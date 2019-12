L’Oroscopo di mercoledì 18 dicembre è pronto a rivelare che giornata sarà per ciascun segno zodiacale. La Luna sarà ancora in Vergine, ma il giorno seguente si sposterà in Bilancia. Amore, lavoro e salute: tutti questi aspetti saranno chiamati in causa. I nati del segno dei Gemelli avranno dei conti da fare, mentre per il Leone si prospetta una buona giornata. Di seguito le previsioni giornaliere.

L'oroscopo di mercoledì 18 dicembre: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: questa sarà una giornata abbastanza nervosa, niente di quello che farete riuscirà bene.

Con i nervi tesi anche i rapporti saranno a rischio. In famiglia avrete da ridire su alcune decisioni, ma sarà meglio cercare di controllarsi il più possibile. In amore sarà possibile riaprire gli occhi e smetterla di illudersi.

Toro: preparatevi a vivere un fruttuoso mercoledì. Sarete estremamente presi dall’attività lavorativa e ci sarà modo di concludere un ottimo affare. Giornata intensa anche per la sfera amorosa, le coppie potranno finalmente abbandonarsi alla passione. Attenzione a non mangiare eccessivamente fuori pasto.

Gemelli: avrete dei conti da rivedere, qualcosa non quadrerà e vi causerà mille pensieri. Le coppie sposate o conviventi potranno cercare conforto tra le braccia del coniuge, ma sarà bene stare alla larga da una relazione ambigua. Dovrete portare pazienza e cercare di superare questa giornata, presto arriverà un bel cambiamento.

Cancro: periodo dedicato all’amore. Coloro che hanno la persona amata distante, desidereranno accorciare le distanze. Comunque sia, non mancheranno attimi di passione. L’umore sarà in netto miglioramento, i nervi cominceranno a stendersi dopo un periodo di stress assoluto.

Presto molti nativi avranno la possibilità di fare una bella vacanza rigenerante.

Leone: l’oroscopo di mercoledì 18 dicembre si presenta più che buono. Chi dovrà affrontare un viaggio o un cambiamento sarà agevolato. La fortuna vi accompagnerà per tutta la giornata, quindi cercate di approfittarne. Coloro che lavorano in maniera autonoma, avranno modo di concludere una transazione economica interessante.

Vergine: la Luna nel segno (fase gibbosa calante) vi conferisce pace interiore. Avrete i sensi appagati e sarete estremamente rilassati.

In questa giornata scrollatevi ogni problema di dosso e ripartite alla grande. Ritrovate la carica giusta e datevi da fare. Giornata perfetta per chi cerca una gravidanza.

Bilancia: mercoledì perfetto per dedicarsi alle faccende di casa e d’amore. Chi sta frequentando qualcuno da qualche mese otterrà un’ufficialità. Coloro che sono sposati realizzeranno l’idea di fare un viaggio oppure di ampliare la famiglia. Giornata valida per chi da tempo sta tenendo d’occhio un certo affare.

Scorpione: non lasciatevi scappare le migliori occasioni che vi si presenteranno in giornata.

Purtroppo rischierete di farvi schiacciare dagli eventi esterni. Non permettete a nessuno di infrangere i vostri sogni! La salute fisica sarà eccellente anche se dovrete rafforzare i muscoli con un po’ di sana attività fisica.

Sagittario: ultimamente sul posto di lavoro si respira un’aria particolarmente tesa. Nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei licenziamenti o cambi di ruolo. In casa fatevi dare una mano nella sistemazione, non potete fare tutto voi. Avete bisogno di riposarvi in vista delle festività natalizie.

Capricorno: i problemi di famiglia non mancheranno. Vi sentirete oppressi e desidererete trovare una soluzione che vi permetta di vivere serenamente. In questo mercoledì avrete modo di tirare fuori tutti i dubbi e cercare un bel chiarimento. Le giovani coppie sogneranno il matrimonio e in alcuni casi anche dei figli.

Acquario: in questa giornata arriverete a pensare che qualcosa non va nella vostra vita. Nei prossimi mesi sarà possibile cercare un cambiamento, magari di città, di lavoro o partner.

Evitate di spendere più del dovuto perché state vivendo quasi tutti un periodo pieno di difficoltà economiche.

Pesci: le previsioni astrologiche del giorno annunciano che sarà possibile pretendere un chiarimento e archiviare tutte quelle questioni lasciate in stand-by. Il fisico sarà in calo, avete bisogno di curarvi e riposare di più. Siete troppo golosi, ma cercate di non esagerare con la cioccolata.