L'Oroscopo dei nati sotto il segno dei Gemelli per il mese di dicembre presenta aspetti piuttosto confortanti. Sul fronte sentimentale, riuscirete a ritrovare una certa sintonia che sembrava essersi smarrita nei mesi scorsi. Anche dal punto di vista professionale, l'ultimo mese di questo 2019 sembra garantire una certa rinascita, un miglioramento che potrebbe promettere bene in vista dell'anno nuovo. Scendiamo nei dettagli e vediamo cosa riservano le stelle per tutti i nati sotto il segno dei Gemelli in questo mese di dicembre 2019.

Previsioni degli astri per dicembre per i nativi Gemelli, l'amore

In amore, bisognerà riprendere da dove avevamo lasciato: sì, sarà necessaria una lenta ma efficace procedura di riavvicinamento nei confronti del partner. Il vostro rapporto è stato piuttosto contrastato negli ultimi tempi o, comunque, sembrava che quella sintonia e quel feeling di un tempo si fosse perso. Dal giorno 3 dicembre Giove non sarà più in opposizione ed ecco che il dialogo e la sintonia potrebbero lentamente ritrovarsi: certo, si potrà ancora manifestare qualche incomprensione o magari qualche segnale di mancanza di fiducia ma possiamo tranquillamente affermare che il peggio ve lo siete lasciati alle spalle.

Ora è il momento di far rinascere il vostro amore e con un po' di impegno ci riuscirete. Che dire, invece, dei 'cuori solitari'? Ebbene, chi spera di poter trovare l'anima gemella dovrà ancora attendere dei tempi più favorevoli ma non è detto che, durante le feste natalizie, qualche nuovo e sorprendente incontro non possa far breccia nel vostro cuore.

Oroscopo per i Gemelli per il mese di dicembre, il lavoro

Sul fronte professionale, non dovete aspettarvi dei veri e propri sconvolgimenti ma, come per il piano affettivo, il mese di dicembre sarà dedicato alla vostra rinascita lavorativa.

La situazione, seppur gradualmente, migliorerà: avrete una vita piuttosto impegnativa, densa di appuntamenti e di vari impegni. È possibile che possa nascere anche qualche proficua collaborazione. Ritroverete il dialogo anche con i colleghi e questo vi sarà d'aiuto per chiarire alcune incomprensioni che potrebbero esserci state negli ultimi tempi. Anche i guadagni potranno risentire di questa rinascita professionale. Inoltre, potrebbero esserci delle interessanti novità per chi attende una risposta da un colloquio o da una domanda di lavoro.

Predizioni astrologiche dicembrine per i Gemelli, la salute

Dicembre sarà un mese molto interessante e proficuo per quanto riguarda il recupero fisico. Bisognerà 'seminare' per raccogliere i frutti del vostro lavoro: il corpo, senza dubbio, beneficerà di un'attività fisica salutare abbinata ad una sana alimentazione. Nonostante il periodo delle festività vi inviterà a mangiare molto più del solito, avrete l'accortezza di usare qualche 'trucchetto' per evitare di metter su qualche chilo di troppo.

Per vedere un'ottimizzazione del vostro recupero fisico, bisognerà, comunque, attendere il mese di febbraio.