Il dodicesimo mese dell’anno si avvicina, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute per i nati sotto il segno dell'Ariete durante il mese di dicembre.

Entro il giorno 9 in ambito lavorativo potrebbero nascere dei cambiamenti, il segno sarà dunque così assorbito da questioni riguardanti la sfera professionale e pratica da non potersi occupare come vorrebbe dell’amore.

Dunque gli astri consigliano all'Ariete di non prendere decisioni in tal senso, almeno fino al 20 del mese. Le prime due settimane saranno inoltre caratterizzate da una forte stanchezza fisica.

Di seguito l'Oroscopo completo del mese di dicembre 2019 per il segno dell’Ariete.

L'oroscopo di dicembre 2019 per il segno dell'Ariete

Amore: come anticipato, il consiglio degli astri per quanto riguarda l’amore è quello di muoversi con cautela almeno fino al 20 dicembre, quando Venere entrerà nel segno.

Durante la prima metà del mese ci saranno delle questioni pratiche di cui occuparsi e le novità che giungeranno all'interno della sfera professionale terranno il segno abbastanza occupato. Dunque non sarà un buon momento per prendere delle decisioni e anche gli incontri non saranno favoriti. Chi è alle prese con questioni legali, come una separazione in corso, potrebbe incontrare degli ostacoli. Particolarmente faticose saranno le giornate dal 13 al 15 dicembre, quando potrebbero nascere delle polemiche.

Le ultime giornate dell’anno al contrario consentiranno un buon recupero, si potranno trovare dei chiarimenti, così come maggior tempo da dedicare al partner e alla famiglia. I single potrebbero fare degli incontri interessanti e iniziare il 2020 in dolce compagnia.

Lavoro: dicembre si rivelerà vantaggioso per il segno in ambito lavorativo arriveranno delle novità. Entro il 9 del mese, infatti, potrebbe attuarsi degli importanti cambiamenti.

Qualcuno potrebbe aprire un’attività, lanciare una progetto o ricevere una proposta interessante. Non è inoltre da escludere la possibilità di spostarsi, qualcuno potrebbe iniziare un nuovo percorso professionale in un’altra città o all'estero. E' dunque un momento vantaggioso per quanto riguarda gli affari e le trattative, le collaborazioni che nascono durante il mese di dicembre si riveleranno interessanti per il 2020.

Dunque non vi resta che sfruttare al meglio questo oroscopo positivo, non abbiate paura di iniziare qualcosa di nuovo o di interrompere quello che non funzionava più.

Salute: le prime due settimane di dicembre si riveleranno abbastanza sottotono per il fisico. L’Ariete potrebbe infatti risentire di una forte stanchezza ed accusare qualche fastidio fisico. Come detto però a partire dal 20 si potrà recuperare, così da poter trascorrere le feste in piena armonia e leggerezza.