Mercoledì 27 novembre 2019 troviamo la Luna, Giove ed il Sole stazionare nel Sagittario mentre Plutone, Venere e Saturno saranno sui gradi del Capricorno. Mercurio e Marte permarranno in Scorpione come Urano nell'orbita del Toro. Infine il Nodo Lunare permarrà in Cancro e Nettuno continuerà il suo moto nel segno dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Pesci, meno concilianti per Scorpione e Cancro.

Sul podio

1° posto Sagittario: viaggi. La voglia di cambiare ambiente staccando la spina dalla quotidianità sarà presumibilmente molto forte nei nati Sagittario che organizzeranno una breve gita fuori porta assieme all'amato bene.

2° posto Leone: lavoro 'top'. Sebbene le faccende di cuore non avranno, con ogni probabilità, la priorità nella giornata nativa andranno invece a gonfie vele le vicende professionali.

3° posto Pesci: concentrati. Oggi i nativi potrebbero avere un'arma in più nelle propria capacità di concentrazione che sarà perfetta per indirizzarla nei loro progetti lavorativi in essere.

I mezzani

4° posto Gemelli: buone idee. Mercoledì in cui i nati Gemelli potrebbero avere delle ottime idee che, però, andranno 'conservate' con cura per poterle attuare, con conseguente profitto, soltanto quando gli Astri saranno ben disposti.

5° posto Toro: relax. La spossatezza odierna sarà dovuta alla dissonanza del duetto Mercurio-Marte che 'spingerà' presumibilmente i nativi per ritagliarsi ampi spazi di relax in questo mercoledì di fine mese.

6° posto Cancro: revisioni relazionali. In casa Cancro le relazioni, specialmente quelle amicali, avranno bisogno di una revisione accurata in questa giornata perché qualcuno tra i loro amici potrebbe iniziare ad approfittarsi della loro ingenuità.

7° posto Ariete: straniti. L'ambiguo atteggiamento del partner potrebbe rendere perplessi i nati Ariete che, però, non avranno la situazione ben chiara e l'equivoco sarà dietro l'angolo. Lavoro in stand-by.

8° posto Vergine: svogliati. La voglia di mettersi in gioco quest'oggi potrebbe venir meno per i nati del segno. Sarà bene, però, che non si dedichino allo shopping compulsivo per cercare facili gratificazioni materiali.

9° posto Bilancia: stressati. Mercoledì i nati Bilancia avranno, con tutta probabilità, a che fare con una gran mole di attività pratiche da ultimare. Se vorranno evitare lo stress farebbero bene a procrastinarne alcune.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: umore basso. Il tono umorale potrebbe essere messo a dura prova dai transiti odierni ed i nativi tenere il broncio sino al tardo pomeriggio. In serata il sorriso tornerà presumibilmente a fargli compagnia.

11° posto Capricorno: finanze 'flop'. Giove è agli ultimi scampoli del Sagittario e prima di approdare nel loro segno, unendosi in uno sfavillante Stellium di Terra, vorrà che il settore economico dei nativi funzioni alla perfezione. Tagliare qualche spesa superflua sarebbe una saggia idea.

12° posto Acquario: gelidi. Nel focolare domestico qualche vecchia ruggine potrebbe riemergere ed inasprire ancor di più il rapporto amoroso.

Una pausa di riflessione, in alcuni casi, sarebbe la mossa ideale per provare a ricucire la relazione d'amore.