L'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì punta un riflettore sulla sensibilità e l'intuizione di una Luna in Acquario che rende l'amore molto libero ed estroverso. Non solo Acquario ma anche Gemelli, Bilancia, Sagittario e Ariete renderanno la relazione a due molto movimentata, aggirando eventuali ostacoli con astuzia e attingendo a un dialogo costruttivo. Splendide sensazioni sono garantite anche dalla presenza di Venere in Sagittario nelle previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: i cambiamenti non spaventano, anzi allargherete le vedute mentali verso nuovi orizzonti anche raggirando eventuali ostacoli in modo molto intuitivo e pratico. Finalmente Venere è in posizione favorevole ed elargisce una sensibilità interiore.

Toro: Urano nel segno incrocia le sue energie con Luna ma in quadratura, elargendo un istinto ribelle e molto rivoluzionario.

Tenderete a fare il contrario di ciò che dice il partner e a non accetterete i consigli altrui, seguendo questa voglia di maggiore indipendenza che potrebbe portarvi a scegliere il da farsi in maniera precipitosa.

Gemelli: molto sentimentali ma malinconici, potreste subire l'effetto di una dissonanza venusiana che rende l'amore un po' distaccato e meno romantico. Marte dal canto suo dà una carica sensuale incisiva, cercate quindi di incanalare anche le emozioni nel verso giusto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: l'astro venusiano in posizione favorevole promette bene per l'amore. Luna dal domicilio astrologico dell'Acquario esorta a rompere il guscio in cui vi siete rifugiati, aprendo l'orizzonte amoroso a un modo di amare libero da paure e più autentico.

Leone: Luna in opposizione crea qualche instabilità in campo sentimentale, causando un atteggiamento altalenante che passa dall'ossessione per il partner a un'insofferenza nei confronti dei legami amorosi.

Forse alcune sensazioni passate potrebbero ritornare prepotenti a torturarvi, ma dovrete voltare pagina per progredire in modo positivo.

Vergine: purtroppo manca la novità amorosa con il partner a causa di una Venere un po' imbronciata nei vostri confronti. Forse dovreste discutere di ciò che non va, capendo non solo le proprie esigenze ma anche quelle della persona amata.

Previsioni astrologiche

Bilancia: molto realistici e sicuri di poter fronteggiare alle situazioni contando sulle vostre capacità, sarete determinati e vivaci nel portare avanti gli obiettivi di coppia prefissati.

Marte e Luna in trigono investono vigore e passione nella relazione a due, così potrete assumere un ruolo-guida nel rapporto di coppia.

Scorpione: la vita e l'amore vengono riassunti sapientemente da Venere e Luna che in quadratura sprigionano belle emozioni e tanta passione in coppia. A differenza delle altre quadrature, questa combinazione planetaria rende molto sentimentali, ma attenzione a non lasciarvi prendere da alcuni ricordi che potrebbero offuscare il presente.

Sagittario: molto amorevoli, tenderete a vivere la coppia desiderando tranquillità e ricercando gli agi che possano garantire benessere. Le emozioni fluiranno in modo intenso con Marte in sestile a Luna che facilita l'espressione sensuale in sinergia con la presenza di Venere nel segno.

Capricorno: Saturno nel segno elargisce logica e potere decisionale in coppia, così potrete prendere le decisioni giuste tenendo conto delle vostre esigenze ma anche in pieno rispetto di quelle del partner. Non sarete severi, anzi attenzione a non viziare la persona amata con un'eccessiva premura.

Acquario: originali e dinamici con Luna nel segno, sentirete l'esigenza di approfondire la storia amorosa seguendo un istinto sensuale molto marcato. Urano in quadratura sprigiona un senso di libertà che diventa quasi selvaggio.

Pesci: fantasiosi ma anche mutevoli, potreste manifestare un po' di stanchezza in coppia. Nettuno incrocia le sue energie con Venere ma in quadratura quindi attenzione a un caos emotivo difficile da gestire, dove alcune illusioni create dall'inconscio spesso non corrispondono a una realtà di coppia che crea insoddisfazione.