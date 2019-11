Nel mese di dicembre 2019 troviamo lo spostamento planetario di Giove ed il Sole dal Sagittario al Capricorno dove stazionano Plutone e Saturno e l'appena 'sbarcato' Mercurio mentre Urano permarrà sui gradi del Toro. Nettuno proseguirà nel segno dei Pesci come Marte nello Scorpione ed il Nodo Lunare nel Cancro. Infine Venere si sposterà dal Capricorno ai gradi dell'Acquario. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Sagittario, meno rosee invece per Ariete e Cancro.

Nuove conoscenze per i Gemelli

Ariete: confusi. L'acutezza mentale potrebbe far difetto nelle menti nativi e, come conseguenza, saranno inclini a grossolani errori nell'ambiente professionale. Un pizzico di attenzione supplementare li aiuterà a scongiurarne la maggior parte.

Toro: consolidamenti. È ora per i nati Toro di consolidare i loro rapporti amorosi presumibilmente mettendo in cantiere un erede e/o cambiando abitazione.

La prima parte di dicembre risulterà decisamente più favorevole a questi cambiamenti.

Gemelli: incontri. Dicembre sarà, con ogni probabilità, un mese in cui i nati del segno avranno buone possibilità di fare nuove conoscenze che si riveleranno importanti per il loro percorso professionale futuro.

Cancro: probabili tradimenti. Qualcosa nelle faccende di cuore non gira a dovere da tempo ed in questo ultimo mese dell'anno alcuni nativi potrebbero decidere di 'rompere la monotonia' del mènage con una scappatella.

Shopping per Vergine

Leone: finanze 'top'. L'impegno profuso dai nativi da fine luglio ad oggi sarà, c'è da scommetterci, ampiamente ricompensato economicamente dagli ultimi scampoli del munifico Giove nel loro Elemento ed ancor di più dal 3 dicembre quando il Pianeta si sposterà in Capricorno.

Vergine: acquisti. Il settore economico dei nativi dovrebbe promettere bene e, cogliendo la palla al balzo, potrebbero concedersi acquisti di un certo spessore per ammodernare la loro abitazione.

Bilancia: affettuosi. Il clima in coppia volgerà probabilmente al bello ed a beneficiarne sarà l'affettuosità amorosa reciproca che donerà, finalmente, una ritrovata serenità ai nativi.

Scorpione: stand-by. Dicembre non sarà presumibilmente un mese ricco di novità ma bensì un periodo dove i nativi potranno vivere di 'rendita' beneficiando delle occasioni raccolte a novembre.

Acquario geloso

Sagittario: idee.

Le 'trovate' dei nati Sagittario in questo mese riceveranno i favorevoli influssi di Giove in Sagittario nei primi 3 giorni ed i nati della terza decade saranno presumibilmente favoriti se metteranno in atto queste idee prima che il munifico Pianeta cambi domicilio.

Capricorno: lavoro in pole position. La parole chiave di dicembre per i nati Capricorno sarà, con tutta probabilità, 'lavoro' e difatti non si risparmieranno nel perseguire i loro obiettivi professionali.

Amore in secondo piano.

Acquario: gelosi. Il 'fantasma' della gelosia potrebbe far visita più volte ai nativi che, impulsivamente, agiranno in maniera veemente con scenate e discussioni. La situazione si rischiarerà leggermente a fine mese.

Pesci: bugiardi. Stavolta la diplomazia non li aiuterà a fuggire dai pasticci che le loro menzogne hanno provocato. Partner ed amici potrebbero rivalutare il rapporto con loro ed i nati Pesci ritrovarsi improvvisamente con meno relazioni all'attivo.