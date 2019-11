L'Oroscopo di giovedì 14 novembre annuncia momenti di relax per lo Scorpione, mentre sarà una grande giornata per la Vergine. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: sarà una giornata di recupero, nonostante i momenti di difficoltà che hanno caratterizzato le ultime settimane. Chi ha dovuto mettere un progetto da parte per lungo tempo, adesso potrà ritornare ad occuparsene.

Cercate di essere più concentrati sul vostro futuro.

Toro: potreste sentirvi molto sotto pressione e aver bisogno di chiarire il vostro ruolo. Solitamente siete delle persone molto tranquille, ma quando siete sicure di essere dalla parte della ragione tendete a diventare un po' troppo polemici.

Gemelli: a livello lavorativo ci saranno alcune questioni da risolvere in questa giornata del 14 novembre.

Qualcuno potrebbe avervi coinvolto in una situazione che adesso state facendo fatica a gestire. Potrebbero presentarsi alcune situazioni imbarazzanti che vi riguarderanno.

Cancro: anche se siete molto presi dal partner, potreste far fatica a programmare nuovi progetti insieme per via del carattere scontroso di entrambi. Cercate di avere pazienza.

Leone: vi troverete in una condizione di grande recupero.

Chi ha un'iniziativa da portare avanti, potrà farlo in maniera molto tranquilla. I prossimi giorni in generale saranno particolarmente positivi per i nati sotto il vostro segno zodiacale e vi aiuteranno ad essere vincenti.

Vergine: il 14 novembre potreste sentire il bisogno di appoggiarvi ad una persona fidata. Grazie a Giove inizierà un periodo di rivincita. Ci saranno delle novità che vi renderanno maggiormente coinvolti nella vostra relazione sentimentale.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: Luna sul vostro segno zodiacale vi porterà una grande energia. In ambito lavorativo potreste ritrovarvi in una condizione statica, ma presto ci saranno dei miglioramenti.

Scorpione: questa sarà una fase positiva per voi, in cui non sarà assolutamente il momento di rilassarsi. In amore siete delle persone che amano tener testa, ma vi stancate facilmente se il vostro partner tende a darvela vinta facilmente.

Sagittario: sentirete il peso di molte responsabilità che non vi consentono di effettuare i cambiamenti che vorreste. In questa giornata del 14 novembre potreste essere concentrati nel capire cosa realmente volete dal vostro futuro. Avrete voglia di vivere esperienze diverse dal solito.

Capricorno: chi sta vivendo una situazione sentimentale difficile, adesso potrebbe avere le idee chiare. Grazie a Giove avrete l'occasione di prendervi una rivincita e riportare una situazione di tranquillità nella coppia.

Acquario: alcuni di voi potrebbero avere un conto in sospeso che andrà risolto al più presto. Sfruttate questo periodo per cercare di recuperare i nuovi progetti. Evitate di insistere su atteggiamenti che non vi hanno portato nulla di buono.

Pesci: giovedì 14 novembre potreste essere nervosi. In ambito professionale sarete in attesa di alcune risposte e questo vi renderà parecchio agitati. Non farà facile per voi mantenere la calma e la pazienza.