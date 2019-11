Mercoledì 6 novembre 2019 troveremo la Luna e Nettuno stazionare in Pesci, mentre il Sole e Mercurio in retrogradazione saranno sui gradi dello Scorpione. Marte permarrà in Bilancia, come Plutone e Saturno che continueranno sull'orbita del Capricorno. Giove sarà nel segno del Sagittario, nel frattempo Urano sosterà in Toro ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Previsioni zodiacali favorevoli per Pesci e Scorpione, ma meno concilianti per Gemelli ed Acquario.

Gemelli stranito

Ariete: taciturni. Insolitamente alla loro indole oggi i nati Ariete potrebbero sentire la necessità di limitare al minimo i dialoghi, specialmente in ambito professionale, dove preferiranno tacere anziché dire ciò che pensano realmente.

Toro: fiacchi. Le energie che gli Astri forniranno in questa giornata ai nativi saranno, con tutta probabilità, poche e, come conseguenza, avvertiranno una certa svogliatezza durante il disbrigo delle faccende quotidiane.

Gemelli: straniti. Il comportamento di un collega al lavoro potrebbe far storcere il naso ai nati del segno che, dopo la perplessità iniziale, capiranno di aver frainteso tali atteggiamenti. Amore in stand-by,

Cancro: sereni. Nel focolare domestico regnerà, c'è da scommetterci, un clima sereno ed affettuoso di cui sia i nati Cancro che l'amato bene avevano estremo bisogno per consolidare il legame amoroso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Umore a gonfie vele per Scorpione

Leone: flirt. La languida congiunzione Luna-Nettuno in onda questo mercoledì potrebbe 'ammorbidire' i single del segno che diverranno più concilianti verso gli incontri odierni, alcuni dei quali avranno le carte in regola per trasformarsi in splendidi flirt.

Vergine: famiglia d'origine. Il focus del mercoledì nativo potrebbe essere orientato sulla famiglia originaria, la quale richiederà il loro aiuto per risolvere una spinosa questione.

Probabili litigi amorosi verso sera.

Bilancia: infatuazioni. I nativi che vivono una stabile relazione d'amore potrebbero prendere una momentanea 'sbandata' per una persona che frequentano abitualmente al lavoro o in palestra. Sarà bene che evitino di far divenire reale ciò che, al momento, è solamente platonico.

Scorpione: umore 'top'. I due Luminari nel loro Elemento giocheranno, con ogni probabilità, un ruolo fondamentale nel tono umorale odierno dei nati Scorpione portandolo ad alti livelli, con grande soddisfazione delle persone con cui avranno a che fare.

Acquario distratto

Sagittario: mondani. Lo stress della quotidianità sarà probabilmente messo da parte dai nativi, che preferiranno dedicare del tempo al divertimento organizzando una scanzonata cena assieme agli amici di sempre.

Capricorno: amore 'flop'. La concentrazione dei nati Capricorno, quasi maniacale, verso le questioni professionali lascerà ben poco spazio alle faccende amorose ed il partner potrebbe farglielo 'pesare'.

Acquario: distratti. La triade dissonante formata dai Luminari e Mercurio retrogrado tenderanno ad appannare idee ed intenti native, sopratutto chi tra loro svolge un'attività autonoma.

Pesci: romantici. I passaggi astrali del mercoledì spianeranno, con tutta probabilità, la strada nelle faccende di cuore dei nati Pesci, che rispolvereranno la loro indole romantica con quei gesti galanti che ultimamente mancavano nella coppia.