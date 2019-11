La terza settimana del mese è da poco iniziata: giornata di domani, mercoledì 20 novembre, dovrebbe essere un momento di recupero per il Leone, soprattutto per quanto riguarda l'amore. Anche i Gemelli possono contare su un quadro astrale positivo, almeno per quanto riguarda la sfera lavorativa, dove giungeranno delle soddisfazioni. La Bilancia invece potrebbe dover prendere delle decisioni faticose durante le prossime ore.

Di seguito l'Oroscopo completo di mercoledì 20 novembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci.

L'oroscopo del giorno 20 novembre 2019 segno per segno

Ariete: durante questa giornata ci saranno delle novità in ambito lavorativo per i nati sotto questo segno. Il presagio degli astri si riferisce soprattutto a coloro i quali durante le giornate precedenti hanno affrontato delle scelte drastiche o hanno iniziato un nuovo percorso. Venere in aspetto favorevole protegge l’amore e favorisce gli incontri.

Toro: la settimana è iniziata un po’ a rilento per il segno, per fortuna durante queste giornate centrali si potrà recuperare. Mercoledì 20 novembre inizia con un notevole recupero di grinta ed energie. E' un buon momento per parlare di sentimenti, qualcuno potrebbe fare importanti progetti per il futuro e anche gli incontri sono favoriti dalle stelle. Al contrario delle problematiche potrebbero nascere all'interno della sfera professionale, cercate di gestirle con cautela evitando la nascita di polemiche.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Gemelli: presto Giove entrerà nel segno, portando cambiamenti e novità. Durante queste giornate potrebbero inoltre giungere delle conferme, chi ha già una posizione lavorativa di rilievo potrebbe confermarla, mentre chi è alle prese con nuovi incarichi o sfide professionali potrebbe raggiungere i risultati ambiti. E' inoltre un momento vantaggioso per coloro i quali sono alle prese con questioni di tipo legale, si potrà trovare una mediazione.

È il momento di staccarsi dal passato e guardare al futuro, anche e soprattutto per quanto riguarda l’amore.

Cancro: Giornata di recupero che sarà il preludio di un weekend positivo ed emozionante, soprattutto per i sentimenti. Durante queste giornate centrali della settimana alcune questioni di tipo economico o legale potrebbero agitare il segno, ma presto si potranno risolvere. Torna la serenità in amore.

Il week end si preannuncia ideale per coloro i quali desiderano organizzare una gita fuori porta, un piccolo viaggio o una serata tra amici.

Leone: sono giornate di recupero per il segno, che durante i mesi precedenti ha vissuto diversi momenti sottotono. A partire dal 28 novembre alcune situazioni si sbloccheranno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo e porteranno alle conquista di nuovi incarichi o riconoscimenti.

È un momento positivo per i sentimenti, la passione si riaccende e la sessualità è in recupero. Incontri favoriti.

Vergine: periodo vantaggioso per coloro i quali decidono tornare in carreggiata e liberarsi della negatività delle giornate precedenti. Con l'avvicinarsi del weekend la persona ritrova l’ottimismo. In amore si potranno trovare dei chiarimenti, se le giornate precedenti hanno portato discussioni e malcontento e anche gli incontri sono favoriti.

In ambito lavorativo sono favoriti coloro i quali desiderano avviare un’attività o un nuovo progetto.

Bilancia: la giornata di mercoledì 20 novembre porterà il segno a liberarsi di quelle situazioni o persone scomode. È tempo di tagliere i rami secchi e prepararsi ad accogliere le novità che gli astri hanno in serbo per voi da qui alla fine dell'anno. Tuttavia bisognerà stare attenti all'opposizione di Saturno che potrebbe porre degli ostacoli lungo il vostro cammino. In amore ci sono delle incertezze, qualcuno potrebbe non avere accanto la persona giusta e quindi potrebbe prendere decisioni drastiche durante le prossime ore.

Scorpione: durante la giornata di mercoledì delle problematiche di natura economica preoccuperanno il segno. Potreste sentirvi fortemente sotto pressione e nervosi. Gli astri consigliano di agire con cautela ma soprattutto di evitare la nascita di inutili discussioni in amore e in ambito lavorativo. Con l’avvicinarsi del weekend si potrà recuperare e arriveranno delle soluzioni, portate pazienza.

Sagittario: i nativi del segno hanno voglia di cambiamento e novità. Durante le prossime giornate si potrebbero prendere decisioni importanti per quanto riguarda la sfera professionale, come un cambiamento o un trasferimento.

È un momento positivo anche per quanto riguarda l’amore, Venere è in posizione favorevole e presto il Sole entrerà nel segno. C'è serenità e romanticismo all'interno dei rapporti di coppia, le stelle favoriscono inoltre gli incontri e le relazioni che nascono durante questo periodo dell’anno.

Capricorno: è tempo di decisioni per quanto riguarda l’ambito lavorativo e le questioni pratiche. Chi gestisce un’attività che durante gli ultimi due anni ha avuto un calo o ha portato delle problematiche, potrebbe decidere di chiudere i battenti.

Saranno decisioni faticose da prendere, ma con l’inizio del nuovo anno si riveleranno quelle giuste. Venere torna a sorridervi, c’è serenità all'interno dei rapporti di coppia e gli incontri sono favoriti. Fortunati si riveleranno i rapporti con l’Ariete e la Bilancia.

Acquario: durante la giornata di mercoledì 20 novembre il segno potrebbe sentirsi un po’ smarrito, con la testa fra le nuvole. Le giornate precedenti potrebbero aver portato brutte notizie e occorre tempo per riconquistare la serenità.

Cercate di non sfogare lo stress accumulato all'interno dei rapporti sentimentali e sul lavoro. Da giovedì inizierà una fase di recupero.

Pesci: questa settimana è iniziata abbastanza sottotono per il segno. È un momento faticoso dal punto di vista fisico, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e accusare qualche malessere fisico. Anche per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata faticosa e dei contrasti potrebbero nascere con i colleghi o i superiori. Al contrario è un momento positivo in amore.