Nella settimana dal 18 al 24 novembre 2019 troveremo la Luna viaggiare dal segno del Leone a quello dello Scorpione, dove vi sono Mercurio ed il Sole, mentre Marte passerà dalla Bilancia al segno successivo dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Nettuno in Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro. Infine Venere e Giove stazioneranno nel segno del Sagittario ed Urano in Toro.

Ariete: weekend smart.

Se ad inizio settimana i nativi potrebbero ancora dover fare i conti con le asperità planetarie, ecco che nel fine settimana l'atmosfera sembrerà farsi più leggera ed il loro umore beneficiarne.

Toro: svogliati. La voglia di darsi da fare, vedi i dissonanti transiti dei Luminari, potrebbe venir meno questa settimana ed i nativi preferire di gran lunga rimandare le attività pratiche meno urgenti.

L'atteggiamento ambiguo dell'amato bene potrebbe far storcere il naso ai nati Gemelli che non sapranno come comportarsi per poi, in serata, prendere il 'Toro per le corna' chiedendo numi.

Cancro: attriti di cuore. Sino a mercoledì saranno probabili diverbi col partner anche per questioni di poco conto a causa della Luna nel segno successivo unita ai Pianeti che pian piano lasciano il loro Elemento.

Leone: sereni. Il clima per l'intera settimana sarà probabilmente più sereno rispetto ai giorni precedenti facendo sì che sia l'umore che l'entusiasmo inizino a prendere il volo.

Vergine: stressati. Gli Astri non saranno, con ogni probabilità, molto benevoli coi nativi specialmente sul fronte professionale dove le attività a cui dovranno far fronte potrebbero risultare più del dovuto.

Lo stress sarà dietro l'angolo nel fine settimana.

Bilancia: relax. La settimana appena trascorsa è stata per molti nativi parecchio stancante dal punto di vista psicologico. In questi giorni, invece, il trend potrebbe volgere al bello grazie agli Astri che si avvicineranno al più congeniale Sagittario.

Scorpione: grintosi. La tenacia, di cui spesso non danno sfoggio, emergerà probabilmente in maniera prorompente nel weekend quando si accorgeranno che il Sole non li proteggerà più come prima.

Sagittario: viaggi. Molti nati Sagittario sentiranno il viscerale bisogno di staccare la spina dalla quotidianità per fare una capatina in un luogo mai visitato e, probabilmente, i giorni prediletti saranno da venerdì a domenica.

Capricorno: poco lucidi. Le dissonanze planetarie in onda questi sette giorni potrebbero 'colpire' la fluidità di pensiero dei nativi rendendoli meno concentrati del solito.

Un giorno di ferie, ove possibile, sarebbe l'ideale.

Acquario: piedi di piombo. Novembre, sinora, non ha regalato molta serenità ai nativi, a maggior ragione in ambito professionale e tale mood sembra non volerli abbandonare nemmeno in questa settimana dove pondereranno ogni mossa oculatamente.

Pesci: nostalgici. Il richiamo di una vecchia fiamma potrebbe farsi quasi ossessivo nelle loro menti rendendoli, come spiacevole conseguenza, estremamente nostalgici. Invano partner ed amici tenteranno di farli divertire.