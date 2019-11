Nel mese di dicembre 2019 sul piano astrale ci sarà lo spostamento di Mercurio, il Sole e Giove nel segno del Capricorno, dove permarranno Plutone, Saturno e il 'nuovo' arrivato Mercurio che ha appena lasciato i gradi dello Scorpione. Urano continuerà il suo moto in Toro, così come Nettuno nel segno dei Pesci e il Nodo Lunare nell'orbita del Cancro. Infine Venere lascerà il Capricorno per incontrare il segno dell'Acquario.

Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni per il segno dei Pesci.

Amore

Il clima nel focolare domestico potrebbe non essere dei migliori in questo ultimo mese del 2019. Le cause principali di tale osticità potrebbero risiedere sia nella svogliatezza dimostrata dai nativi verso il partner durante gli ultimi mesi, specialmente da ottobre, ma anche nelle pesanti e pressanti dissonanze planetarie del periodo. Benché vi sia il sestile di Nettuno al duetto Plutone-Saturno per gran parte di dicembre, da solo questo transito non potrà aiutare a salvare capra e cavoli.

Ciò, purtroppo, i nativi potrebbero averlo ben chiaro sin dai primi giorni, quando il nervosismo dell'ultimo periodo lascerà spazio ad un trend orientato sull'indifferenza, spesso preludio di una relazione amorosa in via di disfacimento. Difatti saranno presumibilmente in molti i nativi che decideranno su due piedi, anche se l'idea gli frulla in testa da un pò, di interrompere la relazione amorosa in essere.

Il prezzo potrebbe però essere alto in termini di sofferenza emotiva ed alcuni preferiranno cullarsi nell'abitudine sorvolando su ciò che non quadra, con la conseguenza di continuare un mènage oramai saturo.

Periodo, quindi, tutt'altro che sereno: l'indole diplomatica, in cui spesso fanno affidamento, potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio specialmente quando vi saranno omissioni di verità o bugie. Quest'ultime avranno poche chance di restare segrete a lungo, dunque meglio evitare di dirle in ogni caso.

Lavoro

A dicembre le vicende professionali in casa Pesci daranno, con tutta probabilità, filo da torcere a causa dell'avversa moltitudine dei Pianeti nell'Elemento Terra. D'altronde i mesi appena passati non lasciavano presagire nulla di buono su questo fronte ed, oltretutto, i nati del segno hanno forzato la mano prediligendo sempre più spesso l'accidia al darsi da fare. Tale svogliato atteggiamento non è di certo passato inosservato nell'ambiente lavorativo e chi ha tirato troppo la corda proprio in questo mese potrebbe pagarne le conseguenze.

Alcuni saranno a rischio decurtamento dello stipendio, mentre altri potrebbero essere messi alla porta, specialmente gli ultimi giorni del mese. Il consiglio delle stelle è di lavorare a testa bassa per l'intero dicembre cercando, nei casi limite, di recuperare ciò che non è stato fatto nei mesi addietro.