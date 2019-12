L'Oroscopo di domani martedì 10 dicembre 2019 è pronto a dare una marcia in più al prossimo giorno in calendario. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle di martedì 10 dicembre? Dunque, come da titolo, curiosità ed interesse tutto in direzione dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Senz'altro a far ben sperare in questo secondo giorno dell'attuale settimana, specialmente sul lato sentimentale e affettivo in generale, la presenza di una meravigliosa Luna, attualmente in sosta nel comparto del Toro ma pronta a sbarcare nel settore dei Gemelli.

Per essere precisi, il transito della Luna in Gemelli avverrà proprio nella parte finale del pomeriggio, alle ore 17:47. Vediamo subito di dare un breve ma esauriente anticipo su cosa indicano le previsioni in amore e nel lavoro per i sei segni messi sotto torchio in questo frangente. Come facile intuire, domani a godere a pieno dell'apporto positivo delle effemeridi sarà in primis Gemelli: l'intraprendente segno di Aria avrà dalla sua la presenza della Luna nel segno e poi anche la preziosa specularità positiva al 70% di Venere in Capricorno.

A soffrire un po' più degli altri, invece, sempre secondo i calcoli astrologici fatti sulle effemeridi del momento e messi nero su bianco nelle previsioni zodiacali del 10 dicembre, gli amici nativi della Vergine: purtroppo i nati nel simbolo astrale di Terra sono stati preventivati in periodo "sottotono", volenti o nolenti costretti a sottostare ad una probabile giornata negativa. Andiamo ai dettagli.

Classifica stelline 10 dicembre

L'astrologia ritorna prepotentemente alla ribalta in questa parte iniziale dell'odierna settimana, pronta a fare una scala di valori relativamente alla giornata di martedì.

In evidenza, come da titolo, l'attesissima classifica stelline interessante il giorno 10 dicembre 2019 appena svelata: la stessa mostra in primo piano il segno dei Gemelli al "top del giorno", confermando quanto detto in apertura. Ad avere altresì l'onore e la fortuna di essere favoriti dall'Astrologia del giorno, di certo saranno anche i nati in Ariete, Toro e Leone, nel frangente classificati in giornata da quattro stelle. Curiosi di scoprire qualcosa di più. Bene, la scaletta con le stelline quotidiane è pronta da visionare nel riepilogo sottostante:

Top del giorno : Gemelli - Luna nel segno ;

: Gemelli - ; ★★★★★: Cancro;

★★★★: Ariete, Toro, Leone;

★★★: Vergine;

★★: NESSUNO.

Oroscopo martedì 10 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★.

In arrivo un martedì 10 novembre senz'altro abbastanza positivo, giusto quel che basta per non deludere. La seconda giornata di questa settimana, comunque, non sarà esente da intoppi o piccoli grattacapi, sia ben chiaro. In molte occasioni l'esperienza vi renderà impeccabili e le persone che non vi piacciono non reggeranno il confronto le "vostre verità": credeteci, perché voi Ariete siete fantastici in tutto! Secondo le previsioni del giorno, intanto, per quanto riguarda l'amore, sarà una giornata positiva: infatti avrete il sostegno di un partner che vi farà sentire circondati d’affetto e, per molti, potrebbero essere in arrivo belle sorprese.

Single, grazie a Venere vivrete una giornata serena e piena di passione con momenti anche molto romantici. Se state cercando l’anima gemella, le occasioni che in questa giornata si presenteranno potranno essere fondamentali per iniziare una nuova relazione. Nel lavoro, invece, gli astri saranno sufficientemente positivi: in corso ci potrebbero anche essere novità interessanti. Presto inizierete a vedere i primi risultati.

Toro: ★★★★. Partirà bene questo vostro martedì anche se in questa parte della settimana potrebbero nascere momenti decisamente impegnativi a qual dover prestare una certa attenzione.

Certamente, in questo periodo state facendo progressi in alcuni campi. Lo sappiamo che i risultati finora ottenuti non sono stati quelli attesi e per questo vi diciamo di pazientare, a breve arriveranno notizie decisamente più interessanti. In amore altresì, se siete già in coppia stabile potrete tirare un sospiro di sollievo. I litigi e le incomprensioni al momento sembrano risolte; probabilmente saranno le festività che si avvicinano a rendere questi giorni meno assillanti ed in parte molto più romantici del solito.

Single, sarà sicuramente una giornata bella, l’umore sarà al top e le stelle saranno dalla parte di tantissimi di voi, "cuori solitari". Gli astri in questo caso consigliano di concentrarsi solo sui sentimenti veri, per eventuali "infatuazioni passeggere" c'è sempre tempo... Nel lavoro, intanto, la vostra posizione si farà abbastanza scorrevole anche se avete ancora da superare qualche ostacolo. In massima parte però le agevolazioni che troverete vi renderanno ottimisti per il futuro.

Gemelli: 'top del giorno'. Giornata splendida valutata nelle predizioni di martedì con la posizione migliore in assoluto, quella relativa alla "top del giorno".

