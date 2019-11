Sta volgendo al termine l'ultima settimana di novembre. L'atmosfera natalizia è già alle porte e i segni dello zodiaco avranno delle importanti sfide da affrontare in questi giorni. L'oroscopo della settimana prevede molti problemi lavorativi per Toro e Leone, mentre altri segni avranno energia e positività da vendere, come Scorpione e Cancro. Scopriamo, quindi, cosa riservano gli astri nella settimana dal 25 novembre al 1° dicembre.

Oroscopo della settimana: da Ariete a Vergine

Ariete: tanti nuovi programmi in questa settimana vi faranno ritrovare la gioia e la voglia di portare a termine dei progetti da molto tempo accantonati. Tante gradite sorprese nel weekend.

Toro: questi sette giorni non inizieranno bene dal momento che nasceranno delle forti ostilità sul posto di lavoro. Di questa spinosa situazione risentiranno anche i vostri affetti più cari.

Gemelli: con tanti sforzi avete finalmente realizzato un sogno che stavate coltivando da parecchi anni, fate attenzione ai falsi amici, soprattutto a quelli più invidiosi perchè potrebbero creare parecchi problemi.

Cancro: la vostra forma fisica sarà al top, in questo inizio di settimana. Ogni nuovo piccolo traguardo vi farà sentire appagati e fieri di voi stessi. Sarete al massimo delle vostre potenzialità.

Leone: la settimana sarà abbastanza spinosa per quanto riguarda l'ambito lavorativo, poichè si creeranno dei dissapori e delle antipatie che mineranno la tranquillità generale. Non siate troppo irascibili e imparate a perdonare

Vergine: ci saranno grandi cambiamenti nella vostra vita, ma non sarà facile per voi accettare tutto questo trambusto. Una nuova conoscenza vi farà battere nuovamente il cuore.

Astrologia settimanale: da Bilancia a Pesci

Bilancia: tante soddisfazioni in arrivo in questa settimana. Vi darete allo shopping sfrenato ma fate attenzione a nonn esagerare con le spese eccessive.

Scorpione: in questi sette giorni la vostra positività sarà al cento per cento. Aiuterete un caro amico in una difficile decisione e la vostra allegria vi farà raggiungere grandi traguardi.

Sagittario: una nuova conoscenza illuminerà la vostra settimana.

Resterete ammaliati da qualcuno che sembra ricambiare i vostri sentimenti, ma fate attenzione perché non è tutto oro ciò che luccica.

Capricorno: grandi soddisfazioni in questo periodo per i nati sotto al segno del Capricorno. Riuscirete a realizzare un progetto molto desiderato con l'aiuto di una persona speciale.

Acquario: il lavoro va alla grande, situazione diversa per quanto riguarda l'amore..

Ci saranno dei contrasti con il partner, ma con la vostra saggezza riuscirete a risolvere tutto.

Pesci: novità in arrivo per i Pesci in questa settimana. Avrete dei contrasti in famiglia ma con abilità tutto si risolverà in poco tempo. Fate attenzione ai falsi amici.