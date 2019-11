Saranno notizie belle o brutte quelle portate dall'Oroscopo di domani giovedì 14 novembre 2019? In questa sede a fare da metro di misura è l'Astrologia, applicata ai primi sei simboli zodiacali. Nella fattispecie andremo a mettere sotto analisi i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di sapere quali saranno i segni fortunati in amore e nel lavoro? Spulciando in anteprima all'interno della scaletta con le stelline quotidiane (che andremo a svelare tra pochissimo), tra i segni fortunati presenti ai primissimi posti solo in quattro potranno contare su una giornata positiva.

Mentre i restanti due, sempre secondo le previsioni zodiacali del 14 novembre, dovranno accontentarsi per il momento restando in attesa di tempi migliori.

Classifica stelline 14 novembre 2019

Il prossimo giovedì è analizzato sul piano astrale dalla nostra classifica stelline quotidiana, impostata sul giorno 14 novembre 2019.

A colpo d'occhio la scaletta sottostante mostra in primo piano il segno dei Gemelli alla pari a cinque stelle con quello della Vergine.

A fare ottima compagnia al preannunciati simboli astrali altri due segni, sicuramente in odore di positività: l'Ariete ed il Cancro. Chiudono la classifica due segni, purtroppo posizionati nella zona negativa della stessa: il Toro con tre stelle equivalenti al "sottotono" e il Leone con due stelle indicative dei periodi segnati dal "ko". Il resoconto condensato:

★★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★★: Ariete, Cancro;

★★★: Toro;

★★: Leone.

Oroscopo giovedì 14 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Il prossimo giovedì sarà abbastanza sostenibile e discretamente agevole per molti voi Ariete.

Secondo i vostri astri, per quanto riguarda la parte legata alle attività quotidiane generiche, questo giorno potrebbe presentare qualche buon auspicio per la realizzazione di obiettivi messi in agenda, riguardanti la famiglia, gli hobby o qualsiasi altra cosa di vostro interesse. Secondo le previsioni, per quanto riguarda l'amore, forse potrebbe essere davvero giunto il momento di ascoltare il proprio cuore: nei sentimenti non dovete farvi influenzare da nessuno, tanto meno da amici, familiari o "voci di corridoio" ma dovrete essere voi solamente a prendere decisioni, ok?

Qualunque sia la scelta, fatela con il cuore, vedrete che la persona direttamente interessata senz'altro apprezzerà, ovviamente ricambiando a dovere. Single, sarà sicuramente una giornata piena di energia per voi nativi, anche perché in questo periodo sarete inarrestabili sul fronte sentimenti e amicizia. Sole, Venere e Mercurio sono già pronti a dare la giusta marcia in più in ogni ambito della vostra vita, soprattutto in quello sentimentale.

Siate pronti: vi aspettano sicuramente piacevoli sorpresine... Nel lavoro, il Sole a voi favorevole vi renderà vincenti: potrete portare avanti i vostri obiettivi con fiducia e determinazione. Alcune circostanze decisamente fortuite potrebbero capitare a favore assecondando i vostri desideri, magari cambiando in meglio progetti futuri.

Toro - Una giornata improntata quasi completamente all'impegnativo "sottotono" per voi nativi del Toro.

In massima parte sarete piuttosto agitati, sarà comunque un momento buono per eventualmente chiarire situazioni o questioni aperte. Diciamo che a questo punto della vita non potete più sopportare delusioni o incertezze: smascherate chi gioca con la vostra bontà e mettetelo alle strette! In amore, vi toccherà fare i conti con la specularità negativa proveniente dal Pianeta Venere, nel contempo in dura opposizione alla Luna in Gemelli. Situazioni sfavorevoli creeranno probabilmente incomprensioni in ambito sentimentale. In tanti state vivendo un momento di profonda confusione e/o delusione affettiva: se avete bisogno di prendervi del tempo, fatelo, vedrete che la persona direttamente interessata capirà... Single, a volte sarebbe meglio tacere piuttosto che dire ciò che realmente si pensa, in questo modo senz'altro eviterete il rischio di essere fraintesi: ricordatelo! Prima di dare retta alle onnipresenti voci di corridoio - spesso maligne e insensate - riguardo la persona di vostro interesse, fate il possibile per verificare e poi agire se nel caso. Nel lavoro, potrebbero presentarsi buone opportunità di rinnovamento. Prestate però attenzione, perché come sapete, non è sempre tutto oro ciò che luccica... Agite con prudenza e vagliate a fondo tutte le possibilità prima di scegliere il da farsi.

