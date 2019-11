L'Oroscopo settimanale dal 18 al 24 novembre 2019 mette a disposizione l'Astrologia applicata alla vita quotidiana, il responso restituito dagli astri in merito alla penultima settimana del mese in corso. Sotto "torchio" in questa sede, come da titolo, i soli segni appartenenti alla prima sestina zodiacale, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Attese con ansia sono anche le pagelle riguardanti sempre i sei simboli astrali sotto analisi nel contesto.

In questo caso diciamo subito che a gongolare i prossimi sette giorni in calendario saranno gli amici della Vergine (voto 10), nel frangente valutati al "top della settimana". Il generoso segno di Terra sarà affiancato da un altro segno altrettanto fortunato: il Toro (voto 9). Periodo nella norma invece, valutato tra alti (molti) e bassi (pochi), per gli amici dell'Ariete (voto 7), seguito a ruota da Cancro (voto 6) e Leone (voto 6).

Bene, a questo punto passiamo pure a dare voce alle previsioni da lunedì 18 a domenica 24, ovviamente subito dopo aver svelato i prossimi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di mettere nero su bianco le previsioni dell'oroscopo settimanale, come da copione ormai consolidato ci preme evidenziare quali saranno i transiti lunari in programma nei prossimi sette giorni. In pratica saranno in tutto tre gli spostamenti in agenda per questa settimana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo Elezioni Politiche

Il periodo in osservazione vedrà in primis l'entrata della Luna in Vergine, presente nel segno di Terra già da questo mercoledì 20 novembre, precisamente alle ore 02:54 della notte. La conturbante "musa dei poeti" farà un nuovo cambio di settore andando a costituire, giovedì 22 novembre alle ore 05:20 la felice figura astrale relativa alla Luna in Bilancia. La settimana infine chiuderà i battenti con il passaggio della Luna in Scorpione messo in conto a fine periodo, ossia domenica 24 novembre.

Prima di continuare con le previsioni zodiacali di rito, è d'obbligo segnalare l'arrivo del Sole in Sagittario (venerdì) e Marte in Scorpione (martedì), sempre in seno al lasso temporale in analisi.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 7. Si preannuncia un periodo abbastanza gradevole, anche se non troppo esuberante dal punto di vista della fortuna per voi dell'Ariete. Il periodo trascorrerà altalenando giornate buone ad altre meno buone, passando anche per quella di lunedì 18 novembre considerata con la "top del giorno".

Andiamo a scoprire le restanti giornate e quali saranno quelle a cui dover stare un po' più attenti. A seguire le stelline giornaliere di competenza dell'Ariete:

Top del giorno lunedì 18 novembre;

lunedì 18 novembre; ★★★★★ mercoledì 20 e domenica 24;

★★★★ martedì 19, venerdì 22;

★★★ giovedì 21 novembre;

★★ sabato 23 novembre.

Toro: voto 9. La settimana fino al 24 di novembre sarà splendidamente sotto la positiva influenza di pianeti decisamente favorevoli.

In questo caso l'Astrologia settimanale annuncia quattro ottime giornate a favore, ovviamente escludendo quella relativa a domenica 24 novembre valutata con le tre stelle del "sottotono". La migliore in assoluto invece - consigliamo caldamente di sfruttarla a dovere - è quella relativa alla giornata di martedì 19 novembre, considerata al "top del giorno". Vediamo quali saranno i restanti periodi favorevoli analizzando la scaletta a seguire:

Top del giorno martedì 19 novembre;

martedì 19 novembre; ★★★★★ lunedì 18, mercoledì 20 e venerdì 22;

★★★★ giovedì 21 e sabato 23;

★★★ domenica 24 novembre.

Gemelli: voto 7.

Questa di certo non sarà la settimana migliore per voi del segno, tuttavia assolutamente non da buttare. Intanto considerate il fatto che potrete contare su un super-positivo giovedì 21 novembre, nel contesto incorniciato nella agognata "top del giorno". Altresì, potrete contare su periodi abbastanza efficaci durante i periodi relativi al 19 e 23 del mese corrente, sicuramente ottimi da sfruttare in amore come anche nel lavoro. Allora, pronti a dare un senso ai sette giorni di prossima venuta? Certo che si, dunque andiamo pure a confermare le stelle da lunedì a domenica attribuite al simbolo astrale dei Gemelli.

Il responso:

Top del giorno giovedì 21 novembre;

giovedì 21 novembre; ★★★★★ martedì 19 e sabato 23;

★★★★ mercoledì 20 e venerdì 22;

★★★ lunedì 18 novembre;

★★ domenica 24 novembre.

Cancro: voto 6. Valutato sulla linea appena tangibile della sufficienza, il periodo sotto osservazione non mancherà altresì di regalare qualche ottima giornata a voi del Cancro. In questo contesto l'oroscopo della settimana indica un avvio e il centro del periodo certamente in grado di soddisfare in pieno eventuali aspettative: lunedì 18 e giovedì 21 novembre le vostre giornate migliori.

Per il restante periodo dovrete metterci molto impegno cercando di fare solo il necessario: no a nuovi programmi come anche mesa in pratica di progetti o spese varie. Bene, vediamo come sono stati sistemati sinteticamente i prossimi sette giorni a venire analizzando la tabella sottostante:

★★★★★ lunedì 18 e giovedì 21;

★★★★ mercoledì 20, sabato 23 e domenica 24;

★★★ venerdì 22 novembre;

★★ martedì 19 novembre.

Leone: voto 6. Anche per voi nativi del Leone il periodo si presume possa essere poco interessante ed in qualche caso anche abbastanza impegnativo.

In particolare il frangente analizzato e messo in chiaro nelle nostre previsioni zodiacali, vedrà una settimana a due velocità: bene l'inizio e la fine, occhio invece a mercoledì e venerdì prossimi, valutati rispettivamente con il "sottotono" e il più impegnativo "ko". Allora, pronti a togliere definitivamente il velo dalle nuove stelline settimanali? Bene, di seguito il responso rilasciato direttamente dall'Astrologia applicata al segno del Leone:

★★★★★ lunedì 18 e domenica 24;

★★★★ martedì 19, giovedì 21 e sabato 23;

★★★ mercoledì 20 novembre;

★★ venerdì 22 novembre.

Vergine: voto 10.

L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 novembre 2019 prevede sette giornate davvero fantastiche su cui puntare. Come anticipato in apertura a portare veramente tanta positività, in primis in amore, sarà certamente l'arrivo della Luna nel segno, favorendo questo prossimo mercoledì 20 novembre con la "top del giorno". Al massimo della fortuna soprattutto altri tre giorni, in questo caso coincidenti con il 19, il 21 e il 22 novembre. Buone le restanti considerate di normale amministrazione, quindi valutate con le quattro stelle dei periodi di routine.

A seguire il resoconto condensato su come sono state classificate le giornate in rilievo:

Top del giorno mercoledì 20 novembre (Luna nel segno);

mercoledì 20 novembre (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 19, giovedì 21 e venerdì 22;

★★★★ lunedì 18, sabato 23 e domenica 24.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica finale.