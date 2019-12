L’Oroscopo dal 9 al 15 dicembre è pronto a rivelare come sarà la settimana per tutti i dodici segni dello zodiaco. Martedì la Luna abbandonerà il Toro per entrare in Gemelli dove resterà fino alle 00:23 di venerdì, quando entrerà nel segno del Cancro, ove stazionerà fino alle prime ore di domenica 15 dicembre per poi dirigersi verso il Leone.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni astrologiche segno per segno di questa seconda settimana dicembrina.

L'oroscopo: le previsioni di tutti i segni per la settimana dal 9 al 15 dicembre

Ariete: dopo alcuni problemi di varia natura, finalmente in arrivo una settimana ricca di emozioni per la maggior parte dei nativi.

Se siete single non disperate, le stelle favoriscono nuovi incontri fino ai primi giorni di gennaio 2020. Mettete a freno il vostro nervosismo, evitate le lunghe attese e mantenete la calma. Cercate di essere più ottimisti.

Toro: le predizioni astrologiche annunciano una settimana caratterizzata da alti e bassi. L'amore è favorito dall’influsso favorevole di Giove e Venere. Questo è il momento più adatto per rinforzare una storia. Chi è single non deve preoccuparsi, presto arriverà una buona notizia.

Gemelli: dopo un periodo poco positivo per la maggior parte dei nativi, inizia un momento di recupero. Le incomprensioni con il partner possono turbarvi, ma non dovete agire d'istinto. Riflette bene prima di compiere un gesto di cui potreste pentirvi. La Luna nel vostro segno, da martedì 10 dicembre a venerdì 13 (fino alle 00:23), illuminerà le vostre giornate. Fate attenzione, copritevi bene, evitate di prendere freddo se non volete ammalarvi.

Cancro: finalmente, dopo tanti alti e bassi, in arrivo una settimana caratterizzata da un miglioramento per quasi tutti i nativi.

Questo è il segno della coppia, avete bisogno di un riferimento stabile. Cupido non si è scordato di voi, ma dovete aiutarlo mettendo da parte la negatività che spesso vi contraddistingue. Se siete in coppia non avete nulla da temere, amore a gonfie vele.

Leone: la vostra situazione astrale garantisce nuove emozioni, specialmente nelle giornate di mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre. Le nuove storie d'amore possono decollare dopo un primo periodo di alti e bassi. Chi è in coppia non deve trascurare il partner.

Domenica praticamente perfetta grazie all'arrivo della Luna nel vostro segno.

Vergine: ultimamente vi sentite spesso sotto pressione, ma non disperate, avete solo bisogno di un po' di riposo. In ambito professionale sono in arrivo buone notizie per la maggior parte dei nativi. In amore, dopo un periodo di alti e bassi, inizia un bel recupero. In arrivo un super 2020.

Bilancia: cercate di mantenere la calma, innervosirsi non serve a molto. Mercurio è dalla vostra parte, vi farà recuperare la voglia di comunicare.

Dal punto di vista dei sentimenti l'oroscopo della settimana che va dal 9 al 15 dicembre risulta abbastanza favorevole sia per le coppie sia per i single, nonostante l'influenza di Venere che cercherà di mettervi i bastoni tra le ruote.

Scorpione: dopo tanta fatica, è giunto anche per voi il momento di tirare un po' il fiato in vista delle festività natalizie. Probabili problemi d'amore per alcuni nativi, l'opposizione della Luna si fa sentire, ma con un po' di impegno riuscirete a risolvere la situazione.

Sagittario: finalmente Mercurio arriva nel vostro segno. Si prospetta una settimana ricca di emozioni, soprattutto in ambito sentimentale. Se siete single gli astri favoriscono i flirt.

Capricorno: inizio settimana positivo. Cercate di non essere troppo pignoli e precisioni. Evitate le persone che potrebbero innervosirvi, non è il momento adatto. Avete bisogno di coccole, weekend favorevole all'amore.

Acquario: le coppie possono cominciare a pensare ad una convivenza. Periodo propizio anche ai single in cerca dell'amore.

Cercate di non sprecate energie inutili in vista delle festività natalizie.

Pesci: grazie all'influsso di Venere, la settimana si preannuncia favorevole alle coppie. Questo è il periodo ideale per risolvere eventuali incomprensioni e per passare più tempo insieme al partner. Giornata perfetta per scegliere il regalo di Natale da fare alla vostra dolce metà.