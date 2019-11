La seconda settimana del mese di novembre è ormai arrivata. Quali sono le previsioni astrologiche? Scopriamo le stelle e l'Oroscopo per le giornate comprese da lunedì 11 a domenica 17 novembre.

Di seguito i dettagli su amore, lavoro e salute per tutti i segni zodiacali da Ariete a Pesci.

Astri e stelle della settimana per tutti i segni

Ariete: in campo amoroso arriveranno delle belle novità. Con Venere favorevole sarà possibile far ripartire una storia d'amore.

A livello professionale cercate di portare avanti i vostri progetti, ma scaricate le tensioni nervose rilassandovi e divertendovi di più.

Toro: in campo lavorativo c'è stato un cambiamento, ma presto riuscirete a trovare qualcosa di vostro interesse. Nella parte centrale della settimana evitate di esporvi troppo. In amore sarà possibile creare in queste giornate dei rapporti intriganti. Se una storia d'amore importante,in queste giornate riceverete molte conferme.

Gemelli: in campo professionale cercate di non portare avanti delle modifiche difficili da controllare. In amore, con Venere in opposizione non sarà semplice gestire alcune situazioni, soprattutto nel weekend potrete vivere dei momenti polemici.

Cancro: bel momento per l'amore, ci saranno delle giornate in cui vivrete delle importanti emozioni. Con la luna dalla vostra parte, nel weekend potreste fare dei nuovi incontri.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: in campo professionale potrete risolvere molti problemi entro la fine del mese. In questa settimana cercate delle soluzioni importanti. In campo amoroso cercate di comprendere quali sono i vostri sentimenti e capire se vale la pena ritentare a far funzionare delle relazioni del passato. Se vi piace qualcuno dichiaratevi.

Vergine: in questa settimana di novembre, in campo lavorativo potrete portare avanti le vostre idee, non mettetevi da parte, le stelle sono dalla vostra parte.

In campo sentimentale vi sentite agitati, non manca confusione.

Bilancia: nel lavoro in questa settimana Giove sarà favorevole, è possibile che ci siano dei cambiamenti. In arrivo entro la fine della settimana delle buone notizie. In amore la luna sarà attiva nella parte centrale del periodo, potrete fare delle conoscenze speciali.

Scorpione: i progetti che iniziano in questo momento potrebbero fruttare particolarmente nei prossimi mesi.

A livello amoroso il week-end sarà interessante per fare degli incontri. Le relazioni nate da poco si rafforzano giorno dopo giorno.

Sagittario: nella parte centrale del periodo è possibile che nascano delle tensioni, non mancheranno però delle opportunità sentimentali. Con Venere dalla vostra parte potrete risolvere delle discussioni. In campo professionale nel fine settimana otterrete successo.

Capricorno: non manca l'energia in amore, Marte è nel segno e favorisce quindi incontri e nuove relazioni.

Nel lavoro le prime giornate della settimana saranno particolarmente forti.

Acquario: vi sentite stanchi in queste giornate, ma recupererete presto e otterrete maggior forza. In amore se avete sofferto non è facile al momento andare avanti. Stelle efficaci nella parte centrale del periodo.

Pesci: portate avanti le vostre idee in campo lavorativo, potrete ottenere dei miglioramenti. In amore, fate attenzione alle vostre decisioni. Le relazioni che nascono in questo periodo potrebbero essere importanti.