Nuova giornata in arrivo per i nativi sotto tutti i segni zodiacali. Scopriamo quindi le previsioni astrologiche di sabato 16 settembre dall'Ariete ai Pesci. Di seguito le stelle con amore, lavoro e salute del giorno. Periodo importante per il Cancro, difficoltà amorose per i Gemelli.

L'oroscopo di sabato di 16 novembre

Ariete: per i nati sotto questo segno zodiacale ci sarà una Luna dissonante che chiede maggiore pazienza in una relazione.

Il fine settimana che prende il via vi renderà maggiormente nervosi. Nel lavoro le occasioni non mancheranno, anche se potreste arrabbiarvi parecchio se un progetto non funziona come vorreste.

Toro: cielo molto interessante per i sentimenti, in particolare per quelle coppie che hanno un progetto importante per il futuro. Nel lavoro non mancherà una possibile svolta in positivo, incontri positivi in vista delle prossime settimane.

Gemelli: a livello amoroso possibili difficoltà con una persona del Cancro o dei Pesci, sarete sottoposti a maggiori tensioni. Se state lavorando ad un progetto importante, curate bene ogni singolo dettaglio, evitate azzardi e di fare il passo più lungo della gamba.

Cancro: in amore periodo importante che porta nuove opportunità alle coppie che hanno in mente un progetto insieme. A livello lavorativo dopo un momento di calo sta arrivando una situazione migliorativa.

Leone: il fine settimana aiuta i nati sotto questo segno zodiacale: l'amore torna protagonista e lo sarà ancora di più settimana prossima. Nel lavoro fatevi avanti nelle decisioni importanti, prendete tempo solo se avete qualche dubbio.

Vergine: per l'amore il fine settimana aiuta a riallacciare i rapporti di una storia che stava andando male. Nuove opportunità anche nel lavoro che potranno rilanciare la vostra carriera.

Bilancia: giornata particolare quella che andrete a vivere questo sabato, sarà meglio evitare complicazioni. Nel lavoro questo momento vi vede agitati e nervosi, meglio fare tutto con maggiore calma. Evitate anche di stancarvi troppo.

Scorpione: a livello sentimentale se agli inizi del mese c'è stato un momento di calo da oggi si potrà parlare e chiarire. Con Saturno in aspetto interessante il lavoro va meglio, tuttavia molti stanno portando avanti progetti senza un vero e proprio interesse.

Sagittario: in questa giornata dovrete evitare le complicazioni ma soprattutto di rivangare il passato. A livello lavorativo se avete iniziato qualcosa di nuovo o desiderate portare avanti un progetto o una situazione le stelle sono dalla vostra parte.

Capricorno: con la Luna in opposizione non mancheranno i momenti di stanchezza nelle relazioni che vanno avanti da tempo. Nel lavoro gestite al meglio tutti gli impegni della giornata, se qualche situazione è complicata rimandatela a settimana prossima.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale momento di maggiore stanchezza, per questo motivo attenzione alle parole e agite con maggiore cautela nei rapporti sentimentali. Nel lavoro se dovete fare una scelta meglio aspettare i prossimi giorni, quando alcuni pianeti importanti entreranno nel vostro segno e vi aiuteranno.

Pesci: in amore c'è una Luna in aspetto positivo, per questo motivo vivrete una giornata che permetterà di fare qualcosa in più, anche a livello emozionale.

Nel lavoro evitate di fare troppe richieste e valutate con attenzione tutto quello che potranno proporvi.