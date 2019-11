L'Oroscopo del 5 novembre svela cosa aspettarsi in giornata. Qualcuno avrà dei problemi economici, altri affronteranno determinate questioni d'amore e altri ancora saranno alle prese con certe novità interessanti. Dall'amore alla famiglia, dal lavoro all'economia, dalla salute alla fortuna vediamo, di seguito, le previsioni astrologiche per ciascun segno zodiacale.

L'oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – Giornata stressante sul lavoro, potrebbero scappare parole di troppo con i vostri colleghi o con il vostro capo.

Cercate di non oltrepassare certi limiti e siate più umili e disponibili. La gelosia è un’arma a doppio taglio, dosate il vostro istinto.

Toro – Gli sforzi che avete fatto nei giorni scorsi vi fanno sentire sottotono e non siete pronti per partire con nuovi progetti o discorsi. Non si può pretendere sempre il massimo, per cui rassegnatevi. Se avete una storia d’amore in corso, vivrete dei momenti molto intensi.

Gemelli – In questa giornata cercate di non condividere i vostri progetti con i colleghi, potrebbero non essere d’accordo con le vostre scelte o magari usare le vostre informazioni a loro vantaggio. Le coppie che vivono in simbiosi continueranno con più passione il loro cammino e magari programmeranno un evento importante.

Cancro – Vi sentite confusi e stanchi in questo martedì di novembre. Avete poca voglia di parlare con altre persone e vi sentite apatici.

Vorreste dedicarvi di più a voi stessi e ai vostri hobby. Fortunatamente avete vicino persone disposte a venirvi incontro e questo non è da sottovalutare. I single farebbero bene a non accontentarsi e continuare a cercare l’anima gemella.

Leone – Coloro che si sono impegnati nei mesi scorsi ed hanno raggiunto certi obiettivi prefissati, ora vivono più sereni e con meno ansie da sfogare. Per chi si è lasciato andare senza un minimo sforzo, ora li attende una settimana molto faticosa.

In amore dovete fare un po’ di pulizia, inutile trascinarsi dietro storie stanche dove la passione è finita da tempo.

Vergine – In questa giornata di martedì potreste trovarvi a provare sensazioni più forti del solito. Dovete eliminare ansie e timori inutili, in questo modo potreste danneggiare anche chi vi sta vicino. Chi è separato ha bisogno di un nuovo amore e di un partner che sappia compensare i momenti di tristezza.

Le previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia – È il momento di prendere le redini della vostra vita in mano. Le persone che vi sono intorno hanno bisogno di certezze. L’impegno messo nel lavoro vi dà serenità anche per l’anno nuovo. Avrete meno pensieri e ansie.

Scorpione – Periodo interessante e soprattutto utile per rimettere a posto alcune situazioni danneggiate. State ritrovando fiducia in voi stessi, proprio per questo riuscite a risolvere alcuni problemi legati all'aspetto economico.

In amore ci sono dei piccoli intralci, ma riuscirete a dare il massimo di voi stessi.

Sagittario – La scorsa settimana vi siete un po' lasciati andare a qualche divertimento trascurando le vostre responsabilità lavorative. Dunque, dovete armarvi di buona volontà e riprendere le vostre attività quotidiane. Nel weekend sarete ricompensati dal partner che ha in serbo per voi una bellissima sorpresa.

Capricorno – È un periodo in cui vi sentite sicuri di voi stessi su questioni che riguardano il lavoro e la vita privata. Siete risolutivi e questo piace molto sia ai soci che ai vostri collaboratori. A partire dalla seconda parte del mese avrete delle importanti occasioni in amore. Si noterà in voi una luce particolare.

Acquario – L'oroscopo del 5 novembre dice che potreste avere un po' di nostalgia per alcune persone a voi care che si trovano lontano. Magari nel mese di dicembre potreste premiarvi con un viaggio. Grazie alla vostra operosità e al vostro spirito organizzativo, nel lavoro anche se part-time, potreste ottenere dei piccoli successi.

Pesci – Giornata favorevole per affrontare determinate situazioni che in passato non riuscivate neanche a prendere in considerazione. L’esperienza e la sicurezza sono serviti a lanciarvi nel mondo del lavoro con ottimi risultati e ammirazione da parte di tutti. Non manca qualche acciacco. Adottate un'alimentazione sana e fate attività all'aria aperta. Nel fitness ci vuole costanza.