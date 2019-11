Durante la settimana dal 25 novembre al 1° dicembre 2019 troviamo la Luna viaggiare dallo Scorpione, dove transitano Marte e Mercurio, al segno dell'Acquario mentre Venere passerà dal Sagittario, dove vi sono Giove ed il Sole, al segno del Capricorno, dove stazionano Plutone e Saturno. Urano permarrà in Toro come Nettuno nel segno dei Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro.

Toro affettuoso

Ariete: famiglia d'origine.

Il focus settimanale dei nati Ariete potrebbe essere orientato sulla famiglia originaria dove sarà richiesto il loro supporto. Viste le dissonanze astrali sarà bene che non si tirino indietro apportando il loro aiuto.

Toro: affettuosi. Nel focolare domestico, grazie sopratutto all'avvento di Venere nel loro Elemento, si registrerà da giovedì in poi un clima decisamente più affettuoso dei giorni scorsi, con grande soddisfazione del partner.

Gemelli: finanze da revisionare. Il settore economico dei nati Gemelli, come 'suggeriscono' Mercurio e Marte in angolo dissonante, andrà revisionato a dovere onde evitare spiacevoli sorprese nelle settimane successive.

Cancro: straniti. Qualcosa sembrerà non quadrare nella cerchia di amicizie dei nativi e, dopo la perplessità che li colpirà inizialmente, chiederanno numi all'interessata e ciò che si sentiranno rispondere potrebbe stranirli oltremodo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine creativa

Leone: finanze 'top'. Magari l'acutezza mentale non sarà ad alti livelli ma le finanze, con ogni probabilità, godranno di un ottimo momento in casa Leone, a patto però che si siano dati da fare nel periodo appena trascorso.

Vergine: creativi. Le idee e gli intenti dei nati del segno potrebbero essere più brillanti che mai sarà, infatti, una buona idea mettere in pratica le 'trovate' odierne che potrebbero risultare 'fruttuose' nel prossimo futuro.

Bilancia: relax. In cielo gli Astri sembrano 'dimenticarsi' dei nativi durante questa settimana di fine novembre quindi saranno sette giorni utili per dedicarsi al relax più assoluto in modo da ripartire, la prossima, più attivi che mai.

Scorpione: stressati. Le molteplici attività pratiche che i nativi dovranno ultimare questa settimana potrebbero risultare troppe e molti di loro opteranno, con tutta probabilità, per rimandarle a data da destinarsi ma ciò provocherà un pizzico di stress.

Pesci nostalgico

Sagittario: amici. In questa settimana i nati Sagittario potrebbero avere più chiaro chi merita la loro amicizia e chi meno, grazie allo spostamento di Venere nel segno successivo, e ciò determinerà la chiusura di qualche rapporto oramai logoro.

Capricorno: energici. Il bottino energetico fornito dagli Astri risulterà. c'è da scommetterci, stracolmo e tali forze verranno indirizzate dai nativi nell'abito professionale.

Passionalità amorosa nel weekend.

Acquario: acquisti. Anche se il settore economico in casa Acquario potrebbe non navigare in acque tranquille, i nativi vorranno ugualmente concedersi un acquisto che servirà più a gratificarli che ad una reale necessità d'impiego.

Pesci: nostalgici. La mente dei nati Pesci questa settimana novembrina potrebbe tornare ad un'ex mai dimenticata e tale pensiero li renderà oltremodo nostalgici. Lavoro in stand-by.