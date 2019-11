L'Oroscopo di domani 30 novembre è pronto a rivelare che sabato aspettarsi. Nell'ultimo giorno del mese tutto può succedere. In serata la Luna lascia il Capricorno per entrare nel segno dell'Acquario, ciò favorisce chi ha intrapreso un certo percorso o una cura particolare. Non si escludono incontri avvincenti, ritrovamenti, chiamate e soluzioni come nel caso del Toro e della Bilancia. È anche una giornata valida per effettuare il bucato, specialmente per i nati dell'Acquario e dello Scorpione. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 30 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 5° posto - L'ultimo giorno di novembre si conclude inaspettatamente portando via tutte le amarezze. A partire da questo giorno, l'umore risulterà in netta ripresa, anche se in amore ci potrebbe essere ancora un po' di tempesta da dissipare. Per incominciare dicembre con il piede giusto, in queste giornate è sempre un bene rivedere i conti, sistemare casa, fare ordine sia esteriore che interiore e ottenere un chiarimento. Coloro che hanno una nuova relazione da poco, possono ottenere qualcosa in più.

Toro - 3° in classifica - Sabato importante, visto che i problemi sono in via di risoluzione. Impegnarsi porta a ottenere dei risultati concreti, quindi tutto quello che è stato coltivato nelle settimane precedenti è destinato a germogliare. Chi è in cerca d'amore non è mai soddisfatto, in questi casi è meglio tenere duro perché nella primavera del 2020 si prevedono incontri interessanti. Questo è un segno divertente e giocherellone, ma spesso non si sente compreso. Chi è in coppia da anni, e desidera un matrimonio o dei figli, deve agire al più presto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Gemelli - 7° posto - Weekend che si apre con un strepitoso sabato, anche se qualcuno potrebbe farsi travolgere dal malumore. Bisogna cercare di essere positivi nelle prossime 24 ore e pensare solamente alle cose belle. Coloro che hanno avuto una settimana dura a lavoro, devono provare a lasciare in standby tutti i problemi e le antipatie del caso. Chi ancora non ha un mestiere, probabilmente ha le idee confuse sul futuro. In questi casi bisogna leggere, informarsi e approfondire, insomma cercare di capire che strada percorrere nei prossimi mesi.

Presto sarà possibile risalire la china.

Cancro - 12° in classifica - L’Oroscopo del 30 novembre vede i nativi di questo segno farsi cogliere da una serie di preoccupazioni riguardanti il lavoro e la vita sentimentale. Sia nel primo che nel secondo caso risulta necessario prendere delle decisioni significative. Se una cosa comporta stress, è sempre un bene correre ai ripari e cambiare aria. Comunque sia, questo è l'ultimo giorno negativo di un'annata non proprio rosea. C'è voglia di cambiare luogo, viaggiare e avere maggiori certezze economiche.

Si prospetta una serata da trascorrere in compagnia, magari davanti a una buona pizza.

Leone - 2° posto - La turbolenta settimana carica di lavoro e stress volge al termine e i nativi del Leone possono finalmente rilassarsi e recuperare. In questi giorni si sono verificate delle consistenti uscite di denaro, anche se i liberi professionisti e gli imprenditori hanno avuto modo di aumentare gli incassi. Quando le cose prendono una piega storta, spesso si tende a infuriarsi finendo solamente per stressarsi.

A partire dal tardo pomeriggio è meglio staccare la spina e cercare di risolvere eventuali problemi in famiglia. Chi ha un partner lo sente più distante del solito.

Vergine - 11° in classifica - Dopo giornate sotto pressione, finalmente un bel weekend di recupero. La stanchezza, il malumore e lo stress hanno caratterizzato l'intera settimana. Chi ha preso una decisione potrebbe avere dei ripensamenti o dei rimpianti. Per quanto concerne l'amore, chi è in coppia da anni riprenderà a progettare qualcosa di entusiasmante.

Nella vita bisogna sempre porsi un obiettivo e continuare a migliorarsi. Riavvicinamenti in vista a partire dal primo pomeriggio. Rimandate la dieta alla prossima settimana.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 6° posto - Le previsioni astrologiche parlano di contrasti familiari o amorosi in via di risoluzione. Con l'anno che volge a conclusione, si ha voglia di fare nuovi progetti, di rinnovarsi e d'intraprendere delle buone abitudini. Dunque si può sfruttare questo weekend per stilare la lista dei buoni propositi da attuare nel 2020. Sbarazzarsi del vecchio e fare ordine nell'ambiente circostante permette alla fortuna e alla prosperità di affluire liberamente.

Quindi è necessario sistemare eventuali "disordini" in questa promettente giornata. In amore non bisogna perdere tempo.

Scorpione - 4° in classifica - Prima di parlare è meglio far passare un po' di tempo, contate fino a 10. Questa giornata riserva delle insidie che potrebbero rovinare i rapporti o ferire una persona cara. Coloro che nutrono dei sospetti nei confronti dell'amato, devono pretendere chiarimenti, ma senza alzare il tono di voce. Per far funzionare l'amore non basta amare, ma bisogna ascoltare e avere fiducia. Tuttavia, ciò non è sempre facile, specialmente quando in passato si è stati traditi.

Giornata ideale per fare il bucato e la spesa per la casa. Salute in ripresa, piano piano tutto torna al suo posto.

Sagittario - 10° posto - Spesso si tende a sentirsi in difetto per via di una serie di difficoltà nel relazionarsi con gli altri. Nella vita non si può piacere a tutti, la cosa fondamentale è stare bene con sé stessi. In questo sabato, coloro che hanno un partner vivranno 24 ore di riavvicinamento, la passione si riaccenderà. Se c'è stato un problema nei giorni precedenti, la soluzione è pronta a spuntare fuori come un asparago. Questo è un segno che spesso si lascia travolgere dagli eventi, facendosi trascinare a fondo da un vortice di pessimismo.

È importante mettere da parte ogni astio per il quieto vivere.

Capricorno - 1° in classifica - Per gran parte della giornata potrete contare sull'appoggio della Luna nel vostro segno. Bisogna imparare a lasciare da parte ogni insicurezza e mettersi in gioco. Fare le cose di fretta è un grosso errore, è necessario aprire gli occhi e non fidarsi così ciecamente. In questo sabato, con la giusta serenità e la volontà di agire, si avranno ottime chance di cogliere al volo le opportunità migliori. Novembre ha regalato alti e bassi, ma presto ci sarà la svolta. Non è la giornata giusta per intraprendere una dieta, meglio rinviare a lunedì.

Acquario - 9° posto - I nati di questo segno sono spesso accusati di essere dei "bastian contrari". Il motivo è da ricercarsi nelle insicurezze interiori. Questo sabato mette a dura prova la pazienza e c'è il serio rischio di perdere le staffe. Qualcuno potrebbe sentirsi soffocato e magari desiderare una maggior libertà, specie in amore. Il denaro è spesso motivo di discussioni tra coniugi, anche la crescita dei figli desta qualche timore. La cosa migliore da fare è sfruttare quest'ultimo giorno di novembre per fare chiarezza su eventuali dubbi. Giornata perfetta per fare il bucato, non rimandate.

Pesci - 8° in classifica - L’oroscopo di domani favorisce eventuali progetti. Dopo un mese caotico e demoralizzante, torna la voglia di costruire un futuro migliore e positivo. Con la Luna ancora in fase crescente, si hanno a disposizione tutte le armi necessarie per attuare una trasformazione interiore o esteriore. Dopo una settimana faticosa, questo è il momento migliore per ritagliarsi una giornata da dedicare alla cura di sé.