Nel mese di dicembre 2019 troveremo Giove e il Sole passare dal Sagittario al Capricorno, dove vi sono Plutone, Saturno e Mercurio, mentre Venere si sposterà dal Capricorno all'orbita dell'Acquario. Urano permarrà in Toro, così come il Nodo Lunare sarà in Cancro e Nettuno rimarrà sui gradi dei Pesci. Marte, infine, proseguirà la sua sosta nel segno dello Scorpione.

Previsioni astrologiche favorevoli sui temi della fortuna e del lavoro per Capricorno e Leone, meno concilianti invece per Toro e Pesci.

Investimenti da evitare per Toro

Ariete: bocca cucita. I nati Ariete potrebbero ricevere qualche chiamata extra in ambito professionale, ma dovranno fare molta attenzione alle parole preferendo un mood taciturno, onde evitare di rovinare rapporti professionali di una certa rilevanza per il loro futuro. Giorni fortunati: 14 e 27.

Toro: investimenti a rischio. Dicembre sarà un mese presumibilmente avaro di soddisfazioni per i nati Toro che vorranno 'tutto e subito' dove gli investimenti finanziari andranno assolutamente evitati.

Giorni fortunati: 25 e 27.

Gemelli: incontri. Le nuove conoscenze che, con ogni probabilità, si paleseranno in questo periodo potranno diventare rilevanti per il percorso professionale dei nati Gemelli. Giorni fortunati: 23, 25, 29 e 31.

Cancro: attenzione ai soldi. Il settore finanziario dei nati Cancro potrebbe risentire delle molteplici asperità planetarie a cui, purtroppo, si aggiungerà il munifico Giove già dal 3 del mese. Tagliare le spese superflue sarebbe una saggia idea. Giorni fortunati: 13 e 18.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Finanze a gonfie vele per Leone

Leone: finanze a gonfie vele. Lo stacanovismo dimostrato dalla maggior parte dei nativi dal fine estate in poi potrebbe vedere l'inizio della sua consacrazione proprio in questo mese, nel quale il passaggio di Giove risulterà fondamentale per le loro finanze. Giorni fortunati: 1,3, 7, 15, 28 e 31.

Vergine: shopping. Il settore economico dovrebbe essere florido in questo ultimo mese dell'anno ed i nativi potrebbero cogliere l'occasione per concedersi qualche ingente acquisto d'arredamento agognato da tempo.

Giorni fortunati: 8, 12, dal 16 al 19, 29 e 31.

Bilancia: sereni sino al giorno 20. Dicembre potrebbe essere un mese dalla doppia faccia per i nativi: nella prima parte (sino al 20) il clima a casa e al lavoro risulterà conciliante, ma poi (dal 21 a fine mese) divenire più ostico. Giorni fortunati: 8, 13, 17, e 19.

Scorpione: rendita. Novembre è stato il mese clou per i nati del segno e a dicembre molti nativi potrebbero vivere di 'rendita' delle occasioni ricevute e colte nel mese del loro compleanno. Giorni fortunati: 4, 11 e 16.

Capricorno stacanovista

Sagittario: idee. Le 'trovate' che i nativi avranno a dicembre potrebbero riservare piacevoli sorprese economiche se attuate mentre il munifico Giove transita nel loro segno, ovvero i primi due giorni. Giorni fortunati: 2, 9, 21, 25 e 27.

Capricorno: stacanovisti. La stanchezza sarà presumibilmente bandita dal vocabolario nativo perché vorranno e, con ogni probabilità, otterranno un celere avanzamento professionale in questo mese.

Giorni fortunati: 5, 8, 11, 16, 18, dal 29 al 31.

Acquario: dubbiosi. Le scelte professionali dell'ultimo periodo sono state spesso avventate, dono sgradito dell'avversità del duetto Urano-Saturno, ed a dicembre molti nativi proveranno, senza successo, a tornare sui propri passi. Giorni fortunati: 21 e 29.

Pesci: cambiamenti professionali. I nativi che operano alle dipendenze altrui potrebbero veder mutare alcuni punti di riferimento che li destabilizzeranno non poco.

Abituarsi sarà difficile ma doveroso per continuare ad operare nell'Azienda. Nessuna giornata particolarmente fortunata.