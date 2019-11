Nel mese di dicembre 2019 troveremo Venere passare dal Capricorno (dove stazionano Mercurio, Giove, Sole, Plutone e Saturno) all'orbita dell'Acquario, mentre Marte proseguirà il suo moto in Scorpione. Il Nodo Lunare continuerà sui gradi del Cancro, così come Urano darà altrettanto nel segno del Toro e Nettuno in Pesci.

Di seguito un approfondimento sulle previsioni astrologiche mensili dei Gemelli.

Amore

Durante l'ultimo mese del 2019 le faccende amorose dei Gemelli avranno, con ogni probabilità, i favori delle Stelle.

Il clima nel focolare domestico sarà presumibilmente sereno e degli attriti dell'ultimo periodo non vi sarà alcuna traccia, con qualche eccezione durante la prima settimana del mese.

A trarre maggior beneficio dai transiti mensili concilianti saranno le coppie nate da poco, nelle quali la passionalità balzerà in primo piano. Tale focosità amorosa sarà più evidente quando Venere, a fine mese, si posizionerà sui gradi dell'Acquario, andando in contrasto col munifico Giove nel Capricorno.

Tale 'battaglia astrale' tornerà utile presumibilmente anche ai single del segno che, durante gli ultimi dieci giorni, avranno ottime possibilità di incontrare persone intriganti. Queste nuove conoscenze saranno, però, ottime per flirt occasionali e non per costruire solide storie d'amore.

Lavoro

Sul fronte professionale i nativi saranno meno 'coccolati' dagli Astri, in quanto la moltitudine di Pianeti 'suggerirà' loro di procedere a rilento, evitando 'colpi di testa' o qualsiasi genere di investimento.

Ciò non è necessariamente sfavorevole, anzi potrebbe essere un saggio consiglio per evitare controproducenti perdite finanziarie, a vantaggio di una più oculata gestione del proprio settore economico, spesso poco curato a causa della loro indole da 'mani bucate'.

Le maggiori predisposizioni astrali le riceveranno, con ogni probabilità, i nati del segno in cerca d'occupazione, i quali grazie allo spostamento di Venere in Acquario (che stimola la voglia di nuove conoscenze), avranno ottime possibilità di incontrare delle persone interessanti per il loro percorso professionale.

Esse però non saranno utili nell'immediato, quanto invece in un futuro prossimo: quindi sarà utile mantenere i contatti.

Chi, invece, opera alle dipendenze altrui, potrebbe essere incline a nervosismo durante i primi dieci giorni di dicembre, nei quali sarà saggio sfoderare tutta la propria pazienza, evitando controproducenti battibecchi nell'ambiente professionale. Lieve calo energetico durante la seconda settimana del mese, quando qualche giorno di ferie sarebbe l'ideale per ricaricare le batterie.

Giorni fortunati: 23, 25, 29 e 31.