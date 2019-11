Nel mese di dicembre troviamo Giove ed il Sole cambiare domicilio passando dal Sagittario al segno del Capricorno, dove stazionano Saturno, Plutone ed, appena 'sbarcato' dallo Scorpione, anche Mercurio. Marte permarrà in Scorpione come Urano sui gradi del Toro e Nettuno in sosta nei Pesci. Infine il Nodo Lunare rimarrà in Cancro e Venere passerà dal segno del Capricorno a quello dell'Acquario. Previsioni astrologiche favorevoli per Vergine e Toro, meno rosee invece per Acquario e Cancro.

Sul podio

1° posto Toro: consolidamenti. I nativi che vivono una relazione amorosa avranno i favori delle Stelle che, con ogni probabilità, metteranno sul loro cammino amoroso ottime chances per consolidare il rapporto in essere.

2° posto Vergine: flirt. A godere maggiormente del favorevole affollamento di Astri nel loro Elemento saranno presumibilmente i single del segno. Le nuove conoscenze, specialmente a fine mese, avranno buone possibilità di divenire appassionanti flirt invernali.

3° posto Bilancia: ritrovata serenità. Nel focolare domestico di casa Bilancia sarò probabile un ritorno alla serenità amorosa, dopo il burrascoso periodo appena trascorso. Sarà necessaria più diplomazia nella seconda parte di dicembre per evitare inutili battibecchi.

I mezzani

4° posto Gemelli: focosi. I nativi nell'ultimo mese dell'anno riusciranno a ritagliarsi svariati spazi per dedicarsi alle arti amatorie.

La passionalità che ne deriverà sarà figlia dello scontro tra Venere e Giove, quando si incontreranno nelle soste di Acquario e Capricorno.

5° posto Scorpione: omissioni. Chi tra i nativi vive una relazione d'amore stabile potrebbe sentire maggiormente il 'peso' di alcuni comportamenti indigesti del partner preferendo, però, tacere per non rovinare l'armonia in coppia.

6° posto Sagittario: manchevolezze.

Sebbene a loro modo i nati del segno cercheranno di essere partner premurosi, come impone sopratutto la Venere in Acquario, l'amato bene potrebbe comunque rimproverare alcune manchevolezze.

7° posto Leone: cerebrali. Dicembre che vedrà probabilmente i single Leone alla ricerca di una storia d'amore che li colpisca prima di tutto cerebralmente. Lo scontro tra istinto e ragione non raggiungerà, invece, le coppie consolidate, che potranno progettare il futuro assieme in maniera lungimirante.

8° posto Ariete: confusi. La sfera affettiva dei nativi, sia che riguardi gli amici o il partner sia che riguardi la famiglia, sarà probabilmente posta sotto revisione; peccato, però, che Mercurio, poco conciliante in entrambi i domicili, renda difficile questo lavoro.

9° posto Capricorno: amore in secondo piano. I nativi del segno potrebbero, senza se e senza ma, mettere in secondo piano le faccende amorose. Tale decisione potrebbe, a ragion veduta, indispettire il partner che non perderà tempo nel farlo notare.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: gelosi. Clima piuttosto ostico nel focolare domestico dei nati del segno in questo ultimo mese dell'anno. Probabili litigi ed incomprensioni ad inizio mese e scenate di gelosia, peraltro immotivate, quando Venere sbarcherà nel loro domicilio.

11° posto Cancro: possibili tradimenti. Qualcosa scricchiola nelle faccende di cuore già da un po' e molti nativi potrebbe subire uno sconfortante tradimento.

Sarà bene metabolizzare prima possibile la cocente delusione anziché lagnarsi di continuo con gli amici di sempre.

12° posto Pesci: bugiardi. In questo mese i nativi dovranno fare molta attenzione alle parole che proferiranno nel mènage di coppia perché un'eventuale bugia sarebbe probabilmente scoperta in breve tempo.