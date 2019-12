L'oroscopo di venerdì 13 dicembre ci anticipa le previsioni della giornata di domani, con un focus sul piano lavorativo e su cosa accadrà da un punto di vista professionale. Di seguito le previsioni zodiacali relative a tutti i segni: dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni dall'Ariete alla Vergine

Ariete: alcuni progetti che avete accantonato saranno ripresi e vi consentiranno di tornare ad avere quell'ambizione sopita.Prendete tutto come un punto di partenza e non come un punto di arrivo.

Toro: sfruttate al meglio la giornata e cercate di dedicarla alla vostra organizzazione professionale.

Rimettete per bene tutti i pezzi del puzzle e anche la vostra vita professionale sicuramente migliorerà.

Gemelli: avete delle spiccate doti professionali, cercate di non fare confusione e di far prevale l'ordine. Le vostre doti saranno ampiamente riconosciute e apprezzate.

Cancro: rimanete fermi sulle vostre idee e sulla validità delle stesse. Non permettete a chi vuole consigliarvi, probabilmente per gelosia e invidia, di avere la meglio e farvi accantonare buoni progetti.

Leone: per coloro che hanno da poco cambiato strada lavorativa inizieranno ad arrivare le prime soddisfazioni personali.

Siate convinti delle vostre capacità e continuate così.

Vergine: state facendo molto bene in ambito professionale, se il vostro obiettivo è quello di avere ruoli sempre più importanti lo state raggiungendo senza troppe difficoltà.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il lavoro potrebbe evolvere in maniera inaspettata da assumere contorni molto favorevoli. Tenete gli occhi ben aperti e cercate sempre di stare al passo con la vostra attività professionale.

Scorpione: ci saranno diverse cose da risolvere, non vedetele come impedimenti ma come opportunità per raggiungere i vostri obiettivi.

Agite con fermezza.

Sagittario: avete subito il contraccolpo di scelte sbagliate, vi state ritirando su e state ottenendo buoni risultati. Questo non significa che avete risolto tutto, continuate a lottare e non mollate la presa.

Capricorno: in ambito professionale non è certamente una di quelle giornate da ricordare. Sangue freddo e dritti per la vostra strada, non sempre il percorso può essere senza intoppi.

Acquario: qualche vostro collega vuole rovinarvi la giornata, non prestate troppa attenzione a ciò che vi viene detto e dimostrate di saper superare qualsiasi tranello.

Pesci: giornata lavorativa molto complicata, la vostra professionalità vi permetterà di risolvere problematiche apparentemente insormontabili. Sarete felici per alcuni risultati raggiunti, questo è quello che più conta.