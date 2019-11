Martedì 26 novembre 2019 troveremo la Luna, il Sole e Giove stazionare in Sagittario, mentre Plutone e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno. Marte e Mercurio continueranno il loro moto in Scorpione, così come Urano sui gradi del Toro e Nettuno in Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà nella terza casa del Cancro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Sagittario, meno rosee per Acquario e Pesci.

Ariete affaccendato

Ariete: affaccendati. Le incombenze potrebbero essere più del dovuto ma i nativi, grazie sopratutto al supporto dei due Luminari nel loro Elemento, riusciranno a portarle tutte a compimento ugualmente.

Toro: confusi. Acutezza e fluidità mentale potrebbero venir meno questo martedì rendendo, come inevitabile conseguenza, i nati del segno inclini a macroscopici errori nell'ambiente professionale.

Gemelli: umore 'top'. La conciliante Luna 'strizzerà' l'occhio ai nati Gemelli che saranno presumibilmente briosi e di ottimo umore. Qualche grana, invece, sul fronte professionale sarà motivo di scontri.

Cancro: bizzosi. Nel focolare domestico il clima non sarà, con tutta probabilità, dei migliori ed i nati del segno potrebbero innescare accese discussioni con il partner per questioni di poco conto.

Leone entusiasta

Leone: entusiasta. Una triade sfacciatamente favorevole come quella odierna (Luna-Sole-Giove) non si vede tutti i giorni ed i nati Leone dimostreranno di apprezzare i favori astrali e di beneficiarne a piene mani lavorando alacremente.

Vergine: finanze da revisionare. Prima che Giove approdi in Capricorno è bene che i nativi della Vergine revisionino con dovizia il loro settore economico, onde evitare spiacevoli sorprese.

Amore in stand-by.

Bilancia: perplessi. L'ambiguo atteggiamento del partner potrebbe rendere perplessi i nati del segno che, sulle prime, rimarranno in silenzio ad osservare per poi, in serata, chiedere lumi al partner.

Scorpione: taciturni. La voglia di comunicare questo martedì latiterà in casa Scorpione e il loro mutismo potrebbe far storcere il naso a più di un collega, che non perderà tempo nel farglielo notare.

Sagittario euforico

Sagittario: euforici. Sia al lavoro che in famiglia i nati del segno saranno presumibilmente di ottimo umore e la loro euforia sarà contagiosa verso le persone con cui avranno a che fare.

Capricorno: fiacchi. Il bottino energetico sarà piuttosto scarno per i nati del segno che preferiranno prendersi un giorno di ferie dall'ambiente professionale, in modo da ricaricare le batterie.

Acquario: gelosi. Una vecchia fiamma potrebbe mettersi in contatto col partner scatenando le ire dei nati Acquario. In qualunque contesto essi potrebbero esplodere con delle scenate di gelosia che lasceranno di stucco la persona amata e anche altre persone eventualmente presenti.

Pesci: oziosi. I nativi non vorranno darsi da fare, preferendo starsene in panciolle ciondolando tra la tavola da pranzo e il divano.

Invano partner ed amici li invoglieranno ad uscire per locali.