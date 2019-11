Nel mese di dicembre troviamo il Sole e Giove spostarsi dal segno del Sagittario a quello del Capricorno, dove vi sono Saturno, Plutone ed, appena subentrato dallo Scorpione, anche Mercurio. Marte rimarrà in Scorpione come Nettuno in Pesci ed Urano nel segno del Toro. Venere cambierà domicilio passando dal segno del Capricorno all'Acquario, nel frattempo il Nodo Lunare sosterà in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Sagittario, meno rosee per Cancro e Pesci.

Sul podio

1° posto Vergine: shopping. Le finanze potrebbero vivere un periodo florido ed i nativi, come conseguenza, potranno concedersi qualche acquisto d'arredamento tanto desiderato. Fine mese condito da piacevoli flirt.

2° posto Toro: consolidamenti. Sul versante amoroso i nativi godranno presumibilmente di un mese all'insegna dei progetti di coppia dove la possibilità di mettere in cantiere un erede non sarà poi così remota.

3° posto Bilancia: sereni. Nel focolare domestico potrebbe regnare un clima di ritrovata serenità, dopo le burrasche dell'ultimo periodo. Bisognerà solo fare attenzione alla fine del mese, con l'avvento della Venere in Acquario, evitando ogni genere di battibecco.

I mezzani

4° posto Leone: finanze 'top'. Il settore economico dei nati Leone, con tutta probabilità, andrà a gonfie vele durante l'ultimo mese dell'anno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Alcuni tra i nativi, infatti, sceglieranno di ampliare la propria attività professionale facendo, a detta degli Astri, una splendida mossa.

5° posto Sagittario: nuove idee. L'insofferenza dei nativi verso l'ambiente professionale potrebbe lasciar spazio ad una ben più proficua attuazione delle loro idee dove i compensi, morali ed economici, non tarderanno ad arrivare.

6° posto Capricorno: lavoro 'top'.

Le faccende lavorative del mese saranno in pole position in casa Capricorno, facendo scivolare in secondo piano le questioni affettive.

7° posto Gemelli: incontri. Dicembre in cui i nativi avranno ottime chances di incontrare persone che potrebbero rivelarsi fondamentali per il loro futuro professionale. Passionalità al 'top' a fine mese.

8° posto Scorpione: stand-by. Il mese appena trascorso è stato per molti nativi di notevole importanza, specialmente sul fronte professionale.

Dicembre, invece, potrebbe essere necessario non calcare la mano godendo della 'rendita' precedentemente ottenuta.

9° posto Ariete: confusi e silenziosi. Strano per i nativi mantenere un atteggiamento silenzioso ma ciò potrebbe accadere proprio in questo mese a causa delle forti asperità che tenderanno anche a confondere i loro intenti.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: gelosi. Nel focolare domestico il clima che si respirerà potrebbe non essere dei più concilianti facendo scattare la gelosia dei nativi in maniera inopportuna e nei luoghi meno idonei.

11° posto Cancro: possibili tradimenti. Il periodo traballante nelle faccende di cuore dei nati del segno non intende placarsi nemmeno a dicembre dove, purtroppo, saranno possibili tradimenti ed inevitabili rotture.

12° posto Pesci: bugiardi. Sarà probabilmente come camminare sulle uova in questo mese per i nati Pesci, i quali dovranno essere quanto più sinceri e schietti col partner perché ogni bugia, seppur veniale, potrebbe venire facilmente scoperta.