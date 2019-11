È ormai giunta una nuova settimana. Scopriamo quindi le previsioni astrologiche che riguardano il settore sentimentale, lavorativo e salutare per tutti i segni per le giornate comprese tra questo lunedì 4 e domenica 10 novembre 2019.

Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine

Ariete: stelle positive per quel che riguarda il settore sentimentale. Chi è in cerca di una nuova stabilità, riuscirà a fare degli incontri speciali.

Con Venere in buon aspetto avete una marcia in più. A livello lavorativo non sarà semplice trovare delle soluzioni.

Toro: Venere non è più in opposizione, si recupera a livello sentimentale. Chi ha vissuto da poco una crisi, riuscirà ad andare oltre. A livello professionale le stelle premiano.

Gemelli: si recupera in campo professionale, ma cercate di prestare attenzione al lato economico. In campo sentimentale potreste vivere dei momenti di ansia, cercate di accettare le situazioni con calma.

Cancro: stelle conflittuali per i nati sotto questo particolare segno. In campo lavorativo non sarà semplice contare sui propri collaboratori. In amore giornate un po' complesse, soprattutto quelle del weekend.

Leone: in campo professionale dovrete prendere delle decisioni riguardanti dei cambiamenti importanti sul vostro futuro in azienda. In campo sentimentale sarà possibile vivere una situazione di rinascita.

Cercate di impegnarvi di più con il partner.

Vergine: con la luna favorevole è un buon momento, giornate interessanti soprattutto quelle di metà settimana. In campo lavorativo presto arriveranno delle buone notizie e delle opportunità da poter cogliere.

Astrologia settimanale per i segni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: in campo professionale ci sono molte responsabilità a cui far fronte. Cercate di gestire al meglio le diverse situazioni che si presenteranno.

In campo amoroso qualcuno in questo periodo potrebbe vivere un'avventura. In alcuni rapporti di coppia qualcosa potrebbe non funzionare.

Scorpione: settimana vantaggiosa in campo professionale. Con Mercurio in transito nel segno vi sentite forti anche in campo amoroso. Dovrete prendere delle decisioni, fatelo nella parte centrale del periodo.

Sagittario: la prima parte della settimana sarà migliore, le stelle sono dalla vostra parte e Venere in transito positivo garantisce un buon momento per le vostre emozioni.

Se siete in cerca di qualcuno, evitate di isolarvi. In campo lavorativo è un momento di crescita.

Capricorno: le opportunità a livello professionale non mancano, ci saranno comunque dei momenti di stress da superare. In campo amoroso dovrete fare dei cambiamenti che possono portare a dei contrasti.

Acquario: bel cielo in questa settimana di novembre, Venere è in transito favorevole. Sarà possibile in queste giornate recuperare in amore.

Nel lavoro sarà possibile fare nuovi accordi, ma tenete a bada il lato economico.

Pesci: giornate di agitazione In campo sentimentale, la luna transita nel segno e nella parte centrale del periodo riuscirete a stare leggermente più tranquilli. In campo lavorativo ci sono in arrivo delle novità, ma anche proposte interessanti.