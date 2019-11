Il mese di novembre sta ormai volgendo al termine e ci prepariamo ad accogliere le molte sorprese che dicembre ha in serbo. Questo è un mese parecchio controverso per quanto riguarda l'Oroscopo. Tuttavia alcuni segni zodiacali, come il Leone e il Capricorno, potranno trascorrere ottime giornate con particolare riferimento alle festività che saranno in compagnia dei familiari e degli amici più cari. Tuttavia altri segni, come la Vergine e l'Acquario, saranno sopraffatti dal lavoro e dai mille impegni per occuparsi delle festività e dalla propria famiglia.

Scopriamo, quindi, cosa riservano gli astri per questo mese.

Da Ariete a Vergine

Ariete: vi state abituando a ritmi lavorativi frenetici. Fortunatamente, però, dicembre sarà un mese ottimo per staccare un po' e dedicarsi alla famiglia ed alle proprie passioni.

Toro: durante dicembre ci saranno parecchi cambiamenti nella vita per i nati sotto al segno del Toro. Tuttavia con la loro capacità di adattamento riusciranno ad accettare ogni situazione avversa.

Gemelli: dovete imparare a frenare il vostro atteggiamento invadente perché potrebbe dare non poco fastidio al vostro interlocutore.

Durante le festività sfoggerete tutte le vostre migliori abilità.

Cancro: dicembre porterà con sé una ventata di novità e possibilità. Starà solo a voi saperle riconoscere e cogliere al momento giusto. Non ignorate i consigli di una persona a voi cara.

Leone: questo mese porterà molte preoccupazioni ed inquietudini nella vita dei Leone. Fortunatamente Natale spazzerà via ogni inquietudine e vi farà vivere momenti indimenticabili.

Vergine: la grande mole di lavoro vi impedirà di godere delle festività natalizie come avete sempre fatto. Questo vi darà un sentimento di noia ed apatia nei confronti del vostro lavoro.

Astrologia del mese: da Bilancia a Pesci

Bilancia: durante il mese di dicembre la Bilancia si renderà molto disponibile nell'aiutare gli altri, tuttavia durante la seconda parte del mese si ribellerà alle molte convenzioni imposte e cambierà atteggiamento.

Scorpione: le festività Natalizie vi mettono sempre un po' di malinconia. Quest'anno, però, arriverà una persona speciale che vi farà dimenticare ogni sentimento negativo e lo sostituirà con dei sentimenti d'amore sincero.

Sagittario: avete tante aspettative per questo periodo, fortunatamente riuscirete a realizzare un progetto lavorativo molto ambito e questo vi porterà molto ottimismo.

Capricorno: dicembre sarà un mese sereno per i nati sotto al segno del Capricorno che riusciranno a trascorrere dei momenti indimenticabili in compagnia della propria famiglia. Nell'ultima settimana del mese sarete al top della forza fisica.

Acquario: i molti impegni lavorativi vi impediranno di dare ai vostri cari le attenzioni che meritano. Solo nel corso dell'ultima settimana di dicembre vi renderete conto di tutte le mancanze che avete dato ai vostri familiari.

Pesci: cambieranno tante cose nella vostra vita, ma la maggior parte di queste saranno positive.

Siete sulla buona strada per il raggiungimento di un obiettivo, non mollate la presa e continuate a lavorarci su.