Nel mese di dicembre 2019 troviamo Giove ed il Sole spostarsi dal Sagittario al segno del Capricorno dove vi saranno Plutone, Saturno e, appena approdato dallo Scorpione, anche Mercurio. Marte continuerà a stazionare in Scorpione come Nettuno in Pesci ed Urano in Toro. Infine Venere cambierà domicilio passando dal Capricorno all'Acquario ed il Nodo Lunare sosterà in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli a Leone e Capricorno, meno rosee invece per Pesci ed Acquario.

Sul podio

1° posto Leone: finanze 'top'. Il percorso intrapreso dai nati Leone dal compleanno ad oggi vedrà, con ogni probabilità, una vera e propria consacrazione finanziaria in questo florido e quanto mai fortunato mese di dicembre. Giorni fortunati: 1,3, 7, 15, 28 e 31.

2° posto Capricorno: stacanovisti. Lo spostamento del duetto Giove-Sole nel loro segno darà presumibilmente una sferzata alle energie ed alla volontà dei nativi facendosene un 'baffo' dell'avversità marziale.

Giorni fortunati: 5, 8, 11, 16, 18, dal 29 al 31.

3° posto Sagittario: nuove idee. Molti dei nativi potrebbero essere alle prese con ambienti professionali poco ideali ai loro progetti lavorativi ed il periodo in questione potrebbe risultare idoneo alla ricerca ed attuazione, con buoni risultati, di idee innovative. Giorni fortunati: 2, 9, 21, 25 e 27.

I mezzani

4° posto Vergine: shopping. Le finanze, con ogni probabilità, lo permetteranno ed i nati Vergine vorranno concedersi alcuni acquisti anche di grande entità per arredare al meglio il focolare domestico.

Giorni fortunati: 8, 12, dal 16 al 19, 29 e 31.

5° posto Gemelli: incontri. Dicembre florido per le nuove conoscenze dei nati nel segno che, specialmente negli ultimi dieci giorni, potrebbero palesarsi nel loro cammino. Queste persone avranno ottime chance di essere importanti per il loro futuro professionale. Giorni fortunati: 23, 25, 29 e 31.

6° posto Bilancia: mese a metà. Il trend dicembrino sarà presumibilmente orientato su due periodi differenti.

Sino al 20 tranquillità e socievolezza al lavoro faranno da preludio ad un ambiente ostico dove i litigi saranno all'ordine del giorno. Giorni fortunati: 8, 13, 17, e 19.

7° posto Ariete: bocca cucita. Dicembre potrebbe essere un mese controverso ma con qualche buona possibilità economica da sfruttare per i nativi a patto che frenino la loro impulsività a favore di un atteggiamento più pacato. Giorni fortunati: 14 e 27.

8° posto Cancro: finanze da revisionare. Se a novembre vi erano Urano e Saturno opposti adesso si aggiunge anche il munifico Giove che, con tutta probabilità, 'suggerirà' ai nativi una minuziosa revisione delle proprie finanze. Giorni fortunati: 13 e 18.

9° posto Scorpione: rendita. Mese in cui i nati del segno potrebbero 'vivere di rendita' nel senso che dicembre sarà presumibilmente avaro di ghiotte novità ma che gli permetterà agevolmente di godere dei frutti prodotti nei mesi passati. Giorni fortunati: 4, 11 e 16.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: ripensamenti. Tra ottobre e novembre molti dei nativi hanno fatto delle scelte in diversi ambiti della loro vita ed in questo mese alcune tra queste potrebbero essersi rivelate 'fuori percorso'. Sarà bene, però, che non ritornino sui propri passi preferendo, invece, intraprendere nuovi cammini. Giorni fortunati: 21 e 29.

11° posto Toro: investimenti a rischio. Dicembre sarà probabilmente un mese poco conciliante per i nati Toro che vorranno trarre grandi e veloci profitti dal mercato degli investimenti.

I Pianeti Lenti suggeriranno il metodo 'step by step'. Giorni fortunati: 25 e 27.

12° posto Pesci: cambi di rotta. Anche chi ha un lavoro 'stabile' potrebbe decidere di dare il benservito improvvisamente destando sgomento tra capi e colleghi. Ogni scelta, però, andrà ponderata a dovere evitando come la peste bubbonica quelle azzardate. Nessuna giornata particolarmente fortunata.