Martedì 26 novembre 2019 troveremo la Luna, Giove ed il Sole stazionare in Sagittario mentre Venere, Saturno e Plutone saranno nell'orbita del Capricorno. Marte e Mercurio permarranno in Scorpione, così come Nettuno che continuerà il suo moto in Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro e, nel frattempo, Urano sarà sui gradi del Toro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Gemelli, meno rosee invece per Cancro e Pesci.

Sul podio

1° posto Sagittario: briosi. L'umore sarà presumibilmente ai massimi livelli e tale brio sarà ben apprezzato dai colleghi che, solitamente, hanno a che fare invece con dei nati Sagittario piuttosto ombrosi.

2° posto Leone: entusiasta. La favorevole triade formata da Luna-Sole-Giove nel loro Elemento renderà i nati Leone ancora più determinati nel far avanzare celermente i loro progetti professionali in essere.

3° posto Gemelli: umore 'top'. L'odierna Luna aumenterà, con ogni probabilità, il tono umorale dei nativi nel focolare domestico, mentre sul lavoro il clima potrebbe non essere così conciliante.

I segni mezzani

4° posto Ariete: stacanovisti. Sebbene questo martedì sarà probabilmente ricco di attività pratiche da portare a compimento, i nati del segno non si scoraggeranno e, 'aiutati' dai favori astrali, riusciranno nell'intento di ultimarle tutte.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

5° posto Scorpione: silenziosi. Mercurio nel segno potrebbe far 'aprire gli occhi' dei nativi su qualche ombrosa faccenda professionale ma, anziché, esternare il loro malcontento preferiranno assumere un atteggiamento 'abbottonato'.

6° posto Bilancia: straniti. Il comportamento sopra le righe del partner potrebbe rendere perplessi i nati Bilancia che, dopo la perplessità iniziale, chiederanno doverose spiegazioni alla controparte.

7° posto Vergine: finanze da revisionare. Prima che il Pianeta della Fortuna, Giove, approdi nel Capricorno sarà necessario che i nativi revisionino con dovizia le loro finanze, onde evitare spiacevoli sorprese.

8° posto Capricorno: spossati. Le energie potrebbero venir meno questo martedì, facendo optare presumibilmente i nati del segno per prendersi un giorno di ferie dal lavoro, ove possibile.

9° posto Toro: confusi.

Marte e Mercurio in angolo dissonante non favoriranno la fluidità di pensiero dei nativi, quindi sarà necessario porgere la massima attenzione durante lo svolgimento delle attività pratiche, in modo da scongiurare qualsiasi errore di distrazione.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: gelosi. Il partner potrebbe contattare un ex, scatenando così le ire dei nati Acquario che, senza curarsi di chi vi sia ad ascoltare, potrebbero sfogarsi con teatrali scenate di gelosia.

11° posto Pesci: accidiosi. La voglia di mettersi in gioco potrebbe latitare in casa Pesci perché i nativi opteranno per dedicarsi a uno dei vizi capitali a loro più affini: l'accidia.

12° posto Cancro: litigiosi. Cercare lo scontro potrebbe essere il passatempo preferito dei nati Cancro che, storditi dalle molteplici asperità planetarie, coglieranno la minima occasione per litigare col partner.