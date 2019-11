L'ooroscopo di domani, 25 novembre è pronto a svelare che tipo di giornata aspettarsi. La settimana riparte con la Luna calante sotto al segno dello Scorpione. In linea di massima, ciò significa che qualsiasi intervento risulta favorito. Questo è l'ultimo lunedì di novembre, un mese particolarmente monotono ma soprattutto stressante. Qualcuno si sente pronto a riprendere in mano il consueto tran-tran quotidiano.

Tra lavori da completare e sistemazioni casalinghe da effettuare, questa giornata regala anche attimi di pace e d'amore, esattamente come ai nativi del Cancro. I nati della Vergine, invece, potrebbero incominciare una dieta.

Amore, lavoro e famiglia, tutti questi aspetti sono approfonditi dettagliatamente nelle seguenti previsioni giornaliere segno per segno con la relativa classifica.

Classifica e previsioni del 25 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 2° in classifica - Incominciate la giornata con il piede giusto anche se le condizioni esterne risultano un pochino avverse.

Grazie al buon recupero psicofisico avvenuto durante il week-end, avete le energie necessarie per riprendere in mano il solito tran-tran. All'interno di un rapporto è necessario saper comunicare nel pieno rispetto, senza prevaricare l'altro. Durante la giornata avrete a che fare con una transazione finanziaria interessante. Se dovete fare compere, di casa o di abbigliamenti, è meglio attendere venerdì.

Toro - 8° posto - Se la sera precedente avete fatto le ore piccole, vi ritrovate a pagarne le conseguenze in questo lunedì. In genere dormire poco rende irritabili e questa sensazione negativa incide sull'andazzo quotidiano. Quindi cercate di tenere a freno la lingua altrimenti rischiate di offendere qualcuno e la situazione potrebbe degenerare. Siete instancabili, infatti sognate di fare carriera e di avere successo.

Non importa quanti anni avete, non vi arrendete mai. Per i cuori solitari questa non è la giornata giusta per gli incontri.

Gemelli - 1° in classifica - Il buongiorno si vede dal mattino, quindi quello che fate in questo lunedì influenza il resto della settimana. Non si escludono uscite, commissioni, incontri di lavoro e questioni burocratiche da portare al termine entro la fine della giornata. Tenete gli occhi bene aperti perché qualcuno potrebbe riferirvi un consiglio utile per migliorare la vostra vita.

Il cielo si presenta favorevole, specie per chi è sposato o convive. Chi ha tradito o ha subito un tradimento, deve essere onesto con se stesso e prendere una ferma posizione.

Cancro - 5° posto - L’Oroscopo del 25 novembre dice che durante la scorsa settimana ci sono stati dei piccoli cambiamenti ed avete riposato abbastanza. Per tale ragione, avete voglia di ripartire e di rinascere. Qualcuno ha avviato dei cambiamenti interiori o esteriori che si vedranno solamente a partire dal 2020.

Lunedì impegnativo, specie nel primo pomeriggio. Tenere le casa in ordine fa bene alla mente inoltre allontana il malessere e la confusione interiore. Questa è una giornata valida anche per avviare un nuovo progetto e per ottenere ottimi risultati lavorativi. Chi ama è ricambiato anche se spesso nutre dubbi.

Leone - 7° in classifica - Possibili incontri nell'arco della giornata. I single devono mettere da parte la timidezza e tirare fuori il loro carattere ruggente per partire all'attacco.

Organizzate qualcosa, tuffatevi nella mischia, siate più mondani e meno 'casalinghi'. In famiglia i nervi sono tesi, magari qualcuno ce l'ha con voi per via di un mancato favore o aiuto. Cercate di recuperare eventuali rapporti incrinati. In amore, le coppie sono annoiate e confuse. Ravvivate la fiamma facendo cose nuove o magari progettando qualcosa di interessante da realizzare nell'anno nuovo.

