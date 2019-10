Nel mese di novembre 2019 troviamo il Sole spostarsi dallo Scorpione, dove sosta Mercurio, al segno del Sagittario, dove staziona Giove, mentre Venere cambierà domicilio passando dal Sagittario al Capricorno, dove vi sono anche Plutone e Saturno. Marte permarrà in Bilancia come Urano nel segno del Toro e Nettuno in Pesci. Infine, il Nodo Lunare andrà posizionandosi nell'orbita del Cancro. Di seguito le previsioni astrologiche per il segno dei Gemelli a novembre 2019.

Amore

Il 2019 sta per volgere al termine ed in questo penultimo mese vorrà 'donare' ai nati Gemelli trenta giorni fatti di mondanità, risate e spensieratezza. A novembre, infatti, i nativi potrebbero aver voglia di divertirsi e frequenti saranno sia le uscite mondane che le cene esclusive a cui non vorranno sottrarsi. A far compagnia ai nati del segno saranno sia il partner che gli amici, vecchi o nuovi, a seconda delle circostanze.

Chi ha concluso una storia da poco opterà probabilmente per giornate scanzonate assieme alla cerchia di amici storici, mentre chi vive una relazione stabile o è 'fresco' di una nuova intrigante conoscenza affettiva potrebbe prediligere qualche capatina in ristoranti esclusivi dove, però, sarà bene non spendere più del dovuto. Mese poco idoneo per ammodernamenti abitativi o per mettere un erede in cantiere, in quanto l'opposto duetto Saturno-Urano non favorirebbe tali importanti cambiamenti.

Lavoro

Poco rassicuranti, invece, le previsioni per i nati Gemelli sul fronte professionale in quanto novembre riserverà probabilmente qualche ostacolo di troppo che metterà a dura prova la loro resistenza fisica e mentale. Il clima nell'ambiente lavorativo non sarà dei più concilianti, anzi, e tale indisposizione ambientale potrebbe ripercuotersi nel loro tono umorale, incupendoli. Ad essere maggiormente penalizzati dalle copiose asperità astrali saranno, con tutta probabilità, i nati del segno che operano alle dipendenze altrui perché non avranno spazio di manovra e dovranno necessariamente barcamenarsi in nuove mansioni poco consone alle loro attitudini.

C'è da dire, però, che sebbene le mansioni a cui dovranno far fronte saranno 'imposte' dall'Azienda queste ultime potrebbero rappresentare la loro ancora di salvezza per mantenere il lavoro e, di conseguenza, le posizioni gerarchiche acquisite. Sarà bene, quindi, che assumano un atteggiamento conciliante, magari ingoiando qualche rospo, se vogliono mantenere il loro posto in Azienda. In caso contrario potrebbero avere notevoli difficoltà, specialmente sino al 23, a trovare una nuova occupazione professionale.

Giorni fortunati: 13 e 21.