Gemelli - In arrivo un giovedì 14 novembre abbastanza buono, anche se non sarà immune da intermezzi pressanti. La quarta giornata della corrente settimana sarà più che discreta, anzi, in moltissime occasioni anche super-fortunata, in primis in campo sentimentale. Si consiglia di approfittare della pausa relax offerta dal prossimo weekend per meditare (in cuor vostro) un modo differente per approcciare i prossimi obiettivi. In amore intanto, la giornata e soprattutto la serata si chiuderà tranquillamente, con l'umore sereno o almeno rasserenato da una splendida armonia di coppia. A questo aggiungete anche l'influenza benefica della Luna in Gemelli capace di rendervi tenerissimi nei confronti del partner. In molti realizzerete buona parte dei vostri desideri affettivi, magari provando un affetto smisurato e molto più di prima verso la persona amata. Single, sarà sicuramente una giornata fortunata, soprattutto dal punto di vista degli approcci e delle conoscenze. La vostra bella Luna nel segno favorevole quanto basta, vi regalerà un forte potere seduttivo, perciò se vi piace qualcuno/a fatevi avanti senza esitate! Nel lavoro, gli astri favorevoli vi daranno un umore decisamente brillante e diverse opportunità da cogliere al volo. La vostra intraprendenza farà faville e potrete affrontare le situazioni più impegnative senza nessun problema.

Astrologia del giorno 14 novembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Giornata (quasi) di fine settimana valutata in gran parte come tranquilla, sottoposta alla normale gestione dei periodi valutati a quattro stelle. Puntate tutto sul sorriso e sul vostro magnetismo: saranno le scintille capaci di far esplodere la voglia di fare amicizia, di dialogare o semplicemente di farvi stare bene con le persone del vostro ambito. Le previsioni di giovedì prevedono pertanto buone prospettive relative alle situazioni legate all'amore. La vita di coppia soprattutto si colorerà di fiducia e di confidenza permettendovi di far cadere qualunque barriera, magari casualmente formatasi fra voi e il partner negli ultimi tempi. Single, con l'aiuto della Luna, questo prossimo venerdì in arrivo nel vostro segno, saprete essere decisi, convincenti e in molte occasioni addirittura vincenti: senz'altro potrete portare avanti i vostri obiettivi con fiducia e determinazione. Le stelle saranno a favore e asseconderanno i vostri desideri, facendovi fare incontri nuovi e davvero interessanti. Nel lavoro infine, per molti di voi potrebbe essere il momento buono per fare quel famoso salto di qualità, fatto di miglioramenti e di situazioni nuove con progetti da realizzare. Non fatevi sfuggire quindi l'occasione favorevole che vi attende, ma coglietela al volo.

Leone - In arrivo un pessimo 14 novembre, sicuramente negativo per ciò che concerne alcune "alleanze astrali" di vostra competenza. Diciamo pure che il periodo sarà sotto l'egida del poco rassicurante periodo da due stelle, dunque momento valutato con il "ko": cosa fare allora? Calma, la giornata di giovedì anche se si prevede buia ed in parte tempestosa, non è detto che sarà impossibile da gestire, ok? Intanto iniziate con lo stare fermi e immobili, così, tanto per evitare di sbagliare: questo per voi sarà già un ottimo inizio... In amore, attenzione, il vostro comportamento rischierà di incrinare un legame che sembrava avere tutte le carte in regola per durare. Il consiglio delle stelle sarà di non assumere un atteggiamento critico o distaccato nei confronti del partner che potrebbe risentirsi, ma cercare di risolvere il problema, senza tormentarsi. Single, il giorno non vi lascerà grande spazio di manovra in campo sentimentale, un po' per la vostra poca disponibilità, un po' perché l'Astrologia sarà abbastanza freddina in relazione al vostro segno, pertanto non potrà aiutarvi come in altre occasioni. Nel lavoro intanto, attualmente state conducendo una dura lotta per il successo e dovete scontrarvi quotidianamente con persone (colleghi) che senz'altro annoteranno e ricorderanno eventuali sgarri o sgambetti eventualmente fatti da voi: fate attenzione...

Vergine - Il prossimo giovedì sarà senza meno ottimo per voi della Vergine. Dunque, giornata di metà settimana da considerare "godereccia" in tutti i sensi. In relazione agli altri, datevi da fare se avete intenzione di portare a termine una qualche eventuale situazione in sospeso, ok? Invece, sapete bene che i fatti contano più delle parole, per questo dovete essere molto concentrati sugli impegni eventualmente già presi. Diciamo che il silenzio spesso aiuta ad ottenere le migliori performance, se non altro evitando di cadere in facili distrazioni. L'oroscopo di domani 14 novembre intanto consiglia in amore massima apertura a novità e divertimenti. Molti di voi nativi con la persona amata potrete vivere momenti di grande passione e praticare insieme diverse attività, anche sportive, magari intraprendere (o almeno pianificare) un viaggio molto romantico prossimamente da fare insieme. Single, l'amicizia incondizionata da parte di Venere quasi certamente alzerà le vostre quotazioni in campo amoroso, in molti casi permettendo di esprimervi al meglio sia con le parole che con i fatti: momento d'oro da sfruttare! Nel lavoro, per chiudere, sarà una giornata molto importante per mettere ordine nelle finanze o per cogliere al volo (eventualmente) nuove importanti occasioni di miglioramento. L'Astrologia a favore vi aiuterà sicuramente a riorganizzare il vostro operato.

