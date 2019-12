Il 2019 sta per terminare e si comincia a tirare le somme, raccogliendo i successi ottenuti ma anche le delusioni. Dunque è tempo di bilanci, ma contemporaneamente lo sguardo è volto all'anno che verrà. Il 2020 è ormai alle porte e secondo l'Oroscopo sarà scoppiettante per alcuni segni zodiacali. Sotto analisi i segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Focus sul previsto andamento dei prossimi dodici mesi, con target su amore, lavoro e salute. In breve, per l'Ariete sarà un anno di transizione per quanto riguarda i sentimenti, con una primavera leggera ma un inverno non facile, mentre Toro passerà un periodo magnifico al lavoro, che potrebbe permettergli di compiere delle scelte. Gemelli dovrà ricominciare a camminare con le proprie gambe, senza più aiuti da nessuno, mentre Cancro dovrà fare attenzione alle proprie finanze.

Andiamo dunque a vedere le previsioni per l'oroscopo per il 2020 per i segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Ariete 2020, amore, lavoro e fortuna

Il 2020 per i nativi Ariete sarà caratterizzato da alcune difficoltà ad inizio anno per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Fino a marzo Saturno in quadratura potrebbe rendere complicata la vostra relazione di coppia e, se la crisi è iniziata da tempo, potreste prendere in considerazione l'idea di cambiare pagina. Fortunatamente la situazione cambierà già da aprile, quando Saturno lascerà il vostro cielo, facendovi trascorrere una primavera molto leggera, soprattutto per i single, che svolazzeranno di fiore in fiore senza troppe preoccupazioni, mentre le coppie fisse lasceranno scorrere il loro rapporto.

Infine, Marte nel vostro segno nell'ultima parte dell'anno, procurerà qualche tensione, ma in ogni caso, non ci sarà nulla di cui preoccuparsi, se non per il fatto che dovrete fare attenzione a ciò che dite. Al contrario, questo sarà un periodo perfetto per i single per innamorarsi.

Bene il lavoro, dove avrete un andamento costante per tutto il tempo necessario, ciò nonostante non sarà questo l'anno della svolta per la vostra carriera professionale. Gli affari andranno alla grande, ma sarebbe più adatto fare cassa e rimandare eventuali espansioni della vostra carriera in un secondo momento, per evitare di ritrovarvi senza soldi in tasca.

Infatti, Giove e Saturno potrebbero mettervi i bastoni fra le ruote, e lasciarvi fare il grande passo, per poi ritrovarvi a faticare il doppio per pagare eventuali debiti. Non abbiate fretta. Le energie non vi mancheranno grazie agli influssi di Marte, soprattutto a partire da maggio, e la fortuna vi assisterà quando più né avrete bisogno. Voto - 7,5

Toro 2020: amore, lavoro e fortuna

Sarà un grande anno per voi in ambito amoroso. Con Saturno nel segno del Capricorno e Giove in perfetto trigono durante la prima parte dell'anno, promette di far progredire la vostra relazione sentimentale con il partner.

Questa congiunzione è benefica per voi e dovete fare in modo di compiere scelte intraprendenti, che vi porterebbero in breve tempo a ricevere le gratificazioni che aspettavate da tempo. Soprattutto il mese di marzo sarà fondamentale per alcune storie d'amore, come una proposta importante oppure la celebrazione di un matrimonio. Per i single arriverà il momento di trovare la propria amata a partire dal mese di febbraio e tutti i nuovi amori che nasceranno in questo periodo saranno i più favoriti.

Per quanto riguarda il lavoro sarà un anno ricco di tantissime soddisfazioni. Avete abbastanza risorse da poter fare un notevole salto di qualità, fate solo attenzione a non sciuparle in cose superflue. Se state cercando un lavoro, probabilmente dovrete provare altrove. Ciò che di positivo avrete durante l'anno sarà anche merito di una buona dose di fortuna. Tenete conto infine che i vostri obiettivi saranno faticosi da raggiungere, quindi date spesso uno sguardo alla vostra salute, soprattutto durante i primi sei mesi.

Gemelli 2020: amore, lavoro e fortuna

Il 2020 sarà un anno di ripresa per i nativi del segno. Finalmente ricomincerete a camminare con le vostre gambe, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Tutto l'aiuto che avete ricevuto nei passati dodici mesi, è stato fondamentale, ma adesso, seppur non in maniera perfetta guadagnerete bene, e riuscirete nuovamente a poter fare progetti per progredire. Sarebbe dunque il caso di mettere da parte ciò che riuscirete a guadagnare, per poi iniziare la vostra crescita professionale e di conseguenza la vostra rinascita.

Se invece avete un lavoro stabile ormai da tempo, Marte da giugno vi permette di prendere decisioni fondamentali per ottenere ottimi successi e per guadagnare maggior denaro.

L'ambito sentimentale si presenterà tra alti e bassi. Le illusioni dei mesi passati sono scomparse e adesso potete gestire la vostra vita senza particolari problemi. Ciò nonostante prestate sempre attenzione al vostro temperamento e agli eventi che si susseguiranno nei mesi avvenire. Se siete fidanzati qualche dubbio potrebbe assalirvi, e vorreste fuggire da ogni circostanza. Una piccola crisi tra maggio e luglio tra voi e il partner potrebbe farsi sentire, e mettere in crisi la vostra relazione.

Se siete single il periodo migliore sarà il mese di agosto, quando Giove e Saturno formeranno un trigono perfetto con il vostro segno e, assieme ad una buona dose di fortuna, potreste riuscire a raggiungere il vostro scopo. Voto - 8

Cancro 2020: amore, lavoro e fortuna

Il 2020 si rivelerà essere un anno impegnativo sotto ogni ambito, ciò nonostante questo non vuol dire che sarà pessimo anzi, saranno numerosi i successi che raggiungerete. Nonostante Giove e Saturno saranno in opposizione al vostro segno zodiacale, considerate la sfera sentimentale come una pianta che necessiterà di attenzioni quotidiane: dovrete innaffiarla con l’acqua del sentimento, nutrirla con passione e costanza, ed eliminare con pazienza tutto quanto potrebbe nuocere.

Con tali attenzioni, la vostra relazione andrà avanti rigogliosa. Ma ovviamente attenzione anche a tali influssi astrali, soprattutto a partire dal mese di luglio, che potrebbero portare tradimenti oppure dell'infedeltà coniugale. Situazione diversa per chi cerca l'amore. Fino a marzo avrete poche possibilità per via di Venere, ma già da aprile e nei mesi successivi la situazione migliorerà, regalandovi una bella stagione ricca di incontri e avventure in spiaggia, oppure in giro per le città.

Lavoro da tenere sotto osservazione durante l'anno. Non sarà un anno scorrevole, spesso infatti ci saranno problemi di gestione finanziaria, soprattutto nei mesi autunnali, considerati gli influssi di Giove.

Non dovete fidarvi di nessuno e non dovete firmare contratti prima di aver letto ed esaminato tutta la documentazione, che sia un lavoro fisico o no. Evitate inoltre gli investimenti per via delle finanze in calo. Buone prospettive invece per coloro alla ricerca di un lavoro, anche se la paga non sarà il massimo. Quest'ultimi infatti saranno più fortunati, e potranno almeno iniziare a mettere da parte qualcosa in vista di lavori più appaganti. Non vi preoccupate per la salute. A parte qualche classico calo di forma fisica nel periodo invernale dovuto ad eventuali influenze, fare tutto ciò che avete in mente sarà per voi a portata di mano.

Voto - 7