L'Oroscopo per tutti i nati sotto il segno del Cancro in merito al prossimo mese di dicembre vede la presenza di tensioni in famiglia e sul piano strettamente sentimentale. Anche per quanto riguarda il lavoro, l'opposizione di Giove finirà per creare delle difficoltà con i colleghi di lavoro e non sarà affatto facile far rispettare le proprie opinioni e le proprie idee. Scendiamo nel dettaglio e vediamo cosa riservano le previsioni astrologiche per il mese di dicembre 2019 per tutti i nati sotto il segno del Cancro.

Previsioni astrologiche dicembre per il Cancro: l'amore

In amore, l'opposizione di Venere fino al giorno 20 produrrà delle tensioni e dei probabili litigi con il partner. È possibile che molti di voi debbano fare i conti con un periodo dove la stanchezza emotiva associata alla monotonia potrebbero farla da padrone. Bisognerà portare pazienza e cercare di attendere momenti più propizi che arriveranno a partire dal giorno 20 dove finalmente la situazione migliorerà in maniera decisa. Per quanto riguarda i single, sarà il caso, dunque, di aspettare le giornate a ridosso del Natale per farvi avanti o, comunque, cercare nuove avventure amorose.

L'ultima decade dell'anno, infatti, si preannuncia piuttosto propizia per nuove opportunità sentimentali e, perché no, sessuali. Forse qualcuno potrebbe farsi avanti per corteggiarvi.

Oroscopo Cancro, dicembre: il lavoro

Sul fronte lavoro, il clima non si presenta favorevole: poche novità anche per chi è in cerca di un'occupazione. Cercate di evitare investimenti finanziari che vi convincono poco e soprattutto non sprecate il vostro denaro nel gioco d'azzardo, con la convinzione che certe presunte opportunità possono cambiarvi l'esistenza: si tratta solo di specchietti per le allodole, non cascate nella trappola.

Se siete liberi professionisti, state attenti a nuovi contratti oppure ai nuovi accordi in quanto potrebbero nascondersi delle insidie. Non siate frettolosi nel firmare documenti e, anche in questo caso, non credete a chi vi promette di realizzare soldi 'facili' e in breve tempo.

Fortuna e salute, l'oroscopo per il Cancro

Anche per quanto riguarda la fortuna, dicembre non vi regalerà soddisfazioni, occorrerà portare pazienza. Se avete l'opportunità di concedervi una vacanza, meglio partire e distrarvi, in compagnia del vostro partner o della vostra famiglia.

Proprio sul piano della salute, vi sentirete stanchi mentalmente a motivo di un carico di lavoro che vi ha pesato in modo particolare. Cercate di curare l'alimentazione e di evitare vizi come l'alcool e il fumo perché potreste andare incontro a problemi riguardanti la circolazione del sangue. Cercate di scaricare lo stress con una buona e regolare attività fisica.