A garantire un periodo d'oro, soprattutto in campo sentimentale/affettivo, in generale sarà certamente la Luna, come già annunciato in precedenza, in ingresso nel segno a fine pomeriggio di martedì appunto. In amore, aprite la scatola magica del vostro cuore e spalancatela completamente alla persona amata, vedrete che trascorrerete dei momenti senz'altro indimenticabili. Il vostro senso dell'umorismo e la capacità di godervi la vita vi avvicineranno molto alle idee del vostro partner: sfruttate questo appiglio per creare i presupposti per un quieto vivere, magari iniziando progetti di vita a medio-lungo termine.

Single, sotto i migliori auspici si pronostica il periodo. Diciamo che aumenterà la vostra socievolezza e la disponibilità nei confronti del prossimo. Sarà in qualche caso addirittura formidabile la capacità di accattivarvi gli altri perché avrete un'abilità persuasiva tale da far cadere ai vostri piedi la persona di vostro interesse. Nel lavoro, intanto, continua il favore del destino con occasioni d'oro per far valere la vostra intelligenza. Mettendo in cantiere nuove idee potreste realizzare quel progetto che sembrava impossibile fino a qualche tempo fa.

Le predizioni del giorno 10 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★.

Partirà molto positivamente questa parte della settimana regalando soddisfazioni soprattutto in campo sentimentale. Diciamo che senz'altro potreste sognare in grande in questo periodo, baciati dalle stelle più luccicanti, quelle (per capirci) in grado di portare tanta buona fortuna. In generale è possibile anche un vero e proprio colpo di... positività, il che potrebbe ricompensare delle recenti fatiche o eventuali delusioni subite qualcuno tra voi nativi. Le previsioni di martedì, invece, in merito alle situazioni inerenti l'amore indicano un frangente tra i migliori del mese. Nel corso della giornata al vostro rapporto sentimentale arriverà quella svolta importante che attendevate da tempo.

Qualche cambiamento anche drastico non potrà far altro che bene, giovando soprattutto all'affiatamento generale del rapporto. Finalmente vi sentirete in grado di affrontare le questioni affettive importanti con molta più energia ed entusiasmo. Single, avrete sicuramente ottime opportunità per brillare nella vita sociale e mettervi in luce tra amici e conoscenti. Per qualcuno non si escludono eventuali viaggi o spostamenti di piacere che non erano affatto in programma. Magari incontrare persone davvero interessanti non sarà solo una speranza ma potrebbe presto trasformarsi in piacevole realtà. Nel lavoro vi impegnerete molto con abilità ed una volta tanto, con un po' di opportunismo, saprete volgere a vostro vantaggio una buona occasione.

Da ampliare la rete dei contatti nel vostro campo.

Leone: ★★★★. Questa parte della settimana non si prevede troppo negativa per voi nativi del Leone. Il periodo, infatti, pur portando in dote solo quattro stelle potrebbe regalare una bella sorpresa a fine giornata. Se gli impegni dovessero diventare pesanti o onerosi da portare a termine, tranquilli: avrete al fianco la persona giusta al momento opportuno. In amore, la vita di coppia sarà serena e vi consentirà di trovare un nuovo equilibrio col partner. Si preannuncia sicuramente una serata all'insegna delle tenerezze e delle coccole: riuscirete finalmente a trascorrere un momento sereno con la vostra dolce metà?

Noi ne siamo certi... Single, in questi giorni il vostro cuore è molto in fermento. forse state per dare una svolta decisiva alla vostra vita sentimentale, questo è poco ma (quasi) sicuro. Senz'altro ci saranno nuove conoscenze in grado di trasformarsi in legami stabili e durevoli: pensare ad un futuro insieme ad una bella persona non sarà più un'utopia per tanti single del Leone. Nel lavoro persino l'umore diventerà più sereno grazie ad astri pienamente di parte. Acquisirete anche una maggiore grinta e, se mirate ad ottenere un avanzamento o a cambiare attività, uscendo allo scoperto senza alcun timore troverete più di qualche soddisfazione ad attendervi.

Vergine: ★★★. Il prossimo martedì sarà "sottotono" per tanti di voi Vergine, si o no? Diciamo pure che in linea generale questo è quanto fatto trapelare dalle effemeridi di vostra competenza. Comunque, non sarà il caso di fare drammi se le cose non dovessero girare come vorreste avrete quello che vi spetta, ma vi toccherà mettere ancora un pizzico di impegno in più in ciò che andrete a fare. L'oroscopo di domani 10 dicembre intanto consiglia in amore più intraprendenza e meno giri di parole. Nelle relazioni di coppia ci sarà bisogno di ravvivare gli attuali sentimenti, forse resi scialbi dal tempo che passa. Far ardere la fiammella della passione vorrebbe significare tener vivo il rapporto rendendo così la vita a due molto più piacevole di adesso. Single, la Luna in Gemelli potrà ostacolarvi con alcuni imprevisti nello scorrere della normale vita amorosa. Il quadro astrale generale comunque sarà sufficientemente positivo, quindi si tratterà di fare le solite cose che avete sempre fatto cercando di non uscire "fuori dal seminato". Non preoccupatevi di questo momento un po' al rallentatore ma sforzatevi di rimanere tranquilli. Nel lavoro, anche se al momento sarete fermi ad un punto morto, non vi abbattete. Dedicatevi alla professione con più impegno, presto andrà meglio.

