovamento sarà ostacolata dai Pianeti Lenti.

6° posto Pesci: famiglia d'origine. Martedì in cui i nati Pesci saranno chiamati a risolvere un'annosa questione familiare ed il loro supporto risulterà, con tutta probabilità, fondamentale per venirne a capo.

7° posto Leone: stand-by. I contrasti planetari odierni, acuiti dalla Luna acquariana, faranno probabilmente optare i nati Leone per un atteggiamento attendista. Probabili diverbi col partner nelle ore mattutine.

8° posto Scorpione: silenziosi. Non avranno granché voglia di proferir parola durante questo martedì e tale comportamento potrebbe far storcere il naso a qualche collega. Figli da attenzionare.

9° posto Toro: poco lucidi. La moltitudine di Pianeti veloci in posizione disarmonica appannerà probabilmente le idee e gli intenti dei nati del segno che farebbero bene a porgere la massima attenzione durante lo svolgimento delle attività pratiche.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: straniti. L'ambiguo comportamento di un amico potrebbe far drizzare le antenne dei nativi che, sulle prime, reagiranno in maniera veemente chiedendo numi per poi comprendere di aver preso 'fischi per fiaschi'.

11° posto Cancro: nervosi. L'armonia nel focolare domestico potrebbe mancare lasciando spazio ad un clima ostico ed estremamente nervoso. Buonsenso e diplomazia aiuteranno i nativi ad uscirne 'indenni'.

12° posto Vergine: amore 'flop'. Qualcosa potrebbe non girare a dovere nella relazione amorosa ed i nativi sentirsi accusati di trascurare la dolce metà preferendo la professione. Sarà bene che si facciano un esame di coscienza sul perchè di tali accuse.