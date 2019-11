Nella settimana dal 9 al 15 dicembre 2019 troveremo la Luna transitare dal Toro, dove staziona Urano, al segno del Cancro, dove vi è il Nodo Lunare mentre Giove, Venere, Saturno e Plutone saranno sui gradi del Capricorno. Mercurio si sposterà dal segno dello Scorpione, dove c'è Marte, sino al successivo Sagittario facendo compagnia a Giove. Previsioni zodiacali favorevoli per Sagittario e Pesci, meno rosee invece per Acquario e Ariete.

Ariete impulsivo

Ariete: impulsivi. Settimana dicembrina in cui i nati del segno saranno inclini ad agire impulsivamente a causa del contrasto tra i due Luminari. Farebbero bene a mordersi la lingua prima di criticare qualcuno onde evitare spiacevoli battibecchi.

Toro: relax. L'accumulo dei Pianeti nel loro Elemento da un lato sta 'donando' un ottima dose di energie, dall'altro favorisce l'aumento delle attività pratiche.

I nati Toro presumibilmente sfrutteranno la Luna del weekend per rilassarsi e ricaricare le batterie.

Gemelli: distratti. La fluidità di pensiero dei nativi potrebbe non essere delle migliori rendendoli inclini ad errori grossolani durante lo svolgimento delle attività pratiche. Rimandare a data da destinarsi le incombenze meno urgenti sarebbe una saggia mossa.

Cancro: regali. I nativi amano spesso e volentieri fare dei bei regali ad amici e familiari ma per queste festività, specialmente in questi sette giorni, meglio evitare acquisti esosi optando per un mood più 'conservatore' in quanto sarà gradito anche il 'pensiero'.

Shopping per Leone

Leone: shopping. In questi giorni, principalmente sino a giovedì, i nati Leone potranno e vorranno permettersi un acquisto d'arredamento esclusivo come un quadro o un tavolo da biliardo. C'è da scommettere che non baderanno a spese.

Vergine: attriti. Nell'ambiente professionale i nativi potrebbero avvertire le continue pressioni planetarie ed il loro impeto nel voler dimostrare a tutti i costi li farà dimostrare in maniera veemente le loro opinioni innescando inutili attriti coi colleghi.

Bilancia: perplessi. L'ambiguo atteggiamento del partner potrebbe far storcere il naso ai nativi che, sulle prime, s'infurieranno animatamente per poi, a mente fredda, rendersi conto di aver preso lucciole per lanterne.

Scorpione: galanti. Solitamente la galanteria non fa parte del corredo nativo ma nel corso di questa settimana si potrebbero verificare delle eccezione, sarà forse per il clima festivo che li ammorbidirà.

Sagittario, novità lavorative

Sagittario: rivoluzionario. Qualcosa nell'ambiente lavorativo, con ogni probabilità, non quadrerà ed i nativi mal sopporteranno la situazione cercando repentinamente una nuova via professionale. Sarà bene che mollino il lavoro avendo una valida alternativa tra le mani.

Capricorno: storditi. Mercurio appena approdato in Sagittario non gioverà alla concentrazione dei nati del segno che li farà presumibilmente optare per sessioni lavorative con orario ridotto.

Acquario: routine. Settimana di dicembre senza troppe novità o scossoni di sorta quella che potrebbero vivere i nati Acquario. Dedicarsi alle attività procrastinate nei giorni addietro sarebbe una buona idea.

Pesci: umore 'top'. Il tono umorale dei nativi potrebbe migliorare rispetto a qualche giorno fa ed il loro sorriso risulterà contagioso per le persone che incontreranno. Lavoro in secondo piano.