Nel mese di dicembre 2019 troviamo Giove ed il Sole spostarsi dal Sagittario al Capricorno (dove stazionano Mercurio, Plutone e Saturno) mentre Marte permarrà sui gradi dello Scorpione. Urano continuerà a sostare in Toro come Nettuno in Pesci ed il Nodo Lunare nell'orbita del Cancro. Infine Venere viaggerà dal Capricorno al segno dell'Acquario. Di seguito un approfondimento delle previsioni astrologiche mensili per il segno del Toro. All'orizzonte interessanti progetti di coppia.

Lavoro

L'ultimo mese dell'anno risulterà presumibilmente conciliante soltanto per quei nativi che decideranno di procedere un passo alla volta, senza calcare la mano nel proprio ambiente professionale. Sebbene l'approdo della triade Giove-Sole-Mercurio sbarchi proprio nel loro Elemento, questi stessi Pianeti 'dovranno sottostare' alle rigide regole del duetto Saturno-Urano. Quindi da un lato i Pianeti Lenti favoriranno le vicende professionali dei nati Toro, ma dall'altro sottolineeranno come i migliori risultati lavorativi si ottengano passo dopo passo e, di conseguenza, con le dovute tempistiche.

Bando al 'tutto e subito' dunque per questo dicembre che servirà perlopiù a piantare graziosi semi che diverranno plantule soltanto a tempo debito. Qualsiasi genere di investimento nella propria area professionale sarà da evitare categoricamente. Parola d'ordine: pazienza. Giorni fortunati: 25 e 27.

Amore

A dicembre le vicende amorose per i nati Toro avranno, invece, maggior spazio di manovra rispetto a quelle professionali.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Chi tra i nativi vive una relazione amorosa stabile potrà, coi favori delle Stelle, progettare il proprio futuro con un rinnovato entusiasmo che, negli ultimi mesi, sembrava smarrito. Cambiare abitazione, cercandone una nuova più consona alle esigenze familiari, e/o mettere in cantiere un erede saranno, con tutta probabilità, gli aspetti maggiormente presi in considerazione dai nativi questo mese.

Chi, invece, fosse alla ricerca dell'anima gemella potrebbe trovare sul proprio cammino un terreno meno fertile, specialmente a fine mese con l'avversa Venere in Acquario, che 'servirà' possibilità poco affini ai nati del segno. Sino al 9 dicembre la passionalità potrebbe regnare sovrana nel focolare domestico e proprio questo periodo sarà il più indicato per le coppie che vogliono allargare il nucleo familiare.

A dicembre, inoltre, ad essere in primo piano sarà anche l'educazione dei figli che potrebbe essere motivo di discussione con l'amato bene. Tali attriti saranno di lieve entità e svaniranno con facilità appena si raggiungerà un compromesso che faccia tutta la famiglia felice come merita.