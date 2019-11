L'Oroscopo della settimana dal 25 novembre all'1 dicembre, prevede importanti gratificazioni sul piano lavorativo per il Toro, mentre il Leone sarà più dinamico. Ecco le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali in relazione alla specifica settimana.

Da Ariete a Vergine

Ariete: alcuni di voi potrebbero aver paura di interrompere la propria storia sentimentale per paura di restare da soli. Cercate di essere sinceri con il partner se non provate più gli stessi sentimenti di una volta.

Chi è single avrà l'opportunità di fare nuove conoscenze inaspettate. In ambito lavorativo potreste iniziare a pensare ad alcune trasformazioni da attuare durante il prossimo anno. Luna in aspetto positivo vi farà recuperare la stanchezza accusata fino ai giorni scorsi.

Toro: chi sta vivendo una storia travagliata e da tempo è in attesa di una risposta, potrebbe perdere la pazienza e dare un ultimatum.

In ambito professionale ci sono stati già degli importanti cambiamenti, ma stanno per arrivare delle belle gratificazioni.

Gemelli: Luna favorevole in questa settimana dal 25 novembre all'1 dicembre vi darà la possibilità di trovare l'amore. Dovrete cercare di non pensare troppo alle problematiche che avete avuto in passato, altrimenti queste potranno ostacolare il vostro futuro. Sarete un po' pensierosi per questioni lavorative.

Attenzione a non lasciare il certo per l'incerto.

Cancro: siete delle persone molto riflessive, che amano valutare bene le questioni prima di prendere una qualsiasi decisione. Nel weekend potrete vivere delle nuove emozioni, specialmente se siete single da tempo. Dovrete fare attenzione a non lasciarvi scappare determinate opportunità solo per paura di sbagliare. Lunedì e martedì saranno le giornate più opportune per sbrigare questioni di tipo burocratico.

Leone: se c'è qualcosa che non vi convince del tutto sia in amore che sul lavoro, il consiglio è quello di discuterne il prima possibile. Cercate di rimanere concentrati ed evitate le inutili distrazioni. Non caricatevi di troppe responsabilità solo per aiutare gli altri. Cercate di essere più dinamici e di dedicarvi anche all'attività fisica.

Vergine: le relazioni nate da poco potranno essere consolidate in questa settimana dal 25 novembre all'1 dicembre.

Chi vive una storia da lungo tempo, potrà ritrovare la sintonia con il partner che un tempo era stata persa. Al lavoro potrete avere risultati più importanti se vi impegnate maggiormente. Questo non è il periodo di accontentarsi, ma bisognerà spingere al massimo per ottenere buoni risultati. Alcuni di voi avranno la possibilità di organizzare un viaggio che da tempo avevano in programma di fare.