Vergine - 11° posto - Spesso vi capita di sentirvi fuori posto e inadeguati. Quando succede una cosa all'improvviso, non sapete come reagire.

Avete sempre bisogno di tempo per riflettere e valutare quale strada prendere. In questa giornata gli astri sembrano remarvi conto. Odiate il lunedì perché dopo due giorni di comfort, non volete mettere il muso fuori di casa. La pioggia, il freddo e il grigiore vi mettono malumore. Giornata perfetta per avviare una dieta detox.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 3° posto - Le previsioni astrologiche di questo lunedì vi vedono scambiare due parole con una persona che prova un interesse per voi, ma fate attenzione alla gelosia del partner.

In famiglia, i problemi iniziano a scemare. Chi lavora e ultimamente si è impegnato più del solito, presto riceverà una buona entrata economica. Invece, coloro che sono in cerca di un'occupazione potrebbero provare a lanciarsi in qualche lavoretto natalizio, anche a part-time. Fate un po' di movimento per non perdere tono e per mantenere un buon livello di energia interiore. Sorridete di più.

Scorpione - 9° in classifica - Temete i tradimenti per questo siete sempre ansiosi e gelosi. La giornata riserva discussioni tra partner ma anche tra colleghi.

Se volete superare la concorrenza dovete impegnarvi di più e studiare approfonditamente come muoversi. Possibili incontri e transazioni economiche inaspettate. Qualcuno vi potrebbe riferire un succulento pettegolezzo. Non si escludono mal di testa o mal di stomaco, intraprendete un'alimentazione salutare, magari basata su un maggior consumo di prodotti stagionali. Non fate le ore piccole.

Sagittario - 6° posto - State aspettando un evento particolare, magari un compleanno o una festa interessante.

Nel vostro cuore c'è amore, state vivendo un buon momento. I single si divertono a flirtare e a uscire con svariati potenziali partner. Giornata dedicata alle operazioni. Chi è in cerca di un lavoro, a partire da questo lunedì e per tutta la durata della settimana avrà delle ottime opportunità da vagliare. Cielo turbolento, meglio non dimenticare l'ombrello prima di uscire.

Capricorno - 10° in classifica - La settimana riparte un po' male. Avete molte cose da portare al termine e qualcuno vi potrebbe far arrabbiare.

Non cedete a lusinghe volte solo a estorcervi un favore. In famiglia c'è aria di ritrovamento, ma attenzione ai piccoli. Non date nessuno per scontato, tra le vostre conoscenze c'è qualcuno che prova amore per voi. Per chi ha un lavoro autonomo, questo è il momento giusto per aumentare le entrate. Chi invece lavora alle dipendenze deve fare attenzione alle richieste del superiore o del cliente. Occhio alla salute e al portafoglio.

Acquario - 12° posto - Spesso vi trovate a combattere con un profondo senso di smarrimento e frustrazione.

In questi casi è bene prendersi del tempo per cercare di capire se è un problema fisico oppure psicologico. Agli occhi del mondo esterno apparite forti e invincibili. Qualcuno vi dà per scontati e questo vi potrebbe far arrabbiare. Mantenete la calma anche in famiglia, soprattutto davanti alle marachelle dei piccoli. Chi ama cucinare, potrebbe concentrarsi su questa passione per distrarsi e ritrovare serenità. Qualcuno potrebbe bussare alla vostra porta.

Pesci - 4° in classifica - L’oroscopo di domani vi vede in ottima forma sia fisica che mentale, anche se non si escludono completamente dei malanni stagionali.

Di tanto intanto succede che vi sentite confusi e tristi, ma in questo lunedì dovete scacciare con fermezza ogni sensazione deprimente. Il sorriso è la miglior medicina. Nel vostro cuore c'è una persona importante che potrebbe chiedervi un aiuto. Nel tardo pomeriggio avrete delle faccende da sbrigare e questo potrebbe farvi crollare prima del solito in serata.