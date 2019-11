Mercoledì 27 novembre 2019, la Luna, il Sole e Giove stazioneranno nel Sagittario mentre Plutone, Saturno e Venere si troveranno sui gradi del Capricorno. Marte e Mercurio permarranno in Scorpione come Nettuno nell'orbita dei Pesci. Infine il Nodo Lunare continuerà il suo moto in Cancro, nel frattempo Urano proseguirà il domicilio nel segno del Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Leone, meno rosee per Cancro e Scorpione.

Relax per Toro

Ariete: perplessi. L'ambiguo comportamento dell'amato bene potrebbe far storcere il naso ai nativi, che saranno influenzati dalle dissonanze mercuriali.

Toro: relax. Il duetto Marte-Mercurio in Scorpione metterà a dura prova le energie dei nativi che presumibilmente opteranno per un mercoledì da dedicare al relax stretti nell'abbraccio degli affetti più cari.

Gemelli: intuizioni. Le idee dei nati Gemelli potrebbero avere buoni sbocchi nel prossimo futuro, quindi sarà bene conservare queste ''trovate'' nel cassetto della memoria, per poterle attuare quando gli Astri saranno più concilianti.

Cancro: revisioni. Gli amici dei nativi saranno con ogni probabilità messi sotto la lente d'ingrandimento come suggerito dai Pianeti, i quali esigono pulizia relazionale prima che Giove approdi in Capricorno.

Lavoro 'top' per Leone

Leone: lavoro 'top'. Le faccende professionali in casa Leone andranno probabilmente a gonfie vele grazie alla triade, sfacciatamente favorevole, formata dai Luminari con Giove.

Amore in secondo piano.

Vergine: svogliati. La voglia di mettersi in gioco potrebbe latitare questo mercoledì per i nati Vergine, che preferiranno prendersi un giorno di ferie. Favorite le uscite mondane con gli amici di sempre, serviranno a ricaricare le batterie.

Bilancia: stressati. Le molteplici asperità del periodo non accenneranno a placarsi nemmeno in questa giornata e i nativi potrebbero vivere 24 ore dove lo stress sarà dietro l'angolo.

Probabili litigi in serata evitabili con del sano buonsenso.

Scorpione: umore 'flop'. I nati del segno potrebbero risentire di un netto calo umorale che li renderà indisponenti verso le persone che incontreranno.

Viaggi per Sagittario

Sagittario: viaggi. Molti tra i nativi sceglieranno che questo mercoledì sia perfetto per un breve viaggio con il partner.

Capricorno: finanze 'flop'. Mentre Giove si appresta a posizionarsi nel loro segno, in questo mercoledì potrebbe far un ''colpo di coda'' al settore economico nativo, mettendoli nelle condizioni di revisionare a dovere le loro finanze.

Acquario: gelidi. Il clima nel focolare domestico non sarà presumibilmente dei migliori e i nati Acquario potrebbero gettare ''benzina sul fuoco''. Il partner potrebbe fare una sonora ramanzina nel tardo pomeriggio.

Pesci: concentrato. I nati Pesci in questa giornata godranno di ottima concentrazione, che potranno indirizzare nell'ambiente professionale, traendone parecchie gratificazioni.