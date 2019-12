L'oroscopo della giornata di martedì 10 dicembre ci fornirà tutte le indicazioni necessarie dal punto di vista sentimentale per tutti i segni dello zodiaco.

Di seguito andiamo quindi a prendere in considerazione le previsioni zodiacali relative a tutti i segni per questo martedì 10 dicembre. Per il Leone e la Vergine ci saranno diverse cose da chiarire.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: cercate di non complicarvi troppo la vita e agite solo verso la direzione che può portarvi esclusivamente a situazioni positive e vantaggiose.

Toro: il rapporto di coppia è bello proprio perchè rappresenta un mix di idee, sensazioni e punti di vista, non annientate il pensiero del partner volendo agire solo di testa vostra.

Gemelli: ci sono tutte le condizioni per cui la giornata sia davvero indimenticabile, date al partner tutto quel romanticismo e quelle attenzioni che si aspetta da voi.

Cancro: oggi avrete la possibilità di dimostrare molto alla vostra dolce metà, per certi versi tornerete un po' ragazzi e sognatori. Sfruttate al meglio l'occasione propizia.

Leone: ci sarà bisogno di chiarire delle cose con il vostro partner, fatelo pure ma siate sempre calmi e non perdete mai di vista il vostro obiettivo. Il nervosismo e la polemica non giovano a nessuno.

Vergine: siate diretti e affrontate le situazioni che richiedono esplicitamente di essere risolte. La matassa va sbrogliata, non createvi alibi e agite subito e in maniera convinta.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avete fatto una scelta che vi lascia l'amaro in bocca, non è il caso di continuare a pensarci troppo su, proseguite e dimostrate convinzione in ciò che fate, il partner va rassicurato e ha bisogno della vostra assoluta protezione.

Scorpione: le cose in amore non stanno volgendo al meglio, al solito dipende dalla vostra mancanza di tatto e dalla voglia di polemizzare quando se ne potrebbe fare a meno, il partner sta cominciando a stancarsi dei vostri soliti atteggiamenti.

Sagittario: l'inizio non sarà dei migliori, ci sarà poca sintonia con la vostra dolce metà, fortunatamente la giornata è lunga e potrebbe non finire come è cominciata. Passi avanti in serata.

Capricorno: il partner si aspetta che vi inventiate qualcosa, il rapporto sta diventando piatto e questo non giova alla salute della relazione, rischia di far freddare i vostri animi.

Acquario: giornata difficile dal punto di vista sentimentale, tanti i battibecchi e i musi lunghi. mettete da parte il vostro orgoglio e tendete per primi la mano per una pace che è inevitabile per non compromettere tutto.

Pesci: il rapporto di coppia rischierà di essere minato da qualche scontro di troppo, fortunatamente non ci saranno morti e feriti, solo alcune situazioni spiacevoli.