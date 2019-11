Prende il via una nuova settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 5 novembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dell'Ariete vivere maggiori vantaggi in amore grazie alla Luna nel segno. Per il Capricorno recupero dal punto di vista economico.

Ariete: in amore giornata che vede la Luna nel segno e che porta maggiori vantaggi nelle relazioni, molto interessanti anche le amicizie che nasceranno ora.

Nel lavoro, se qualcosa non vi interessa o qualche situazione non va, dateci un taglio.

Toro: per i sentimenti giornata non esaltante, ma si potrà recuperare. Nel lavoro inizia un periodo di grandi rivincite, se dovete risolvere un problema burocratico presto arriverà una soluzione.

Gemelli: a livello amoroso con la Luna nel segno sarà più semplice affrontare un argomento difficile che ha creato problemi negli ultimi giorni.

Nel lavoro ultimamente avete avuto molti problemi, ma ora potrà iniziare un periodo più favorevole che porterà anche maggiori guadagni.

Cancro: in amore in questa giornata sarà meglio chiarire le cose che non vanno con la persona amata. Sicuramente, arriverà maggiore forza per affrontare problemi. A livello lavorativo c'è un grande recupero e non mancano le buone notizie riguardanti la vostra carriera.

Leone: per i sentimenti Venere nel segno protegge le storie, per questo motivo le coppie che stanno insieme da tempo posso programmare qualcosa di importante. Nel lavoro attenzione ad alcune questioni burocratiche, se avete commesso qualche errore negli ultimi mesi si dovrà tornare sui propri passi.

Vergine: a livello amoroso in questi giorni è consigliato affrontare discorsi spinosi che vi portavate avanti da tempo. Attenzione però a Venere contraria che non farà mancare qualche tensione. Nel lavoro gli sforzi fatti ultimamente saranno ripagati.

Previsioni e oroscopo del 5 novembre 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale situazione favorevole che vede Venere in aspetto positivo. Bene i rapporti con Leone e Sagittario. A livello lavorativo possibili trasferimenti o addirittura cambiamenti che non aspettavate.

Scorpione: in amore periodo non esaltante, siate cauti per non andare incontro a qualche problema sentimentale.

Nel lavoro molti dovranno decidere di fare qualcosa di nuovo, ma con Sole e Mercurio nel segno saranno favoriti le nuove intuizioni.

Sagittario: per i sentimenti la giornata sarà esaltante. Gli incontri che si faranno adesso saranno molto importanti da qui ai prossimi mesi. Nel lavoro attenzione le spese di troppo, nel complesso però la vostra creatività vi aiuterà a guadagnare qualcosa in più.

Capricorno: a livello sentimentale non sottovalutate gli incontri di questo periodo.

Nel lavoro, nonostante ci siano continui problemi sarà possibile riuscire a rientrare di alcune spese. Progetti importanti quelli che partiranno da qui al futuro.

Acquario: per i sentimenti, se dovrete affrontare un discorso pesante la giornata vi aiuta. Le relazioni che state vivendo adesso potranno vivere maggiori vantaggi, sfruttatele al meglio. Nel lavoro evitate di stancarvi troppo, ci sono alcuni periodi in cui è consigliato fermarsi.

Pesci: in amore c'è un maggiore recupero per le coppie che stanno insieme da diverso tempo, anche se c'è la necessità di chiarire alcune incomprensioni. A livello lavorativo periodo migliore per fare delle scelte, se una situazione non vi piace iniziate a guardarvi attorno.