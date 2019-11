Durante la giornata di lunedì 4 novembre, l'opposizione di Marte al segno dell'Ariete, renderà incerti e confusi i nativi del segno per quanto riguarda la sfera sentimentale, mentre una Luna stazionaria nel segno del Capricorno, regalerà stima e apprezzamenti da parte di familiari o colleghi. Toro sentirà il bisogno di dialogare con una persona di fiducia, come il partner oppure un amico, mentre Vergine sarà particolarmente creativa assieme al partner.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 4 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 4 novembre 2019, segno per segno

Ariete: Venere lascerà il vostro segno durante la giornata di lunedì, ciò nonostante l'opposizione di Marte continua e vi darà qualche grattacapo per quanto riguarda la sfera sentimentale, specie se siete nati nella seconda settimana di aprile.

Se state cercando un rapporto più passionale, dovrete ancora aspettare. I single cercheranno di darsi da fare, ma trovare l'amore potrebbe essere più complicato del solito. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono sicuramente grandi soddisfazioni ma può anche essere molto stressante a volte. Voto - 7

Toro: sentirete la necessità di sfogarvi con qualcuno o andare a chiedere consiglio da qualche persona che vi conosce bene, come il partner.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Urano nel vostro segno vi porta ad essere più aperti per quanto riguarda l'ambito familiare, non esitate a trascorrerci del tempo. Se siete single, approfittate di un'uscita per approfondire un rapporto. Attenzione alle spese per quanto riguarda il lavoro. Potreste rischiare troppo con un progetto che non vi dà sicurezza. Voto - 7

Gemelli: quadro astrale positivo per i nativi del segno durante la giornata di lunedì.

In amore state attraversando una fase di fascino che vi aiuta parecchio nella vostra relazione di coppia. Sarete al centro dell'attenzione, e volete godervi il momento. Se siete single, cercherete di trovare l'amore a qualunque costo, pur di non rimanere ancora soli. Ciò nonostante fate attenzione a non fare scelte avventate. Sul posto di lavoro, saprete come distinguervi, grazie alla vostra originalità, senza suscitare l'invidia da parte dei colleghi.

Voto - 8,5

Cancro: Mercurio dominante nel vostro segno, farà in modo che la vostra routine quotidiana non venga sconvolta, a differenza dell'ambito sentimentale, che vi spingerà ad essere prudenti e non creare dissapori all'interno della vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda i single, cercherete di accontentarvi per questa volta. Sul fronte lavorativo, si presenteranno molte occasioni e dovrete essere impeccabili. Parteciperete attivamente a quanto avviene intorno a voi e vi sentirete in forma smagliante. Voto - 7,5

Leone: stuzzicati da Venere in una posizione a voi favorevole, ritroverete la retta via per quanto riguarda i sentimenti durante la giornata di lunedì. Saprete perdonare gli errori del partner, e vi regalerete momenti di dolce passione, assieme a quelli di crescita. I single dovranno fronteggiare alcune insicurezze ma riemergeranno più forti di prima. Al lavoro, Venere e Giove continuano a darvi manforte e a non smettere di aprirvi strade fortunate. Approfittate del momento per elevare la vostra carriera professionale. Voto - 8

Vergine: sul posto di lavoro alcuni progetti inizieranno a dare i loro frutti durante la giornata di lunedì. Ciò vi darà la voglia di continuare per questa strada e non tirarvi indietro. In amore i segni con cui meglio vi relazionate sono i vostri compagni di Terra. Se avete una relazione con tali segni, avrete modo di trascorrere tanti momenti felici insieme. Per i single potrà esserci un periodo di pausa, rimanendo con gli amici e divertirsi senza pensieri. Voto - 7,5

Bilancia: Marte e Venere in buon aspetto vi consentono di procedere spediti in ogni settore della vostra vita, a partire dall'amore, dove sarete in grado di manifestare il vostro sentimento nel modo più fedele e sincero possibile. Per quanto riguarda i single, sarà una giornata altalenante, ma tutto sommato positiva. Bene anche il lavoro, grazie alla vostra razionalità e voglia di fare. Che sia un impiego fisico o mentale, sarete soddisfatti. Voto - 9

Scorpione: Sole stazionario nel vostro segno, concederà momenti positivi per quanto riguarda la sfera sentimentale durante la giornata di lunedì. Assieme a Nettuno nel segno dei Pesci, la vostra relazione attraverserà una fase molto movimentata, ma ricca di sorprese. I single saranno più inclini a trascorrere il loro tempo con gli amici. Una forma fisica smagliante ed eccellente lucidità mentale vi permetteranno di conseguire ottimi risultati nel lavoro. Voto - 8

Sagittario: il transito di Venere nel vostro segno vi rende di buonumore e, con Giove dalla vostra parte, l'amore riserverà per voi momenti di passione, accompagnati da un'intesa di coppia alta. Anche per i single l’amore prospetta nuove cose e molti si ritroveranno a vivere bellissime emozioni. Uscite dall’ambiente lavorativo con il sorriso sulle labbra. Concludete i vostri impegni in ufficio con la classica buona volontà portandovi avanti con le vostre mansioni. Voto - 8,5

Capricorno: con la Luna nel vostro segno per buona parte della giornata, assieme agli influssi di Urano nel segno del Toro, vi affiderete parecchio all'intuizione durante la giornata di lunedì. Sentimenti molto positivi accompagneranno la vostra relazione, specie se di lunga durata. Se siete single preferirete vivere la vita così com'è. Al lavoro cercate di solidificare una relazione con un collega, poiché è importante che dimostriate che ci tenete a questo rapporto. Voto - 7,5

Acquario: gli influssi del Sole nel segno dello Scorpione, daranno una svolta alla routine dei nativi del segno. Un cielo decisamente propizio vi concentrerà maggiormente sull'ambito familiare, rendendovi più inclini a trascorrere il vostro tempo libero con i vostri cari. Le coppie di lunga data, avranno modo di progettare qualcosa che possa confermare il loro rapporto. I single potrebbero improvvisare qualcosa per fare colpo su una persona in particolare. Successi diplomatici vi attendono sul posto di lavoro, grazie anche alle vostre capacità. Voto - 8

Pesci: un cielo particolarmente radioso, aiuterà i nativi del segno durante la giornata di lunedì. Fate in modo che i vostri desideri siano chiaramente decifrabili, solo così troverete un partner attento e disponibile, pronto a esaudire i vostri desideri. Una relazione stabile potrebbe passare un periodo difficile. Cercate di non complicare le cose. Per quanto riguarda il lavoro, grazie alle vostre capacità di mediazione, potreste riuscire a risolvere una questione piuttosto delicata tra colleghi. Voto - 8