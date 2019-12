L'oroscopo di giovedì 12 dicembre è pronto a fornire tutte le previsioni della giornata sul piano sentimentale e amoroso. Approfondiamo quindi le previsioni zodiacali relative a tutti i segni evidenziando che sarà una giornata complicata per i Gemelli mentre il Toro vivrà momenti di relax in famiglia. Di seguito le predizioni da Ariete a Pesci.

Da Ariete a Vergine

Ariete: non sarà una giornata particolarmente rilassante in quanto saranno diversi i punti di conflitto che avrete con il vostro partner: cercate di essere più razionali e non fatevi prendere dalla foga.

Toro: sarete propensi a passare una serena giornata in famiglia o in coppia, dedicherete tutte le attenzioni necessarie a chi vi sta accanto.

Gemelli: la giornata potrebbe risultare molto lunga: non aspettatevi cose trascendentali, evitate solamente di creare malintesi e di non accendere qualche polemica di troppo.

Cancro: l'imminente arrivo del Natale vi rende più romantici e comprensivi, questo vostro stato non può che essere apprezzato dalla vostra dolce metà.

Leone: giornata impegnativa sotto tutti i punti di vista e l'aspetto sentimentale non farà eccezione: dedicatevi a quello che pensate vi possa far stare meglio.

Vergine: il vostro partner si sta cominciando a stancare, le attenzioni che una volta gli dedicavate sono ormai un ricordo lontano. Non tirate troppo la corda, a lungo andare si rompe.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: siate meno impulsivi, la vostra dolce metà non merita tutte le critiche e le polemiche di cui la investite. A volte bisogna essere meno istintivi e ragionare di più prima di parlare.

Scorpione: vi sorprenderete di voi stessi, potrebbe essere l'effetto natalizio. Lascerete da parte le vostre solite spigolosità e vi concentrerete molto sugli affetti e sulle attenzioni verso i vostri cari: speriamo duri.

Sagittario: il partner vi riconosce determinazione e spirito di sacrificio, state lentamente ma inesorabilmente rimediando ad una situazione di coppia che si stava facendo sempre più delicata. Non mollate e tutto si risolverà.

Capricorno: la gelosia spesso rischia di incrinare i rapporti, anche quelli più duraturi e profondi. Il vostro partner vi sta mettendo seriamente alla prova: siate tolleranti e dimostratevi rassicurante e disponibile.

Acquario: giornata abbastanza piatta, non ci saranno situazioni estremamente negative ma nemmeno momenti esaltanti.

In questi casi cercate di fare al meglio quello che preferite fare senza troppe forzature.

Pesci: la vostra dolce metà sarà contenta delle attenzioni che le rivolgerete. Quando siete sereni e rilassati riuscite a dare il meglio di voi e il partner ve ne è chiaramente grato. Evitate lo stress e ciò che può farvi cambiare umore.