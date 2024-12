L'oroscopo della giornata di lunedì 2 dicembre vedrà un Ariete privo di dubbi nel lavoro e con maggiore ottimismo in ambito amoroso, mentre la creatività sarà l'arma vincente dei nativi Sagittario. La Bilancia dimostrerà astuzia e impegno nei propri progetti, invece l'Acquario sarà abbastanza lucido e determinato.

Previsioni oroscopo lunedì 2 dicembre 2024 segno per segno

Ariete: non avrete dubbi nello sviluppo dei vostri progetti professionali, che finalmente inizieranno a prendere forma. Mercurio, Marte e Giove vi daranno il loro appoggio per gestire bene le vostre mansioni.

In amore la Luna e il Sole vi rimetteranno sulla strada giusta per cercare di ristabilire un rapporto sincero e maturo, nonostante Venere contraria. Voto - 7️⃣

Toro: periodo solido in amore per voi nativi del segno secondo l'Oroscopo. Darete prova dei vostri sentimenti nei confronti del partner grazie a Venere, avviandovi verso delle feste natalizie per il momento serene. Nel lavoro sarà un periodo abbastanza tranquillo, e potreste provare a fare qualcosa di diverso per guadagnare quote. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna e il Sole in opposizione non saranno vostri amici in questa giornata di lunedì. Vivere una relazione di coppia unita e affiatata non sarà affatto semplice. Anche voi single faticherete ad andare d'accordo un po’ con tutti.

Sul posto di lavoro Giove e Marte vi daranno una mano, ma con Mercurio in opposizione meglio non avere aspettative troppo elevate. Voto - 6️⃣

Cancro: Venere in opposizione continua a tormentarvi in questo periodo, causando non poche incomprensioni tra voi e la persona che amate. Chiudervi a riccio però non sarà la soluzione.

Certe questioni infatti andranno affrontate con maturità. In ambito lavorativo invece dimostrerete determinazione, che se ben sfruttata verrà presto ripagata. Voto - 7️⃣

Leone: le questioni amorose saranno ben gestite dalla Luna e dal Sole in buon aspetto. Questa settimana non inizierà affatto male per la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Riguardo il lavoro potreste essere disposti anche a fare qualche piccolo sacrificio pur di riuscire a ottenere di più. Voto - 8️⃣

Vergine: potreste essere un po’ troppo permalosi alle critiche in questo periodo, considerato il Sole e la Luna in quadratura. Per fortuna l'astro argenteo si metterà presto in una posizione interessante, per cui non ci sarà alcun motivo di aggravare certe questioni. Sul posto di lavoro invece potreste non sentirvi del tutto appagati della vostra posizione, cercando qualcosa che possa motivarvi di più. Voto - 6️⃣

Bilancia: giocare d'astuzia con i vostri progetti in questa giornata potrebbe mettervi in una posizione di vantaggio. Il sostegno di stelle come Mercurio e Giove sarà fondamentale per costruire progetti di successo.

In amore ritroverete un po’ di serenità grazie alla Luna e al Sole, che però potrebbe essere presto oscurata dalla posizione negativa di Venere. Voto - 7️⃣

Scorpione: avrete la verve giusta per vivere un rapporto sereno con la persona che amate. Saprete catturare l'attenzione del partner con piacevoli novità, che aumenteranno l'intesa e le emozioni positive tra di voi. Sul posto di lavoro forse questo periodo non sarà facilissimo da gestire, ma avrete le capacità per dimostrare il vostro valore. Voto - 8️⃣

Sagittario: la creatività sarà la vostra arma vincente in campo professionale. Con Mercurio e Marte a favore, troverete soluzioni interessanti per i vostri progetti, che possono permettervi di fare buoni progressi.

In amore potrete contare sulla Luna ancora per qualche ora, iniziando la nuova settimana con grande ottimismo e fiducia verso la vostra relazione di coppia. Voto - 8️⃣

Capricorno: preparatevi ad accogliere la Luna nel vostro segno zodiacale nelle prossime ore, pronta a regalarvi maturità e fascino all'interno della vostra vita sentimentale. Sul posto di lavoro invece potreste essere sulla difensiva. Per far sì che possiate raggiungere i vostri obiettivi, forse sarebbe opportuno evitare di sbilanciarvi troppo in quel che fate. Voto - 7️⃣

Acquario: lucidità e determinazione saranno due fattori fondamentali nella vostra scalata verso il successo. Anche se Marte vi stancherà un po’, avrete comunque Giove e Mercurio per riflettere bene su quali scelte adottare per i vostri progetti.

In amore questo cielo sarà poco influente, ma abbastanza discreto per concedervi momenti di pace con la vostra anima gemella. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale in lieve rialzo in campo amoroso. L'astro argenteo sarà nuovamente dalla vostra parte nelle prossime ore, e con Venere in sestile, ritroverete la retta via all'interno del vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro invece avrete bisogno dell'aiuto di una mano più esperta per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