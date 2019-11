Nel mese di dicembre 2019 sul piano astrale troveremo Venere spostarsi dal Capricorno, dove vi sono il Sole, Giove, Plutone, Saturno e Mercurio, al segno dell'Acquario, il tutto mentre Urano continuerà a stazionare in Toro. Frattanto Marte proseguirà il suo moto in Scorpione, come Nettuno in Pesci e il Nodo Lunare nel segno del Cancro.

Di seguito un approfondimento sulle previsioni astrologiche mensili per il segno zodiacale del Leone.

Amore

Durante l'ultimo mese del 2019 le faccende amorose in casa Leone andranno a gonfie vele, specialmente per le coppie consolidate. Dall'estate in poi sono stati molti gli sconquassamenti di cuore dovuti sia alla birichina Venere in contrasto con Giove, sia alla predisposizione leonina ad orientare le loro energie altrove.

Dicembre risulterà presumibilmente favorevole a quei nativi che decideranno di dare la giusta importanza al partner, ed all'affetto che ne consegue, progettando assieme ad esso il futuro della coppia.

Se Giove in Sagittario 'spingeva' per una relazione 'mordi e fuggi', il passaggio del munifico Pianeta nel Capricorno 'suggerirà' ai nati Leone che sarà tempo di costruire, step by step, un lungimirante futuro di coppia.

Meno espansive sono invece le previsioni per i single del segno che 'assorbiranno' l'indole razionale ricercando, con tutta probabilità, nuovi amori nei quali l'intesa cerebrale sia un fattore determinante. Non che solitamente prediligano solo l'aspetto fisico, ma in questo dicembre la ricerca dell'acutezza nell'altro/a sarà più marcata del solito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Lavoro

Il mese appena trascorso, storicamente avverso ai nativi del Leone, ha frenato in ogni maniera possibile le loro manovre espansionistiche. L'approdo di dicembre per i nati Leone sarà invece un mese ricco di soddisfazioni sia economiche che morali. La floridità delle finanze, però, non 'pioverà dal cielo' bensì sarà l'agognato frutto del duro lavoro svolto durante l'anno, specialmente da fine luglio in poi.

Un crescendo di guadagni che i nativi farebbero bene a monitorare con dovizia per ponderare a dovere le prossime mosse professionali da eseguire. Il tutto senza magari concedersi allo shopping in modo compulsivo.

Le soddisfazioni morali, invece, arriveranno presumibilmente dai 'piani alti' che, notando il maggiore stacanovismo del periodo, concederanno ai nativi ulteriori mansioni di maggiore responsabilità.

Chi tra i Leone è in cerca di una nuova occupazione avrà probabilmente i favori delle Stelle nella prima settimana di dicembre, nella quale sarà bene fare un giro 'porta a porta' col proprio curriculum vitae.

Giorni fortunati: 1,3, 7, 15, 28 e 31.