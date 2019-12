L'Oroscopo di domani, martedì 10 dicembre, rivela che questa giornata sarà significativa per gran parte dei segni zodiacali. La Luna gibbosa crescente, nel pomeriggio lascia il Toro per entrare in Gemelli. Si tratta di un passaggio interessante e da non sottovalutare soprattutto perché tra pochissimi giorni si verificherà il plenilunio. In questa giornata risulteranno favorite le idee e la voglia di emergere anche se non si escludono cali della prestazione. I nativi del Cancro e della Bilancia avranno a che fare con delle difficoltà economiche. Amore, salute, lavoro, fortuna, approfondiamo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 10 dicembre

Acquario - 12° in classifica - A partire da questo martedì non si escludono ritorni di fiamma. Rispetto agli anni passati, la vostra vita è molto diversa. Qualcuno si è disilluso, altri hanno trovato un lavoro, altri ancora hanno chiuso una relazione insana. Comunque sia, ancora ci saranno dei cambiamenti e si noteranno nei prossimi mesi. Dovrete cercare di essere positivi in questa giornata, anche se qualcuno proverà a guastarvi i piani. In serata farete più tardi del solito e il mattino seguente ne pagherete le conseguenze.

Sagittario - 11° in classifica - In giornata ci saranno delle notizie o dei movimenti interessanti. Siete soliti lamentarvi, ma a lungo andare questo carattere vi spingerà ad isolarvi. Fortunatamente non tutti i nativi del Sagittario hanno un carattere così pessimistico. Cercare di vedere sempre il lato positivo delle cose permette di essere meno stressati e garantisce maggiori successi. Chi lavora, ultimamente si sente oppresso dai superiori. Avete mille idee e sogni, non permettete a nessuno di infrangerveli.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Vergine - 10° posto - Avrete l'umore ballerino e non riuscirete a tollerare la presenza altrui. In famiglia il rischio di discutere sarà abbastanza elevato, dunque cercate di parlare il meno possibile anche se non sarà facile controllarvi. I mesi precedenti non sono stati facili ma nemmeno difficili poiché avete avuto delle giornate interessanti. Chi è in coppia potrà cercare conforto tra le braccia dell'amato mentre i single avranno buone possibilità di fare delle nuove conoscenze anche via internet.

Gemelli - 9° in classifica - Cercate di essere meno pessimisti, soprattutto in questo periodo dell'anno in cui tutto dovrebbe essere più magico e lieto. Anche se dite di non amare le festività natalizie, sforzatevi di lasciarvi andare e scrollatevi i problemi di dosso. Imparate a lasciare le preoccupazioni lavorative fuori dalle mura di casa. In questa giornata, in famiglia avrete modo di affrontare un certo discorso, ma evitate di rispondere in malo modo altrimenti rischierete di litigare. In serata concedetevi una coccola rilassante come ad esempio un bel bagno caldo, una cioccolata, un bel film o un romanzo.

Ariete - 8° in classifica - Da alcuni giorni correte avanti e indietro destreggiandovi in mille faccende. Ultimamente attorno a voi c'è molto casino e questo non fa altro che stressarvi ancora di più. In questo martedì, chi lavora si sentirà fortemente spossato. Qualcuno vi chiederà un favore ma non sovraccaricatevi di ulteriori impegni. L'umore sarà un po' ballerino, per tale ragione non si escludono scatti di ira che rischieranno di minare la serenità famigliare o amorosa.

Bilancia - 7° in classifica - Le previsioni astrologiche sono abbastanza valide anche se le finanze risulteranno 'Ko'.

I cuori solitari dovranno prestare attenzione alle insidie dei social. Qualcuno potrebbe rivelarsi diverso da ciò che si crede. Coloro che stanno sviluppando dei progetti, avranno ancora molta strada da fare ma non bisogna gettare la spugna. In amore si registrerà un riavvicinamento, specie per le coppie sposate o conviventi. In questi giorni potrebbe verificarsi un evento particolare, state in guardia.

Oroscopo del giorno

Cancro - 6° posto - L’Oroscopo del 10 dicembre dice che in questa giornata sarà necessario fare attenzione agli sperperi di denaro.

Sin dall'inizio di questo mese si sono verificate delle grosse spese che vi hanno prosciugato il portafoglio. Coloro che da tempo sono in attesa di una novità, presto potranno gioire ma prima dovranno battagliare. Per ottenere dei cambiamenti, sia interiori che esteriori, sarà necessario darsi da fare senza indugiare e senza demoralizzarsi al primo ostacolo. In amore occorrerà essere più fiduciosi, qualcuno potrà finalmente lasciarsi andare alla passione.

Toro - 5° posto - La Luna in mattinata sarà ancora nel vostro segno ma a partire dal tardo pomeriggio si sposterà in Gemelli. Questo cambiamento vi consentirà di tirare un respiro di sollievo poiché ultimamente vi siete sentiti volubili ed irritabili.

Amate viaggiare in quanto vi permette di fuggire dai problemi, anche se solamente in misura temporanea. Presto avrete modo di partire, ma prima di tutto dovrete fare chiarezza interiore. In amore, da diverso tempo qualche coppia nutre dei dubbi e teme un tradimento. Se siete single avrete modo di chiacchierare con una persona che è segretamente innamorata di voi.

Leone - 4° in classifica - Ultimamente state avendo delle difficoltà ad alzarvi al mattino, in fondo questo è un periodo particolarmente delicato. Le stelle vi supporteranno per tutta la giornata, per cui riuscirete a concentrarvi sui vostri compiti.

Sentimenti e amore saranno favoriti, ma questo non significa che sarà un martedì fortunato, anzi dovrete guardarvi alle spalle! Un po' di nervosismo sarà in agguato e questo per via della stanchezza tipica di questo mese. Ad ogni modo, tra un po' di giorni avrete modo di riposare, quindi cercate di tenere duro.

Scorpione - 3° posto - In questa giornata sarà necessario tirare fuori il vostro spirito combattivo e trascinante per ritrovare la motivazione. Spesso vi sembra di combattere continuamente senza trovare un secondo di tregua. In questi casi aiuta molto concentrarsi sugli aspetti positivi e guardare le cose da un'altra angolazione.

L'amore tornerà protagonista in questo martedì e la passione si riaccenderà. Cercate di trovare un po' di tempo per dedicarvi alle vostre cose personali e, nel caso fosse necessario, delegate eventuali mansioni.

Pesci - 2° posto - L’oroscopo di domani vi vede in netta ripresa. Sarà la giornata ideale per cambiare colore di capelli o per regalarsi un trattamento estetico, insomma per fare dei cambiamenti personali. Prendersi cura del proprio corpo permette di allentare lo stress e di accrescere l'autostima. Per quanto riguarda l'amore, le coppie vivranno attimi intensi ma sarà necessario aprirsi al partner ed estirpare ogni dubbio.

Non si escludono sorprese all'interno della sfera lavorativa inoltre, chi si occupa del focolare domestico avrà a che fare con un improvviso guasto.

Capricorno - 1° posto - Sarà un martedì promettente grazie ad un buon cielo astrale. Coloro che da tempo stanno riflettendo su una certa decisione da prendere, finalmente riusciranno a muoversi. Oltre alle scelte, in questa giornata risulteranno favorite anche le questioni d'amore specie per chi è in coppia da molto e sogna un matrimonio, una convivenza oppure di allargare la famiglia. Tra le vostre conoscenze ce n'è qualcuna che parla male di voi a vostra insaputa.