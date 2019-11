Nel mese di dicembre 2019 troveremo sul piano astrologico Giove ed il Sole passare dal Sagittario al Capricorno, dove assieme a Saturno e Plutone vi sarà anche Mercurio, appena 'arrivato' dallo Scorpione. Marte permarrà in Scorpione come Nettuno in Pesci ed Urano che continuerà il suo moto in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro e Venere viaggerà dal Capricorno all'Acquario.

Di seguito un approfondimento delle previsioni astrologiche mensili per il segno del Sagittario.

Amore

Le vicende amorose dei nati Sagittario durante l'ultimo mese del 2019 potrebbero migliorare col passare dei giorni. Quindi ad un inizio morigerato con Venere di Terra seguirà, presumibilmente, un proseguo più frizzante e passionale quando il Pianeta della Bellezza sbarcherà nell'affine Acquario. Durante i primi 20 giorni del mese il partner non 'digerirà' probabilmente l'atteggiamento distaccato, almeno apparentemente, dei nativi facendoglielo notare a più riprese.

Ciò potrebbe essere motivo di battibecchi che, nella maggior parte dei casi, svaniranno in una bolla di sapone senza lasciare strascichi nel rapporto amoroso. Nell'ultima decina di dicembre, invece, il fuoco vivo della passione riprenderà probabilmente maggiore vigore. In questo periodo anche i single avranno qualche ottima chance di fare intriganti incontri amorosi, dono dell'intraprendente Venere.

Lavoro

Nell'ambiente professionale dei nativi regna, oramai da qualche tempo, un clima d'insoddisfazione che più che altro riguarda la loro sfera personale più che criticità nel luogo dove svolgono le loro mansioni lavorative.

Dicembre favorirà presumibilmente ogni nativo del Sagittario che vorrà staccarsi dalla 'zona di confort' professionale tentando nuovi percorsi inesplorati. L'avventura sarà un richiamo irresistibile con il quale, però, i nativi dovrebbero fare bene i conti prima di compiere scelte azzardate, come lasciare un 'porto sicuro'.

Difatti se da un lato gli Astri, specialmente proprio Giove ed il Sole (che dal Sagittario sono passati al Capricorno), 'spingeranno' per un'evoluzione professionale dall'altro renderanno più evidenti tutti gli ostacoli che i nativi dovranno affrontare cambiando percorso professionale. Tirando le somme, questo mese sarà ben disposto verso chi amplierà le proprie conoscenze professionali, mettendo in atto le proprie idee senza però abbandonare percorsi oramai consolidati, anzi provando ad impreziosire questi ultimi con le trovate innovative che gli frullano in mente.

Giorni fortunati: 2, 9, 21, 25 e 27.